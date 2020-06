MISSISSAUGA, Ontario, 22 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. ( Konica Minolta ) a annoncé qu’elle commencerait à offrir un nouveau service de numérisation et de gestion documentaire appelé Digital Day 1. Travaillant en étroite collaboration avec Nimble Information Strategies Inc. , Konica Minolta est heureux d’aider les organisations de toutes tailles à pérenniser leurs documents d’une manière rapide, efficace et rentable.



Digital Day 1 est une offre « tout compris » qui se compose de matériel, de logiciels et de services qui permettent aux clients de numériser rapidement leurs documents et de les stocker dans un système de gestion de documents basé sur le Cloud, qui est accessible de n’importe où, n’importe quand. Grâce à l’utilisation de scanners ioT, les entreprises peuvent se connecter rapidement au Cloud et commencer à numériser avec un support informatique minimal ou inexistant !

Digital Day 1 est notre solution pour simplifier la transformation numérique. Il ne s’agit pas d’un seul produit ou d’un service unique, mais plutôt de notre approche holistique pour aborder la question « comment pouvons-nous passer d’où nous sommes à l’endroit où nous devons être? ».

Digital Day1 est une approche clé en main pour la transition de nos clients vers un monde numérique entièrement personnalisé à leurs besoins. Il englobe notre offre de services de marque et permet aux organisations de numériser leurs informations de la manière la plus rentable, sécurisée et opportune disponible. Digital Day 1 est une solution de numérisation personnalisable et évolutive qui tire parti de notre vaste expérience et de notre savoir-faire, de notre analyse de la demande, de notre hébergement sécurisé, de nos rapports d’exceptions et de notre disposition des documents après la conversion.

« Nous sommes ravis de travailler avec notre partenaire de longue date, Nimble, pour apporter des services de numérisation et de gestion de documents à toutes les PME du marché canadien », a déclaré Norm Bussolaro, directeur du marketing de Konica Minolta Solutions d’Affaires (Canada) Ltée. « La solution Digital Day 1 changera radicalement la façon dont les entreprises envisagent la transformation numérique. Pour la plupart, il s’agit d’un effort coûteux en main-d’œuvre. Avec Digital Day 1, nous avons fait la première étape rentable, facile à utiliser, rapide et efficace. Aider nos clients dans leur transformation numérique est dans notre ADN.

En plus de la multitude de fonctionnalités et de possibilités, Digital Day 1 propose un modèle d’offre de service SaaS, basé sur l’abonnement où le client paie des frais mensuels fixes.

« Nous sommes ravis de notre partenariat élargi avec Konica Minolta Canada et de Digital Day 1 », a déclaré Michael Thompson, chef de la direction de Nimble Information Strategies Inc. « Nous croyons que cette nouvelle offre passionnante mènera une révolution de la transformation numérique à l’échelle nationale. »

Digital Day 1 est disponible via votre représentant commercial Konica Minolta à compter d’aujourd’hui. Pour en savoir plus sur les offres de Konica Minolta en matière de gestion de l’information et de services, cliquez ici .

À propos de Nimble Information Strategies

Nimble est une société d’impartition des processus d’affaires qui se concentre sur l’aide à ses clients dans la transformation numérique et de l’information organisationnelle. Offrir une gamme complète d’outils de gestion de l’information, y compris les services de numérisation numérique, l’équipement de numérisation, les logiciels de saisie de données, l’impartition des comptes à fournisseurs, les outils de gestion de l’information dans le Cloud, le service de courrier numérique, et tout le reste. Pour plus d’informations, visitez http://nimble.ca/ .

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 13 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 8e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .