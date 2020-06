22. juni 2020

Selskabsmeddelelse nr. 29/2020

Rasmus Werner Nielsen udnævnes til adm. direktør i Alm. Brand

Rasmus Werner Nielsen udnævnes til adm. direktør i Alm. Brand efter at have været konstitueret direktør siden efteråret 2019.

Udnævnelsen sker i forlængelse af Finanstilsynets bekræftelse af, at Rasmus Werner Nielsen opfylder kravene til egnethed og hæderlighed efter § 64 i lov om finansiel virksomhed, de såkaldte ”fit & proper”-regler.

Rasmus Werner Nielsen får dermed ansvaret for at lede arbejdet med at skabe et stærkere Alm. Brand og indfri koncernens ambitiøse målsætninger til glæde for kunder, medarbejdere og aktionærer. Bestyrelses-formand i Alm. Brand, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, siger:

”Med Rasmus Werner Nielsen får Alm. Brand en rutineret, strategisk stærk og handlekraftig topleder. Han har som konstitueret direktør allerede vist kunder, medarbejdere og aktionærer, at han formår at gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at sikre, at Alm. Brand står bedst muligt rustet til fremtiden. Desuden har Alm. Brand de seneste måneder under hans stærke lederskab demonstreret evnen til at navigere og omstille sig hurtigt under helt ekstraordinære omstændigheder. Det har bekræftet bestyrelsen i, at han er den helt rigtige person til jobbet.”

Rasmus Werner Nielsen siger om udnævnelsen:

”Jeg er utrolig glad og stolt over at få lov til at fortsætte arbejdet sammen med Alm. Brands dygtige medarbejdere med at levere Danmarks bedste kundeorienterede løsninger indenfor bank, forsikring og pension. Senest har alle i hele organisationen under svære vilkår bidraget til at hjælpe kunderne på en formidabel måde og samtidig holdt momentum i vores aktiviteter. Det er et fantastisk afsæt til arbejdet med at gøre Alm. Brand endnu stærkere.”

Andreas Ruben Madsen udnævnes til koncernøkonomidirektør

Ligeledes udnævnes Andreas Ruben Madsen til koncernøkonomidirektør for Alm. Brand efter at have været konstitueret i stillingen siden den 31. oktober 2019. Andreas Ruben Madsen var inden da Chief Risk Officer i Alm. Brand.

Udnævnelserne træder i kraft dags dato.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Claus Kappel Christensen

Kommunikationsdirektør

Telefon: +45 25 24 89 93

Vedhæftet fil