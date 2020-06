MIRABEL, Québec, 22 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La fête de la Saint-Jean-Baptiste arrive la semaine prochaine et bien que les célébrations soient différentes cette année en raison de la pandémie de la COVID-19, MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d’assurance, demandent à tous les Québécois de planifier à l’avance un moyen sécuritaire de rentrer à la maison s’ils ont l’intention de consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.



« Nous souhaitons à tout le monde une belle fête de la St-Jean-Baptiste, tout en sécurité », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Jaymie-Lyne Hancock. « Une des façons les plus importantes de nous assurer de la sécurité de tous sur le réseau routier est de laisser quelqu’un d’autre qui n’a pas consommé vous reconduire. »

Les collisions reliées à la consommation d’alcool, de drogue ou d’une combinaison des deux continuent de faire des centaines de morts et des dizaines de milliers de blessés chaque année au Canada. MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d’assurance, exhortent tous les citoyens à laisser la voiture à la maison s’ils ont l’intention de consommer, que ce soit de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues. Il suffit de commander un raccompagnement par Uber ou par taxi, d’utiliser le transport collectif ou de choisir à l’avance un conducteur désigné qui demeurera sobre durant la sortie.

« Les morts et les blessures tragiques causées par la conduite avec capacités affaiblies sont entièrement évitables », rappelle Ryan Michel, président et chef de la direction d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance. « Nous avons tous un rôle à jouer pour faire que cette belle fête des Québécois ne se termine pas en tragédie sur la route. Assurez-vous d’avoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison. »

Vous souhaitez vous amuser mais prévoir un moyen sûr, sécuritaire et sobre de rentrer après votre sortie et ce, en cliquant sur un simple bouton ? Consultez la page d’Uber, l’application de transport désignée de MADD Canada au https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour plus d’information.

