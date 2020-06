NUEVA YORK, June 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- WOODFINE MANAGEMENT CORP., en capacidad de agente de Woodfine Capital Projects Inc. (la "Compañía Matriz”) y subagente de Woodfine Professional Centres Limited Partnership (la "LP Canadiense”), anuncia además de los comunicados de prensa de la compañía con fecha 8 de agosto de 2019 y 23 de enero de 2020, que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (“Vector”), ratificó la carta de intención inicial. Las inversiones se realizarán a través de una garantía registrada de un vehículo autorizado.

Vector actualmente cuenta con clientes interesados en invertir sus recursos que potencialmente se puedan suscribir indirectamente a través de tal vehículo hasta por $75 millones de unidades LP emitidas por la LP Canadiense, juntamente con hasta US$150 millones de unidades LP emitidas por Woodfine Professional Centres II LP (la "LP Estados Unidos”) y hasta 1.500 millones de pesos de Woodfine Professional Centres III LP (la “LP Mexicana”), una vez los prospectos con respecto a las ofertas públicas iniciales de unidades LP en la LP Estados Unidos y la LP Mexicana hayan sido aprobados.

A cambio de obtener una inversión agregada objetivo, la Compañía Matriz emitirá acciones bono a Vector, o a la entidad que Vector seleccione, hasta un máximo del 18% del capital emitido a la finalización del cierre mínimo determinado para cada una de las inversiones arriba mencionadas.

Todas las referencias del tipo de moneda en este comunicado de prensa están en dólares canadienses y pesos mexicanos, a menos que se indique de otro modo.

Tarifas de recommedcation

Pagaderas por los emisores, tarifas de recomendación del 6% con respecto a la venta de unidades en el LP Canadiense, y el 10% con respecto a la venta de acciones en la Compañía Matriz.

Estados Unidos y otras leyes de valores

Las acciones y las unidades descritas en este comunicado de prensa no han sido, y no serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y no se pueden ofrecer o vender en Estados Unidos sin registro o exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra. No habrá venta de acciones o unidades en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes y regulaciones de valores aplicables.

CONTACTO PARA INFORMACIÓN ADICIONAL:

Mathew Woodfine

Director de Operaciones

Woodfine Management Corp.

7 World Trade Center, 46th Floor

250 Greenwich Street

New York, NY 10007



+1 212-210-6832

info@woodfine.co

www.woodfine.co