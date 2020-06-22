孟加拉達卡, June 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anomali 是情報至上的網絡安全解決方案供應商，與作為孟加拉領先技術供應商和資訊科技安全解決方案分銷商的 OneWorld InfoTech，今天宣佈雙方已達成合作夥伴關係，讓 OneWorld InfoTech 可在全國部署和支援 Anomali 威脅情報管理解決方案。



Anomali 亞太區副總裁 Geoff Noble, 表示：「目前很多組織都明白，如果他們無法深度了解網絡威脅，就無法偵測到並回應針對其組織的持續攻擊。我們很高興與孟加拉的最大網絡安全供應商 OneWorld InfoTech 合作，以幫助他們的客戶獲得經整合的網絡威脅情報 (CTI) 解決方案，從而協助他們提高安全性和降低風險。」

OneWorld InfoTech 科技及服務全球總監 Maruf Ahmed 說：「Anomali 帶來獨特的方法，可將外部數據與內部知識互相聯繫，為組織提供統一的情報概況，以降低整個環境的風險。透過擴大與 Anomali 合作提供的資訊科技安全產品組合，我們有望協助孟加拉的私營和公共界別組織建立有效的網絡威脅情報計劃和威脅共享社區，以幾何級數的方式增強防禦能力。」

Anomali 和 OneWorld InfoTech 的共同客戶將獲得現今市場上最先進、最全面、最易用的 CTI 解決方案。Anomali 提供：

Anomali Lens - 這種首創技術讓任何人都可以自動即時知道所屬組織是否受到攻擊、誰是對手，以及攻擊是否成功。只需單擊，Anomali Lens 即可掃描各種網上內容，偵測並突出顯示系統識別的所有威脅，以易於理解的措辭提供有關威脅的詳細資訊，並通知用戶其網絡當時是否存在任何威脅。Anomali Lens 掃描後的結構化和非結構化網上內容包括新聞、網誌、研究、公告、SIEM 紀錄、其他安全紀錄、IR 報告、Twitter 和其他社交網絡等。

Anomali Match - Anomali Match 整合 CTI、MISP 數據、OSINT、SIEM 紀錄、危險評估工具，以及其他大數據源，以配對數十億個入侵指標 (IOC) 和威脅，從而對應在客戶網絡中出現的任何威脅。透過長期提供自動化的回顧性分析，用戶可以偵測到短期和長期出現的威脅和入侵。

Anomali ThreatStream - 這個領先的威脅情報平台 (TIP) 整合來自最廣泛消息來源 Feed 的數據，以制定可行的威脅情報。整合的 Anomali APP Store 為用戶提供一鍵式整合服務，可提供範圍最廣、種類最齊全的專有和開源威脅源。同一個平台為資訊共享和分析中心 (ISAC) 和資訊共享和分析組織 (ISAO) 的安全威脅共享提供可靠的協作支援。

關於 OneWorld InfoTech

OneWorld InfoTech 是領先的資訊科技解決方案和服務供應商，專門提供端到端的網絡安全解決方案。OneWorld 致力成為「一站式」的可靠合作夥伴，以便客戶能夠利用創新技術透過自動化功能加速組織發展、整合基礎架構以實現最大價值，並促進網絡安全現代化以實現業務成功。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.oneworldinfotech.net

關於 Anomali

Anomali® 提供情報至上的網絡安全解決方案，其中包括 Anomali ThreatStream®、Anomali Match™，以及 Anomali Lens™。私營和公共界別組織採用 Anomali 來獲得對抗威脅的無限可見性、加快偵測時間並不斷改善安全操作。Anomali 用戶包括 1,500 多個全球組織、全球 2000 大企業和財富世界 500 大企業的多個組織，以及世界各地的大型政府和國防組織。公司成立於 2013 年，得到包括 GV、Paladin Capital Group、Institutional Venture Partners，以及 General Catalyst 等領先風險投資公司大力支持。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.anomali.com