June 22, 2020 11:45 ET

June 22, 2020 11:45 ET

Mise à disposition de documents – lundi 22 juin 2020 – 17h45

Mise à disposition de la traduction anglaise du Document d’Enregistrement Universel 2019

Argan annonce la publication ce jour de la traduction en langue anglaise du Document d’Enregistrement Universel 2019 qui a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2020 sous le numéro D.20-0388.

Les versions française et anglaise du Document d’Enregistrement Universel peuvent être consultées sur le site internet de la société ( www.argan.fr ) dans la rubrique Espace Investisseurs / Infos réglementées / Communication AMF, ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ).

Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel 2019 sont également disponibles sans frais au siège d’Argan au 21, rue Beffroy – 92200 Neuilly-sur-Seine.

Ce Document d’Enregistrement Universel 2019 comprend notamment le Rapport financier annuel, le Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires de ces derniers.

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 milliards d’euros et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France.

La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr









Aude Vayre – Relations presse

Tél : 01 53 32 84 79 / 07 62 72 71 15

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe