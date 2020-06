MONTRÉAL, 22 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : FRO.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« Fronsac » ou la « Fiducie ») fait aujourd’hui une mise à jour sur l’incidence de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) sur ses activités.



Portefeuille de Fronsac

Le portefeuille de Fronsac est surtout composé de commerces de détail qui fournissent des services essentiels, comme des stations-service, des restaurants rapides, des épiceries et des pharmacies. En date d’aujourd’hui, le portefeuille de la Fiducie est composé de 64 immeubles avec un peu plus de 100 locataires. Pendant la crise de la COVID-19, les commerces de nos locataires, à quelques exceptions près, sont demeurés ouverts afin de continuer de fournir les services essentiels aux collectivités dans lesquelles ils exercent leurs activités.

Perceptions des loyers en juin

Alors que nous en sommes au cycle de juin, bon nombre de nos locataires sont déjà ouverts ou partiellement ouverts. Pour le mois de juin, Fronsac a perçu 97 % de ses loyers bruts sur une base consolidée. Ces perceptions sont un résultat direct de la combinaison d’actif de Fronsac. Nous détenons des biens immobiliers stratégiquement situés loués à des locataires solidement établis.

Nous avons conclu un tout petit nombre d’ententes de report de loyer pour le mois de juin et nous recevons actuellement une poignée de demandes à l'égard du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC »). Nous collaborons actuellement avec ces locataires afin de vérifier leur admissibilité et de les aider à faire la demande. Dans le cadre du programme AUCLC, certains locataires admissibles payeraient 25 % de leurs loyers bruts et 50 % des loyers bruts seraient versés à Fronsac par le gouvernement canadien sous la forme d’un prêt-subvention. Ces deux éléments combinés ramèneraient nos perceptions totales pour le mois de juin à 99 %.

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l’acquisition d’immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs — Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l’exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer Jason Parravano au 450 536-5328.