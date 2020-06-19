聖地牙哥, June 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience 今天宣佈即將舉行創新的 AACR 2020 會議和貿易展覽會。於 6 月 22 日至 25 日舉行的虛擬活動將涵蓋主要科學會議的所有功能，並安排主題講者、CrownBio 的 AACR 2020 海報及貿易展位。



為與第二屆 AACR 虛擬年會配合，此獨特論壇將展示 CrownBio 出版 13 份內部和協作式 AACR 2020 海報，主題包括一系列臨床前腫瘤學，而免疫腫瘤學主題則包括腫瘤類器官和類器官工程、造影同基因和腫瘤同種異體移植，以及創新個人化藥物標靶模型，更邀請海報作者為所有代表解答提問。

活動免費參加，但需預先在 CrownBio.com/AACR20 上登記。

Keynote Theater 的亮點包括由 CrownBio 首席科學總監 Henry Li 博士發表關於採用患者衍生類器官 (PDO) 加速藥物發現的演講，而其他演講將討論生物標記物發現、將 虛擬篩選 應用到體外藥物發現，以及免疫療法毒理學評估平台。

CrownBio 市場營銷執行總監 Gavin Cooper 說：「即使我們在全球各地面臨挑戰，但我們仍致力推動科學討論和藥物發現。我們創新的活動體驗旨在實時提供我們所有資源、海報和科學團隊，盡量充分模仿實地會議帶來的體驗。」

活動還設有一個科學休息室，以便參與者向科究人員發問和進行實時討論。貿易展位可提供一系列廣泛的 CrownBio 資源，展示大量產品和服務，包括類器官、生物標記物發現、生物資訊學和患者衍生異種移植 (PDX) 模型。活動現己接受免費登記： CrownBio.com/AACR20 。

關於 Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience 是一家 JSR 生命科學公司，是一家全球藥物研發和開發服務公司，提供轉化平台以推進腫瘤學、炎症和代謝疾病研究。憑著廣泛的相關模型和預測工具組合，Crown Bioscience 使客戶能夠提供優質的臨床候選產品。如欲了解更多詳情，請瀏覽：

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Jody Barbeau

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