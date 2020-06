Paris, le 22 juin 2020, 12h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : réponse aux rumeurs concernant sa filiale Aubert & Duval

A la suite de la parution d’un article de presse ce matin, le groupe Eramet tient à apporter les précisions suivantes.

La crise actuelle survenue avec l’apparition du Covid-19 est sans précédent et touche durablement l’économie mondiale. Le très fort ralentissement du secteur aéronautique pèse significativement sur l’activité d’Aubert & Duval (« A&D »), filiale d’Eramet. La baisse des cadences de production dans l’industrie aéronautique, notamment Airbus qui a annoncé un recul d’environ un tiers par rapport au niveau d’avant crise, devrait en effet impacter fortement et durablement l’activité d’A&D, dont les ventes aéronautiques représentent plus de 70 % du chiffre d’affaires.

Les sites d’A&D connaissent un fort ralentissement et le taux de marche de chaque atelier de production est adapté régulièrement. Les ventes ont été en recul d’environ 50 % en avril et en mai. Selon les dernières estimations, le chiffre d’affaires d’A&D devrait être en baisse d’environ 20 % en 2020 par rapport à 2019, ce qui pèsera sur ses performances et sa situation financières.

Dans ce contexte, une revue stratégique détaillée a été initiée par le Groupe relative à sa filiale A&D, dans laquelle toutes les options sont envisagées.

Le Groupe communiquera en temps utiles dans le respect de la règlementation applicable.

Eramet fera un point sur l’impact de la crise Covid-19 à l’occasion de la publication des résultats du Groupe au 1er semestre 2020.

Calendrier

29/07/2020 : Publication des résultats Groupe du 1er semestre 2020

28/10/2020 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2020





À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com

CONTACT INVESTISSEURS



Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations



Philippe Gundermann

T. +33 1 45 38 42 78



Investor Relations Manager



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02











CONTACT PRESSE



Directrice de la Communication



Pauline Briand



T. +33 1 45 38 31 76



pauline.briand@eramet.com







Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr





Pièce jointe