VILLE DE QUÉBEC, QUEBEC CITY, 21 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant que les enfants sommeillaient, des centaines de Mères au front ont profité du solstice d’été pour se faire entendre, en silence, lors des Veillées pour la suite du monde qui se sont tenues à la tombée de la nuit devant le Parlement du Québec et dans quatorze villes dont Joliette, Laval, Les Cèdres, Longueuil, Montréal, Mont-Saint-Pierre, Mont-Tremblant, New Richmond, Rimouski, Rosemère, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Val-d’Or et Caraquet (NB). Toutes exigent une relance verte et juste.



Occupation silencieuse

Silencieuses, toutes vêtues de noir, un coeur vert équarri à la poitrine, elles ont lancé un cri du coeur en brandissant des sources lumineuses dans la nuit afin de rappeler aux élus provinciaux et fédéraux qu’elles sont des milliers aux aguets, à surveiller leurs faits et gestes.

« Les décisions prises par nos élu.e.s conduisent à une accélération des crises environnementales et sociales qui menacent la santé et la sécurité de nos enfants. Les solutions existent pourtant et sont à notre portée . Ça fait des années que les scientifiques démontrent qu’il y a urgence d’agir et rien n’est fait. Il est temps d’utiliser d’autres moyens pour forcer nos gouvernements à prendre leurs responsabilités. » expliquent Anaïs Barbeau Lavalette et Laure Waridel, co-instigatrices du mouvement citoyen.

À Montréal, des centaines de mères au front se sont rassemblées en face du Parc Jeanne-Mance. Une quinzaine d’entre elles, dont Anaïs Barbeau Lavalette et Laure Waridel, ont dénudé un sein, symbole de la maternité et porteur de la vie qu’elles défendent.

À propos de Mères au front

Mères au front¦For Our Kids est un mouvement pancanadien décentralisé et diversifié qui rassemble des mères, des grands-mères, et tous ceux et celles qui souhaitent protéger l’avenir des enfants. Leurs actions sont propulsées par le désir profond d’agir sur différents fronts pour protéger les générations futures et la vie sur terre face à l’urgence climatique et la dégradation des écosystèmes.

Au-delà d’une relance verte et juste, Mères au front demande l’adoption d’une loi climat qui obligerait les gouvernements à atteindre les cibles fixées par la science, assortie de règles de reddition de comptes, de transparence et d’imputabilité ; l’adoption d’un plan d’action cohérent qui permette l’atteinte des cibles enchâssées dans la loi climat et troisièmement, l’adoption de mesures d’adaptation et de résilience pour protéger nos enfants des impacts inévitables des changements climatiques.

Un cri du coeur lancé par les Mères partout au Québec et au Nouveau Brunswick:

Nous sommes Mères, Grand-Mères, par le sang et autrement.

Nous nous levons pour protéger nos enfants.

Nos enfants qui ne veulent plus faire d’enfants.

Nos enfants qui appellent à l’aide.

Nos enfants, volcans de promesses, que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de beauté, de douceur, de vertige. De possibles.

Nous nous levons pour eux et grâce à eux, reprenant leur élan courageux.

Nous sommes celles qui mettent au monde.

Celles qui nourrissent et celles qui soignent.

Nous sommes fières et en colère. Aimantes et décidées.

Nous exigeons des gestes forts et immédiats.

De la droiture et du courage politique.

Nous sommes de partout, nous sommes innombrables.

D’un océan à l’autre et bien au-delà.

Nous sommes mère loup, mère caribou, mère bernache et mère carcajou.

Nous sommes la mère béluga qui meurt en mettant bas

et la mère kangourou qui fuit le brasier. Nous sommes toutes les mères. Nous sommes aussi la vôtre.

Nous sommes en colère, et vous savez que notre colère est juste.

Nous exigeons une Relance Juste et Verte!

Nous voulons un avenir. Nous voulons que la vie gagne.

C’est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre.

Nous allons tout faire pour.

Nous bercerons d’un bras et brandirons l’autre.

L’amour de nos enfants est notre arme de construction massive, pour la suite du monde.

Parce que l’heure n’est plus ni aux discours, ni aux hymnes, ni aux slogans.

Il est temps de faire preuve d’ambition politique pour régler la crise climatique dès maintenant.

