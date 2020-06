Quadient annonce sa nouvelle consigne colis Lite, nouvelle étape de son plan stratégique, qui vient bouleverser le paysage de la livraison et du retrait de colis

Quadient conjugue ses années d'expérience auprès des acteurs de la distribution et du transport de colis avec le savoir-faire et l’expérience de Parcel Pending, sa plus récente acquisition

Parcel Pending Lite est une innovation qui va donner accès au retrait de colis automatisé aux commerces de toutes tailles

Le déploiement de 3 000 unités déjà confirmé au Japon à partir de cet été et sur les trois prochaines années

Paris, le 22 juin 2020

Quadient , un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui le lancement mondial de consignes à colis compactes et modulaires, conçues pour simplifier l’installation et accélérer l'adoption de solutions automatisées de livraison et collecte de colis par les enseignes de distribution et les transporteurs.

Le besoin de consignes colis pratiques, légères et simples à installer se fait particulièrement sentir chez les acteurs de la distribution et des points relais : portés par l'essor du commerce en ligne et plus récemment, avec la crise COVID-19, qui a renforcé l'intérêt pour des solutions de livraison sécurisées, les grandes enseignes et transporteurs font face à une explosion de commandes click-and-collect. Les consignes colis de Quadient dotent les commerces des outils nécessaires pour assurer la continuité de leurs activités et la bonne gestion des colis tout en respectant le temps du personnel. Les commerçants et points relais peinent parfois à gérer de façon efficace et rentable les retraits de commandes en point de vente, d’autant plus si la surface ou la main d’oeuvre sont limitées. Il est pourtant essentiel qu’ils puissent garder leur agilité pour offir la meilleure expérience à leurs clients.

La nouvelle solution Parcel Pending Lite vise à accélérer l'adoption des consignes colis automatiques par des clients avec un faible volume de colis et un espace limité. Compactes, modulaires et économiques, les consignes Parcel Pending Lite peuvent être installées en toute simplicité dans les commerces de petite taille et avec peu de colis au quotidien, leur permettant d’offrir à leur clientèle la même expérience de retraist de colis moderne, pratique et intuitive proposée par les grandes enseignes. Avec ce système évolutif, chaque site peut choisir le nombre de casiers en fonction de ses besoins et ses contraintes d’espace, pour évoluer ultérieument et à tout moment, en fonction de l'activité. La nouvelle technologie Parcel Pending Lite est aussi conçue pour optimiser les coûts d'acquisition grâce à un processus d'installation simple et une maintenance peu coûteuse.

« L'expérience accumulée ces dernières années en collaborant avec les principaux acteurs de la distribution et du transport, notamment en France et au Japon, nous a permis de concevoir et annoncer aujourd’hui le lancement d’une telle innovation sur le march, en réponse aux exigences de nos clients en termes de coût, de fiabilité et de facilité d'entretien » explique Daniel Malouf, Directeur des Solutions Consignes Colis Automatiques chez Quadient. « Parcel Pending Lite de Quadient est la solution qui va bouleverser le paysage de la livraison et du retrait de colis tel que nous le connaissons aujourd'hui, en permettant aux magasins de toutes tailles de proposer l'expérience de retrait de colis automatique, jusqu’à votre petit commerce de quartier préféré. »

Quadient a également annoncé l'adoption de la marque « Parcel Pending by Quadient » pour l'ensemble de son portefeuille de consignes colis, en Amérique du Nord et en Europe, une stratégie dans la continuité du rachat en 2019 de Parcel Pending, leader des solutions colis pour les secteurs résidentiel, du commerce et des universités aux États-Unis et au Canada. En rassemblant son portefeuille de solutions de consignes colis automatiques sous une marque unique et dont la notoriété est déjà établie sur le marché, l'entreprise pourra proposer ses solutions pour le dernier kilomètre de façon efficace et cohérente, dans le monde entier.

« Avec le lancement aujourd'hui de Parcel Pending Lite, nous continuons à témoigner du succès des synergies initiées avec notre stratégie Back to Growth », explique Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nous avions pour objectif principal d'unifier notre entreprise. Cela passait par une vision marketing commune, une gestion et un développement centralisés de notre portefeuile de produits, une meilleure cohérence de l'offre d’une région à l’autre et le renforcement des synergies tant en R&D que dans la Supply Chain. Grâce à ces efforts, Quadient est en mesure de présenter à ses clients la seule solution de consigne colis intelligente véritablement modulaire sur le marché aujourd'hui. »

Le lancement de Parcel Pending Lite démarrera progressivement dans les prochaines semaines en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais aussi au Japon, où la solution prendra le nom de PUDO Lite. Ce produit est proposé dans différentes versions pour répondre aux spécificités de chaque marché national ainsi qu'aux besoins propres aux enseignes et aux transporteurs.

Cette innovation technologique a déjà convaincu Yamato, le leader japonais de la logistique, qui a confirmé l'acquisition de 3 000 unités pour équiper ses sites de collecte et de livraison, notamment les commerces de proximité, les gares, les supermarchés et les pharmacies. Le déploiement doit commencer dès cet été et se poursuivre jusqu'en 2023.

À propos de Quadient®

Quadient, anciennement Neopost, est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice CAC® Mid & Small.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.fr .

