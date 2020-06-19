波士頓, June 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 創新和智慧財產管理解決方案領導品牌 Anaqua 今天宣布收購智慧財產管理軟體和實務自動化供應商 O P Solutions 。此項交易將促進 Anaqua 在律師事務所領域的擴張策略，且支援該公司對於推出優質智慧財產解決方案的承諾，藉以滿足現今智慧財產管理市場不斷變化的多樣化需求。



O P Solutions 旗艦產品 PATTSY WAVE® 也因此將成為 ANAQUA 律師事務所領域的第二個獨特品牌，協助滿足智慧財產市場在該領域多變的需求和要求。Anaqua 將持續在全球為此兩項解決方案投入資金，並向 O P Solutions 客戶群提供更豐富的服務，如專利年金和更新商標服務。

Anaqua 執行長 Bob Romeo 表示：「對於為客戶社群及更廣泛的市場提供最佳軟體解決方案，兩家公司擁有一致的承諾理念。O P Solutions 將以其在智慧財產實務管理層面的深耕經驗，為 Anaqua 強化律師事務所領域的專業性，並為我們鋪平未來通往市場的成功之路。」

Spencer Siskind 將隨收購卸下 O P Solutions 執行長的職務，而其團隊的其他人員將加入由 Romeo 領導的 Anaqua 企業。

Siskind 表示：「兩家公司媒合後將有助於滿足智慧財產實務自動化對於效率日漸成長的要求。初次和 Anaqua 團隊接觸時，就對他們公司在全球和企業市場所贏得的成功深受震撼，我相信我們兩邊的核心能力可以相得益彰。」

Marks Baughan Securities LLC 是 O P Solutions 在此次交易中的專屬財務顧問；Latham & Watkins LLP 是 Anaqua 的法律顧問。

關於 Anaqua

Anaqua是整合、端到端創新和知識產權管理解決方案的優質供應商、提供服務的對象包括美國排名前 25 位專利申請者的 50% 以上、全球排名前 25 位品牌的 50% 以上、以及越來越多最享負盛名的前瞻性律師事務所。公司的全球業務總部位於波士頓、在歐洲和亞洲設有辦事處。Anaqua 的知識產權平台在全球各地獲得接近 100 萬名知識產權 行政人員、律師、律師助理、經理和創新者使用。其解決方案套件將最佳實踐工作流程與大數據分析和技術支援服務結合、以制訂一個旨在為知識產權策略提供資訊、支援知識產權決策和簡化知識產權操作的智能環境。如需關更多應訊、請瀏覽 anaqua.com 。

關於 O P Solutions

成立於 1990 年的 O P Solutions 是智慧財產法律社群用高品質軟體的領導性提供者。O P Solutions 在過去30 年是少數可由變化來界定產業服務定義的提供者。其能在該產業中拿下最高比例的市佔率之一，可歸因於：品質優良且可靠的產品、支援團隊人員的高反應性，以及對於智慧財產產業深入的專業程度。

PATTSY ® (Patent and Trademark Tracking System) 由全球數百家企業組織選用，其中包括全世界最大的專利和商標申請人。PATTSY WAVE ® 是由 O P Solutions 以瀏覽器為主所推出的最先進匹配登記軟體。

公司聯絡人：

Amanda Hollis

Anaqua 公關經理

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com



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