MONTRÉAL, 19 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor Inc. (TSX: DNG) (OTC: DNGDF) annonce les résultats des votes à son assemblée annuelle d’actionnaires tenue le 17 juin 2020.

Élection des administrateurs

Les personnes suivantes ont été mises en nomination à titre d’administrateurs de la Société. Les résultats détaillés du vote sont les suivant :



Candidats

Votes pour % de votes pour Abstention

de vote

%

d’abstentions Eddy Canova 7 404 898 59,24 % 5 094 774 40,76 % Roger Demers 12 467 821 99,75 % 31 851 0,25 % Marc Duchesne (1) 5 706 443 45,65 % 6 793 229 54,35 % Réjean Gourde 12 472 536 99,78 % 27 136 0,22 % Pierre Lépine 11 219 524 89,76 % 1 280 148 10,24 % Jean Martineau 12 472 836 99,79 % 26 836 0,21 % Isabel Rocha 12 469 836 99,76 % 29 836 0,24 %

(1) Ayant été élu avec moins de voix que la majorité des suffrages exprimés, Marc Duchesne a offert sa démission au conseil d’administration, conformément à la politique de vote majoritaire de la Société. Le conseil d’administration dispose d’un délai de 90 jours pour prendre une décision à cet égard.





Nomination des auditeurs

Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, ont été nommés à titre d’auditeurs de la Société pour l’année en cours :

Votes pour % de votes pour Abstention de vote % d’abstention 15 041 945 99,87 % 20 192 0,13 %

Profil de Dynacor

Dynacor est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l’or dans le cadre d’opérations de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d’expérience. En 2019, la Société a produit 80 677 onces d’or.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d’un point de vue social qu’environnemental grâce à son programme aurifère « PX impact». Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l’horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX impact. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF)

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

