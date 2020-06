June 19, 2020 15:02 ET

QUÉBEC, 19 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de l’annonce du ministre des Transports, M. François Bonnardel, concernant l’aide d’urgence de 400 millions de dollars pour le transport collectif (l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), les sociétés de transport en commun, les organisations municipales ou intermunicipales de transport (OMIT), les municipalités régionales de comté (MRC) et les organismes de transport adapté municipale), les transporteurs privés interurbains et nolisés demandent également au gouvernement une aide d’urgence pour sauver leurs entreprises et redémarrer leurs opérations. Après quatre mois d’inactivité, sans cette aide, il est impossible pour ces entreprises de redémarrer. Toutes leurs demandes demeurent à ce jour sans réponse.



Les transporteurs nolisés par autocar sont laissés pour compte. Considérant la nature de leurs opérations, aucune mesure ne peut les aider à supporter leurs immobilisations. Depuis le 13 mars, près de 20 000 contrats ont été annulés. La COVID-19 ne pouvait frapper à un pire moment, car la période des mois de mars à octobre représente 80 % du volume d’affaires des transporteurs. Ils sont actuellement en mode survie. Sans support adéquat. Si aucune aide ne leur est apportée :

Qui transportera vos équipes de hockey pour les tournois de vos jeunes?

Qui transportera les étudiants du secondaire lors de leurs voyages scolaires?

Qui transportera les gens d’une région à l’autre?

Qui transportera les touristes en visite au Québec?

S’ils ne redémarrent pas bientôt, plusieurs transporteurs risquent de fermer leur entreprise définitivement mettant à pied des centaines d’employés et diminuant drastiquement le nombre d’autocars disponibles au Québec pour desservir adéquatement les voyageurs et la population. Ils ont besoin plus que jamais de support afin de sauver leur entreprise.

À propos de la Fédération des transporteurs par autobus

La Fédération des transporteurs par autobus regroupe plus de 650 entreprises privées œuvrant dans tous les secteurs du transport de personnes tel que le transport scolaire, interurbain, urbain, nolisé-touristique, adapté, aéroportuaire, médical et par abonnement.