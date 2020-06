MONTRÉAL, 22 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président de la compagnie montréalaise iMotion Sécurité, Frédéric Abenaim, a accordé plusieurs dons de caméras thermographiques pour aider à lutter contre la Covid-19. C’est ainsi que les hôpitaux de Montréal et de Laval, et des organismes comme le Groupe communautaire L'Itinéraire se sont vu offrir des caméras thermographiques d'une valeur de plus de 6000 dollars chacune.



Au cours des dernières semaines, ces caméras thermographiques ont suscité un vif intérêt. Voici les questions les plus fréquemment posées : ces caméras sont-elles efficaces en temps de pandémie ? Sont-elles fiables ? De quelle façon aident-elles les intervenants en santé ?

Ces même questions ont été posées à monsieur Bruce Lapointe, chef de service au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, qui a eu l’occasion de les utiliser pendant plusieurs semaines dans les différents hôpitaux sous sa gestion.

Relativement à son expérience, monsieur Lapointe affirme : " C’est un outil extrêmement utile, fiable et facile d'utilisation. Cette technologie a été d’une grande aide, car elle est très précise dans le relevé des températures. Elle nous a permis de voir en un coup d'œil les employés et les visiteurs potentiellement malades. Depuis le début de la crise, nous avons testé environ 130 000 personnes. Chaque scan dure entre 2 et 3 secondes, ce qui est très rapide. Cela permet d’éviter les chaînes d’attente à l’entrée des hôpitaux. Si un employé a une température élevée, il est redirigé vers le centre de dépistage pour y être testé. Si le résultat est positif, l’employé est mis en congé jusqu'à son rétablissement total. Les caméras sont manipulées par les agents de sécurité qui se tiennent entre 2 à 3 mètres de distance des visiteurs, minimisant ainsi leurs risques d’exposition. C’est une technologie qui peut sembler onéreuse, mais je la recommande fortement. Il faut utiliser toutes les ressources à notre disposition pour faire face à cette pandémie. "

Lorsque nous demandons à monsieur Abenaim ce qui le motive à octroyer de tels dons, il nous répond : “ C’est notre façon de nous montrer solidaires face à cette pandémie. Certains de nos clients n’avaient pas le budget nécessaire pour acquérir cette technologie. Il est vrai, malheureusement, qu’elle est assez coûteuse, aussi nous avons décidé de leur offrir ces caméras pour les aider dans leur combat de tous les jours. Si notre action peut servir d’exemple en suscitant d’autres initiatives du même ordre et contribuer à protéger la santé du plus grand nombre possible de Québécois et Québécoises, nous en serions très fiers. Nous encourageons donc toutes les entreprises à apporter leur aide afin que, collectivement, nous réussissions à venir à bout de cette crise mondiale. "

Une sécurité privée

Monsieur Abenaim nous explique que la technologie thermographique “n’est pas réseautable”. L’unique fonction de ces caméras consiste à lire les températures corporelles ; elles n’enregistrent ni photo ni vidéo. Nulle information concernant les employés ou les visiteurs n’est conservée. La vie privée et les données personnelles sont donc protégées.

Une technologie qui facilite le dépistage

Dotées de détecteurs et d'algorithmes avancés, les caméras thermographiques de contrôle de la température sont conçues pour la détection immédiate et le dépistage préliminaire des températures élevées à la surface de la peau, avec une précision allant jusqu'à ±0,3 °C. Un des symptômes les plus fréquents du virus est une température élevée, supérieure à 38 °C.

Des spécifications précises

- Détection en 1 seconde de la température corporelle.

- Détection de plusieurs individus simultanément.

- Prise de mesure sans contact.

- Alerte immédiate des opérateurs si la température enregistrée est supérieure à 38 °C.

- Intelligence artificielle réduisant les fausses alertes provenant d'autres sources de chaleur.

Pour garantir un résultat optimal, une combinaison de différentes technologies est mise en place par les CIUSSS. La lutte est difficile, certes, mais pas impossible !

À propos de iMotion Sécurité

Leader en technologies de sécurité, iMotion vient de fêter ses 20 ans d'existence.



