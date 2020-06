NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/12

Aalborg 20. juni 2020

Aalborg Boldspilklub A/S indgik i februar 2020 en lejeaftale med købsoption med den russiske klub FC Rubin Kazan om spilleren Oliver Abildgaard.

Købsoptionen er i dag blevet realiseret, hvorfor Oliver Abildgaard tiltræder hos FC Rubin Kazan på en aftale gældende til 30. juni 2024.



Oliver Abildgaard er vokset op og udviklet i AaB Talent, hvor han allerede som tiårig skiftede til fra partnerklubben Aalborg Freja.



Oliver Abildgaard står noteret for 91 officielle kampe for AaB og har scoret fire mål. Herudover har Oliver Abildgaard opnået 12 ungdomslandskampe for Danmark.



På baggrund af salget af Oliver Abildgaard opjusterer AaB resultatforventningerne til 2020 fra et minus i niveauet 7-12 mio. kr. til et resultat i niveauet nul til minus 5 mio. kr.

Heri er indregnet investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.

Der er i resultatforventningen ikke indeholdt øvrige transferpåvirkninger, mens konsekvenserne af Covid-19 er en usikkerhedsfaktor.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger vedrørende resultatforventningerne:

Thomas Bælum 2251 7901



For yderligere oplysninger vedrørende den sportslige vinkel:

Sportschef Inge André Olsen 9272 0270