OTTAWA, 22 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) est fier de présenter ce recueil de récits au sujet de ses membres, de ses bénévoles et de son personnel, qui ont contribué à faire de l’exercice 2019-2020 une année couronnée de succès.



En cette période sans précédent, il est plus important que jamais de souligner les réussites, ce que fait le rapport annuel de cette année en exposant en détail les projets de collaboration et l’inspiration commune nécessaire pour Progresser ensemble .

« Ce rapport fait éloquemment écho à ce slogan : ensemble, nous progressons davantage », affirme Marc Tardif, FICA, président de l’ICA.

Accordant la priorité absolue à l’intérêt public, l’ICA a mis sur pied le Conseil de surveillance de la profession actuarielle (CSPA), dont le mandat consiste à assurer une surveillance directe, indépendante et objective des questions complexes qui se posent aux actuaires d’aujourd’hui. L’ICA a également entrepris d’apporter d’importantes modifications aux exigences visant le perfectionnement professionnel continu et d’offrir de nouveaux outils et modules en ligne afin de favoriser l’application des normes les plus rigoureuses en matière d’exercice de l’actuariat.

« Le CSPA s’assure que l’ICA remplit son engagement de faire primer le devoir de la profession envers le public sur les besoins de la profession et de ses membres », explique Michel Simard, directeur général de l’ICA.

Pendant la dernière année, l’Institut a bonifié son système d’éducation et son Programme d’agrément universitaire , continuant ainsi à favoriser très tôt un lien solide avec les futurs AICA et FICA. Le congrès annuel act , soit l’assemblée annuelle de l’ICA renouvelée, et la nouvelle série de balados Voir au-delà du risque ont offert aux membres, tout au long de l’année, des occasions uniques d’interagir avec leurs pairs et avec des experts. L’ICA a également poursuivi le développement de relations à l’échelle internationale et, au pays, avec les responsables des politiques.

Grâce aux 18 documents de recherche , 24 mémoires publics et deux énoncés publics principaux diffusés pendant l’année, les membres, les partenaires ainsi que la population ont eu l’occasion de bien prendre connaissance du travail de l’ICA, à la fois dans les domaines de pratique traditionnels et émergents, notamment en ce qui concerne les régimes de retraite, l’assurance, la norme IFRS 17, les changements climatiques, la modélisation prédictive et le secteur bancaire.

Pour prendre connaissance de ces récits, téléchargez Progresser ensemble , qui comprend les états financiers approuvés de l’ICA pour l’exercice 2019-2020.

Le rapport s’accompagne d’un recueil d’articles, de balados et de publications qui contribuent à raconter le récit complet des réalisations de l’ICA en 2019-2020. Pour accéder à ce recueil, visitez cia-ica.ca/ra20 .

