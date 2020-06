Médicine Nucléaire/ Radiopharmacie/Logistique

Loos, France, siège d'Isovital, 22 juin 2020 - Radiopharma Logistics Group (RLG) - ISOLIFE : renouvellement de la certification AFAQ 9001-2015 pour « l’organisation de transport de matières radioactives et dangereuses ».

Suite à l’audit de juin 2020, Isolife est heureux d’annoncer le renouvellement de sa certification AFAQ 9001-2015 pour « l’organisation de transport de matières radioactives et dangereuses ».

Fabrice Nibart, Président d’Isolife a déclaré : « Au sortir semble-t-il d’une crise sans précédent, je veux profiter du renouvellement de cette certification - unique parmi les sociétés de transport de matières radioactives et dangereuses - pour remercier nos partenaires et nos équipes entièrement dédiées au service de nos clients et des personnes malades. Dans un marché de la médecine nucléaire toujours aussi dynamique, Isolife démontre à nouveau la volonté de progrès continu qui constitue l’ADN des sociétés du RLG depuis leurs créations ».

A propos :

Le Radiopharma Logistics Group (RLG) est constitué des sociétés Isovital, Isolife et Isotopes Services International (ISI). Les entreprises du groupe RLG sont spécialisées dans le transport de Radiopharmaceutiques et de produits sensibles pour des entreprises d’envergure nationale et mondiale. Depuis leurs créations en 2005, Isovital et Isolife ont connu des évolutions constantes et remarquées. Fin 2017, le RLG s’est agrandi avec l’acquisition d’Isotopes Services International, en Belgique (ISI). En 2019, plus de 11,5 millions de patients ont reçu leurs soins grâce aux actions des sociétés du RLG.

http://www.radiopharmalogistics.com/

http://www.isovital.fr/

http://www.isolife.fr/

https://isotopes.be/

Contact RLG : Sandra Roque-Verhoye

sverhoye@isovital.fr

+33 (0) 3 20 16 02 49