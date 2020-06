Admiral Markets AS teatab käesolevaga, et Admiral Markets AS kaalub täiendava kapitali kaasamist. Eelkõige kaalub Admiral Markets AS 10 miljoni euro ulatuses allutatud võlakirjade emiteerimist. Käesoleval hetkel ei ole aga vastu võetud lõplikku otsust võlakirjade emiteerimiseks ning ei ole määratud võlakirjade täpseid märkimistingimusi ja väljalaskehinda. Edasistest sammudest teavitatakse vastavalt börsireglemendi nõuetele.

Lisainfo:

Kaia Gil

Admiral Markets AS kommunikatsioonijuht

+372 53 413 764

kaia.gil@admiralmarkets.com