MONTRÉAL, 19 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Château Inc. (la « Société ») (TSXV : CTU) a fait le point aujourd’hui sur le dépôt (i) de ses états financiers annuels et de son rapport de gestion, ainsi que des attestations de la chef de la direction et de la chef des finances afférentes à ces documents, pour l’exercice clos le 25 janvier 2020 (les « documents annuels ») et (ii) de ses états financiers intermédiaires et de son rapport de gestion, ainsi que des attestations de la chef de la direction et de la chef des finances afférentes à ces documents, pour son premier trimestre clos le 25 avril 2020 (les « documents du T1 »).



Le 20 mai 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont annoncé qu’elles accorderaient aux émetteurs une prolongation de 45 jours pour effectuer les dépôts requis pour la période du 2 juin 2020 au 31 août 2020 afin de leur donner le temps de se concentrer sur les nombreuses autres conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les activités et la présentation de l’information financière. En raison de la logistique et des retards occasionnés par la COVID-19, la Société se prévaudra de cette prolongation et déposera, au plus tard le 7 août 2020, les documents du T1. Le dépôt des documents du T1 était initialement prévu pour le 24 juin 2020.

Comme il a été annoncé précédemment le 22 mai 2020, la Société bénéficie également d’une prolongation générale de 45 jours accordée par les ACVM pour le dépôt des documents annuels.

La Société travaille avec diligence et célérité au dépôt des documents annuels et des documents du T1, et elle prévoit actuellement être en mesure de les déposer au plus tard aux nouvelles dates limites de dépôt du 6 juillet 2020 et du 7 août 2020, respectivement. La Société publiera une mise à jour par voie de communiqué sur le statut du dépôt des documents du T1 au plus tard le 17 juillet 2020. La Société confirme que jusqu’à ce qu’elle ait déposé les documents annuels et les documents du T1, les membres de sa direction et ses autres initiés sont assujettis à une politique d’interdiction d’opérations d’initiés qui reflète les principes de l’article 9 de l’Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires au Canada. La Société confirme que (i) depuis le dépôt de son rapport financier intermédiaire pour la période de neuf mois close le 26 octobre 2019, il n’y a eu aucun événement important touchant les activités autres que ceux qui ont été communiqués publiquement comme l’exigent les lois sur les valeurs mobilières applicables et à l’exception des conséquences éventuelles de la pandémie de COVID-19., et (ii) il n’y a eu aucun événement important touchant les activités depuis le 22 mai 2020 (soit la date du communiqué de la Société annonçant le report du dépôt des documents annuels).

Il est encore trop tôt pour évaluer les impacts de la pandémie actuelle, mais la Société surveille activement le contexte commercial dans chacun des marchés où elle exerce ses activités. À la date des présentes, la Société a rouvert 89 magasins, conformément aux directives gouvernementales provinciales et régionales.

Profil

Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 125 emplacements de premier choix au Canada ainsi qu’une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives portant sur la Société ou sur l’environnement dans lequel elle évolue, notamment des déclarations relatives au report du dépôt des documents annuels et des documents du T1, et à leur nouvelle date de dépôt. Ces informations prospectives sont fondées entre autres sur les attentes actuelles de la Société. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. Un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés. Ces facteurs comprennent la capacité de la Société à déposer les documents annuels et les documents du T1; l’ampleur et la durée de la perturbation économique découlant de l’éclosion mondiale de la COVID‑19, y compris la capacité d’exploiter des magasins physiques en conformité avec les directives gouvernementales provinciales et régionales et les délais s’y rapportant; les risques d’illiquidité; la capacité de la Société à poursuivre son exploitation; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives commerciales et la mesure dans laquelle ces initiatives seront aussi fructueuses que prévu; la variation des dépenses de consommation; la conjoncture économique générale et les incertitudes habituelles liées aux affaires; le caractère saisonnier et les conditions météorologiques; les changements dans les relations qu’entretient la Société avec ses fournisseurs; les variations des cours de change; les fluctuations des taux d’intérêt et les modifications des lois, règles et règlements applicables à la Société; et les facteurs de risque évoqués dans d’autres documents publics de la Société, y compris le rapport de gestion annuel de la Société daté du 27 mai 2019, et à la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la Société pour la période de neuf mois close le 26 octobre 2019. La liste des facteurs de risque qui précède n’est pas exhaustive, et d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur nos résultats. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l’exige.