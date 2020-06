TORONTO, 19 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données provenant de la pratique réelle ont montré que chez les patients prenant Trulicity® (dulaglutide) l’observance et la persistance thérapeutiques étaient supérieures que chez ceux traités au moyen d’injections de sémaglutide ou d’exénatide* (stylo BCise) administrées une fois par semaine, lorsque les patients étaient atteints de diabète de type 2 et qu’ils n’avaient jamais reçu de traitement par un agoniste du récepteur du GLP-11. Eli Lilly and Company a présenté ces données lors de la 80e séance scientifique de l’American Diabetes Association (ADA).



L’étude, menée en contexte réel et comparant l’observance et la persistance, est basée sur des données de demandes de règlement aux États-Unis de personnes atteintes de diabète de type 2 qui commençaient un traitement au moyen d’injections hebdomadaires de Trulicity, de sémaglutide ou d’exénatide1. Les cohortes appariées ont été équilibrées en fonction de différentes caractéristiques, comme l’âge, le sexe, l’indice adapté de gravité des complications du diabète (aDCSI; adapted Diabetes Complications Severity Index) et certaines maladies concomitantes.

Après six mois, l’observance et la persistance thérapeutiques étaient meilleures chez les patients qui prenaient Trulicity que chez ceux qui prenaient du sémaglutide ou de l’exénatide. De plus, le taux d’abandon était beaucoup moins élevé chez les patients recevant Trulicity que chez ceux recevant le sémaglutide ou l’exénatide1.

Trulicity par rapport au sémaglutide pour injection :

Observance : 59,7 % (Trulicity) comparativement à 42,7 % (sémaglutide)

59,7 % (Trulicity) comparativement à 42,7 % (sémaglutide) Persistance : 143,6 jours (Trulicity) comparativement à 129,9 jours (sémaglutide)

143,6 jours (Trulicity) comparativement à 129,9 jours (sémaglutide) Abandon du traitement : 30,8 % (Trulicity) comparativement à 40,8 % (sémaglutide)

Trulicity par rapport à l’exénatide :

Observance : 58,1 % (Trulicity) comparativement à 40,3 % (exénatide)

58,1 % (Trulicity) comparativement à 40,3 % (exénatide) Persistance : 142 jours (Trulicity) comparativement à 121,4 jours (exénatide)

142 jours (Trulicity) comparativement à 121,4 jours (exénatide) Abandon du traitement : 32,1 % (Trulicity) comparativement à 49,4 % (exénatide)

« L’observance et la persistance sont des facteurs essentiels lors de l’adoption d’une approche globale quant aux soins des patients. Nous sommes heureux de constater que les nouvelles données provenant de la pratique réelle montrent que Trulicity obtient de bien meilleurs résultats à ces égards que les injections hebdomadaires de sémaglutide ou d’exénatide chez les personnes atteintes de diabète de type 2 », a expliqué le Dr Doron Sagman, vice-président, R-D et Affaires médicales, Eli Lilly Canada.

À propos de l’étude sur l’observance et la persistance



L’étude rétrospective d’observation de données provenant de la pratique réelle basée sur des demandes de règlement des États-Unis tirées de la HealthCore Integrated Research Database (HIRD®) entre août 2017 et juin 2019 avait pour principal objectif de comparer l’observance et la persistance sur six mois des personnes atteintes de diabète de type 2 qui commençaient un traitement hebdomadaire à base d’agoniste des récepteurs du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1), soit Trulicity (1,5 mg et 0,75 mg), sémaglutide (1 mg et 0,25/0,5 mg) ou exénatide administré à l’aide du stylo BCise. Les courbes de Kaplan-Meier et le modèle des risques proportionnels de Cox ont servi à évaluer la persistance du traitement. Les patients qui prenaient Trulicity ont été appariés en fonction du score de propension selon un ratio 1:1 à des patients utilisant du sémaglutide (3 852 paires) ou à des patients utilisant de l’exénatide (1 879 paires). Les cohortes appariées ont été équilibrées en fonction de leurs caractéristiques initiales. Les personnes incluses dans l’étude étaient âgées d’au moins 18 ans et ont été appariées en fonction de caractéristiques comme l’âge au début de l’étude, le sexe, l’aDCSI et certaines maladies concomitantes.

À propos du diabète au Canada

Environ 11 millions de Canadiens sont atteints de diabète ou de prédiabète. Les personnes diabétiques sont au moins trois fois plus susceptibles d’être hospitalisées en raison de maladie cardiovasculaire et constituent 30 % des cas d’accident vasculaire cérébral et 40 % des cas de crise cardiaque. Le diabète peut réduire l’espérance de vie de 5 à 15 ans et entraîner des complications associées à une mort prématurée. On estime que le taux de mortalité toutes causes confondues des Canadiens atteints de diabète est deux fois plus élevé que celui des personnes non diabétiques2.

À propos de Lilly Diabétologie

Lilly est un chef de file mondial dans le traitement du diabète depuis 1923, année où nous avons lancé la première insuline commerciale au monde. Aujourd’hui, nous tirons profit de cet héritage en nous efforçant de répondre aux différents besoins des personnes atteintes de diabète et des personnes qui s’occupent d’elles. Par la recherche, la collaboration et des procédés de fabrication de qualité, nous cherchons à améliorer la vie des personnes touchées par le diabète et d’autres maladies connexes. Nous travaillons à obtenir des résultats exceptionnels grâce à des solutions novatrices – des médicaments aux technologies en passant par des programmes de soutien et plus encore.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d’offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d’un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd’hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s’efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d’en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos collectivités grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d’une collaboration de recherche avec des chercheurs de l’Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l’oncologie, du diabète, de l’auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l’adresse www.lilly.ca/fr .

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d’innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA.

