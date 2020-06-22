孟加拉国达卡, June 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 情报驱动的网络安全解决方案提供商Anomali和孟加拉国领先技术提供商和IT安全解决方案经销商OneWorld InfoTech今天宣布，两家公司已达成合作，使OneWorld InfoTech能够在全国部署和支持Anomali威胁情报管理解决方案。



“很多组织认识到，如果对网络威胁没有高水平的可见性，就无法检测和应对向其组织不断发起的攻击，” Anomali亚太地区副总裁Geoff Noble表示。“我们很高兴能与孟加拉国顶级网络安全提供商OneWorld InfoTech合作，帮助该国客户获得有助于提高安全性和降低风险的集成网络威胁情报（CTI）解决方案。”

“Anomali提供独特的方法来连接外部数据与内部知识，从而在组织的环境中实施统一情报来降低风险。通过与Anomali合作扩大我们的IT安全产品组合，我们希望帮助孟加拉国私营和公共部门组织建立有效的网络威胁情报项目和威胁共享社区，从而成指数倍地加强防御能力。”OneWorld InfoTech技术与服务全球总监Maruf Ahmed表示。

Anomali和OneWorld InfoTech的联合使客户可获得当今市场上最先进、最全面、最易于使用的CTI解决方案。Anomali提供：

Anomali Lens——这一史无前例的技术可让任何人立即自动了解他们组织是否受到攻击、攻击者是谁以及攻击是否成功。只需点击一下，Anomali Lens即可扫描基于Web的内容，检测和突出显示其中发现的所有威胁，提供容易理解的威胁细节，并告诉用户其网络中是否已经存在任何威胁。Anomali Lens扫描的结构化和非结构化Web内容包括新闻、博客、研究、公告、SIEM日志、其他安全日志、IR报告、Twitter和其他社交网络。

Anomali Match——Anomali Match集成了CTI、MISP数据、OSINT、SIEM日志、漏洞评估工具和其他大数据源，以将数十亿感染指标（IOC）与客户网络中存在的任何威胁进行匹配。通过对长期进行自动追溯分析，用户可以发现短期和长期存在的威胁和妥协。

Anomali ThreatStream——这一领先的威胁情报平台（TIP）集成了最广泛来源的数据，以形成可操作的威胁情报。集成的Anomali应用商店为用户提供了一键集成最广泛、最多样化的专有和开源威胁源。通过同一平台有力推动了信息共享和分析中心（ISAC）与信息共享和分析组织（ISAO）之间展开值得信任的安全威胁共享协作。

关于OneWorld InfoTech

OneWorld InfoTech是领先的IT解决方案和服务提供商，专注于提供端到端网络安全解决方案。Oneworld致力于成为值得信赖的“一站式”合作伙伴，帮助客户利用创新技术通过自动化加速组织发展，整合基础设施以实现价值最大化，并通过网络安全现代化促使业务取得成功。如需获取更多信息，请访问 www.oneworldinfotech.net

关于Anomali

Anomali®提供情报驱动的网络安全解决方案，其中包括Anomali ThreatStream®、Anomali Match™和Anomali Lens™。私营企业和公共组织使用Anomali来实现对威胁的无限可见性，加快检测速度，并不断改进安全操作。Anomali的客户包括1500多个全球性组织，其中很多是全球2000强和财富500强企业，还有世界各地的大型政府和国防组织。公司成立于2013年，得到GV、Paladin Capital Group、Institutional Venture Partners和General Catalyst等领先风险投资公司的支持。若需了解更多信息，请访问： www.anomali.com