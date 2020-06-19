波斯顿, June 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新和知识产权管理解决方案领导品牌Anaqua今天宣布收购知识产权管理软件和实践自动化提供商 O P Solutions 。这项收购将加速 Anaqua 在律师事务所领域的扩张战略，和支持该公司对于推出优质知识产权解决方案的承诺，以满足当今知识产权管理市场不断变化的多样化需求。



为此，O P Solutions 旗舰产品 PATTSY WAVE® 将成为 ANAQUA 律师事务所领域的第二个独特品牌，协助满足知识产权律师事务所市场在该领域多变的需求和要求。Anaqua 将继续在全球为此两项解决方案投入资金，并向 O P Solutions 客户群提供更丰富的服务，如专利年金和更新商标服务。

Anaqua 首席执行官 Bob Romeo表示 “对于为客户群体及更广泛的市场提供最佳软体解决方案，两家公司拥有一致的承诺理念。O P Solutions 将以其在知识产权实务管理层面的深耕经验，为 Anaqua 强化律师事务所领域的专业性，并为我们铺平未来通往市场的成功之路。”

Spencer Siskind 在此次收购结束后将卸任 O P Solutions首席执行官，同时公司的其他团队将加入由 Romeo 领导的 Anaqua。

Siskind 表示 “两家公司媒合后将有助于满足智慧财产实务自动化对于效率日渐成长的要求。自首次接触 Anaqua 团队以来，他们在全球范围内和企业市场上所取得的成就给我留下了深刻的印象，我相信我们的核心竞争力是相辅相成的。”

Marks Baughan Securities LLC 是O P Solutions在此次收购中的独家财务顾问，Latham & Watkins LLP 则担任 Anaqua 的法律顾问。

关于 Anaqua

Anaqua是一家一体化端到端创新和知识产权管理解决方案优质提供商、所服务的客户 包括半数以上的美国排名前25的专利申请人、半数以上的全球前25大品牌、以及越来越多 极富声望且最具前瞻性的律师事务所。公司的全球运营总部位于波士顿、在欧洲和亚洲设有 办事处。Anaqua的知识产权平台获全球近一百万知识产权高管、律师、律师助理、管理者 和创新者所采用。其解决方案套件将最佳实践工作流程与大数据分析和科技支持的服务相结合、创造了一个智能环境、旨在为知识产权战略提供信息、从而支持知识产权决策并简化运营。 要获知更多信息、请访问 anaqua.com 。

关于 O P Solutions

自 1990 年起，O P Solutions 一直是知识产权法律界的优质软件主要提供商。O P Solutions在过去30 年是少数可由变化来界定产业服务定义的提供商。 其市场份额为业内最高之一，这主要源于其产品质量和可靠的性能、公司支持人员的响应能力以及对知识产权产业深度的专业程度。

PATTSY ® (Patent and Trademark Tracking System) 由全球数百家企业组织选用，其中包括全世界最大的专利和商标申请人。 PATTSY WAVE ® 是由 O P Solutions 以浏览器为主所推出的最先进匹配登记软体。

公司联系人：

Amanda Hollis

Anaqua 公关经理

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com

该公告随附的PDF可在以下位置获得：：http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/9be6d0f8-a559-4283-99fb-b0b11389e140



