Pixium Vision sélectionné pour participer au programme Next French Healthcare organisé par Business France et Bpifrance, intensifiant ainsi sa présence aux États-Unis

Paris, le 19 juin 2020 - 07h30 CET - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641), une société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients qui ont perdu la vue de vivre de manière plus autonome, annonce aujourd'hui faire partie des 13 healthtech françaises les plus innovantes sélectionnées pour participer au mois d’octobre prochain, à un roadshow aux Etats-Unis organisé par Business France et Bpifrance.

Pixium Vision présentera le plan de développement clinique et commercial du Système Prima à de potentiels investisseurs américains sur la base de récentes données cliniques sur 18 mois qui ont démontré que le Système Prima était capable de combiner la vision résiduelle naturelle avec la vision centrale prothétique chez des patients atteints de dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge (DMLA), ouvrant ainsi la voie à une étude pivot.

Pixium Vision conduit actuellement des études de faisabilité du Système Prima en France et aux États-Unis et poursuit les démarches en vue du dépôt du dossier de l’étude pivot PRIMAvera, qui devrait commencer fin 2020 voire au premier semestre 2021. L'étude de faisabilité aux États-Unis devrait reprendre dès que la situation COVID-19 le permettra.

«Le développement clinique du Système Prima progresse rapidement en Europe et aux États-Unis et le programme Next French Healthcare est une excellente opportunité pour accroître la présence de Pixium Vision aux États-Unis et informer les principaux investisseurs américains et partenaires potentiels de nos projets. Pixium Vision poursuit activement son développement afin de réussir sa transition de Société de recherche en Société commerciale, à la fois en Europe et aux États-Unis », a déclaré Lloyd Diamond, PDG de Pixium Vision.

