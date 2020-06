TORONTO, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att presentera de första uppmuntrande resultaten från sina regionala testprogram och höghaltiga resursutvidgningar i både Youle- och Aurora-malmkropparna vid Costerfield-verksamheten i Victoria, Australien respektive dess Björkdal-verksamhet i Skellefteå, Sverige.



Viktiga punkter i prospekteringen

Costerfield

Tidig framgång i regionalt borrningsprogram med betydande fynd i det första borrhålet i Brown-prospektet: 14,5 g/t guld över en sann bredd på 1,27 m och 23,5 g/t guld över en sann bredd på 0,12 m i BWN001 (första hålet i testprogrammet)

Den höghaltiga Youle-malmkroppen sträcker sig norrut med betydande halter som påträffats: 21,7 g/t guld och 1,7 % antimon över en sann bredd på 1,23 m i BC099; och 44,3 g/t guld och 26,3 % antimon över en sann bredd på 1,07 m i BC100

Ett andra Costerfield Deeps-hål påbörjas med förväntade resultat i augusti.

Björkdal

Borrningsresultaten visar höghaltig utvidgning på djupet i Aurora med ytterligare utvidgningspotential österut: 9,7 g/t guld över en sann bredd på 4,31 m i MU20-011; och 2,5 g/t guld över en sann bredd på 7,21 m i MU20-018

Nordlig borrning har hittat tre zoner med höghaltiga fynd: 26,9 g/t guld över en sann bredd på 0,61 m i MU20-001; och 2,5 g/t guld över en sann bredd på 2,09 m i MU20-002



Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade: ”Vi gläder oss åt att kunna rapportera fortsatt prospekteringsframgång vid båda våra anläggningar. De senaste borrningsresultaten vid Costerfield och Björkdal bekräftar det betydande positiva potentiella värdet av vår verksamhet. Trots den pågående COVID-19-pandemin har vi kunnat öka vår borrning samtidigt som vi skyddar vår personal och våra entreprenörer med strikta regelverk som minskar riskerna.”

Duffy tillägger, ”Vid Costerfield är vi glada över den tidiga framgången i våra regionala testprogram som har riktat in sig på parallella linjer med historiskt utvunna guldådror. Det första hålet som borrades i Brown-prospektet, som ligger 2,3 km österut om från vår höghaltiga Youle-gruva, gav en mycket betydande skärningspunkt av höghaltigt guld, tillsammans med uppmuntrande fynd i parallella ådror. Vi hittade även uppmuntrande första fynd i True Blue-fyndigheten. Det här fyndet stärker vår vision om en långsiktig och högpresterande tillgång inom detta rika centrala område i Victoria. Dessa borrningsprogram befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium och Mandalay är fast beslutet att fortsätta och påskynda borrningen där det behövs för att förstå deras fullständiga potential.”

Duffy fortsätter, ”Medan vi fortsätter att utvinna förstklassiga halter från Youle-malmkroppen har vi också haft framgång i vårt borrningsprogram i närheten av gruvan, som utvidgades norrut med karakteristiskt höghaltig mineralisering som påträffades utmed strukturen. Vi har också haft uppmuntrande träffar i vårt Aurora-utvidgningsborrningsprogram vid Björkdal. De halter vi ser på djupet är jämförbara med de högsta vi har sett vid Björkdal med utvidgning med slagborrning som också visar höghaltiga resultat i öster.”

Duffy fortsätter, ”Medan Aurora-fyndigheten ökar vid Björkdal fortsätter vi att borra i norr med syftet att säkerställa ytterligare, parallella och höghaltiga ådror. Det här programmet har fortsatt att leverera mot detta mål med tre åderzoner som upptäckts med betydande halter. Förverkligandet av staplade Aurora-liknande system är av stor betydelse för gruvverksamheten i Björkdal och kan möjliggöra en stegvis förändring av höghaltig utvinningshastighet av malm i framtiden.”

Duffy avslutar, ”Tillsammans med den här prospekteringsuppdateringen har vi lagt ut en video på vår webbplats. Videon har förberetts av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration, som förklarar uppdateringarna av båda anläggningarna. Ni är välkomna att klicka här för att se videon.”

Mandalay Resources prospekteringsuppdatering juni 2020: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/528007cd-8893-40af-a148-fd3ba7ba7eaa

Costerfields borrningsprogram

Sedan vår senaste uppdatering i januari 2020 har Mandalay ökat borrningshastigheten i Youle-utvidgningsprogrammet och påbörjat de redan framgångsrika regionala viloprogrammen. Det förväntade andra djupa borrhålet under det centrala Costerfield-systemet har också påbörjats.

Youle-optimering och resultat av utvidgningsborrning

Mandalays Youle-utveckling har fortsatt med exceptionella guld- och antimonhalter. 12 aktiva gruvgångar fortsätter utmed åderbildningen, med omfattningar på mellan 240 och 290 m som uppnåtts enligt geologisk tolkning och förväntade halter. Dessutom har 63 diamantborrhål för optimering och utvidgning, på totalt 7 667 m av orienterad diamantborrkärna, ökat förtroendet för Mandalays gruvschema och utvidgning av området. Ytterligare test- och gränsborrning planeras eftersom optimerade underjordiska borrplatser fortsätter att bli tillgängliga med aktiv underjordisk prospektering.

Den senaste tidens produktionsoptimeringsborrning har fokuserats på att avgränsa omfattningen av Youle-systemet samtidigt som man navigerar det lokalt komplexa systemet. Programmet har tillfört ett betydande värde genom att komplettera detaljer på en omfattande modell som används för att fatta beslut om ljudplanering och genomförbarhet. Stora guld- och antimonhalter har påträffats i dessa hål, inklusive 61,7 g/t guld (”Au”) och 15,0 % antimon (”Sb”) över en sann bredd på 1,77 m i hål KD624 och 139 g/t Au och 51,8 % Sb över en sann bredd på 0,47 m i hål KD619 (fig. 1). Ytterligare markerade resultat i prospekteringen från borrningsprogrammet finns i tabell 1.

Figure 1. Longitudinal section of Youle illustrating the location of recent Youle extension and optimization intercepts in close proximity to current workings.

ttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0fc1801-998a-4f9e-89dc-ffee87ee2f5d

Tabell 1. Borrningshöjdpunkter för produktionsoptimering

Drill

Hole ID Drill

Width

(m) True

Width Au Grade

(g/t) Sb Grade

(%) AuEq

(g/t) AuEq (g/t) over

min. 1.8 m

mining width KD597 0.46 0.21 44.5 5.4 51.7 6.0 KD599 4.63 4.40 2.5 2.7 6.1 6.1 KD608 0.34 0.30 61.5 7.6 71.6 11.8 KD609 1.21 1.11 11.7 3.9 16.9 10.5 KD615 0.31 0.22 54.2 44.0 112.8 13.5 KD619 0.55 0.47 139.0 51.8 208.0 53.9 KD622A 1.4 1.07 24.7 3.5 29.3 17.5 KD623 2.5 1.92 20.7 17.6 44.1 44.1 KD624 2.31 1.77 61.7 15.0 81.7 80.3 Including 0.26 0.20 280.0 37.9 330.5 36.6 KD625 0.57 0.42 173.7 10.3 187.4 44.1 KD625 1.59 1.44 28.2 16.2 49.8 39.9 KD639 1.4 1.06 30.7 8.0 41.3 24.3 KD640 0.27 0.26 104.0 17.3 127.0 18.0 KD641 0.48 0.31 44.4 14.2 63.3 11.1 KD673 1.2 0.85 1.2 13.3 19.0 8.9 KD675 0.2 0.14 80.1 46.5 142.0 11.4 KD676 0.6 0.30 211.0 34.6 257.1 42.8 KD676 0.73 0.42 39.1 8.2 50.0 11.6 KD677 0.26 0.24 31.5 30.8 72.5 9.7 KD684 1.53 1.10 6.1 4.8 12.5 7.6 KD685 1.1 0.46 46.6 45.8 107.5 27.8 KD687 1.35 1.11 39.6 19.2 65.2 40.1 Including 0.1 0.08 162.0 51.1 230.0 10.5 KD688 2.56 1.96 4.7 4.5 10.7 10.7 KD689 0.9 0.09 62.8 41.3 117.8 6.2 KD699 0.14 0.11 58.4 23.5 89.7 5.3 KD702 1.37 1.02 4.1 6.0 12.1 6.8

Anmärkningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %.

2. När kompositens sanna bredd är större än 1,8 m är den utspädda AuEq g/t inte utspädd.

3. Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga A.

Med ytterligare kapitalutveckling som öppnar underjordiska borrplatser har prospekteringsborrning vid Youle fortsatt att bygga upp malmkroppens mineraliserade omfattning. Youle-prospekteringshöjdpunkter identifierade betydande mineralisering norrut i BC099 (21,7 g/t Au och 1,7 % Sb över en sann bredd på 1,23 m inklusive 0,1 m sann bredd på 263 g/t Au och 15 % Sb), såväl som BC100 (44,3 g/t Au och 26,6 % Sb över en sann bredd på 1,07 m). Ytterligare betydande söndra zoner definierades nedåt utmed hålet iBC083, som påträffade 49,8 g/t Au och 27,8 % Sb på en sann bredd på 0,37 m (tabell 2). Dessa resultat har utvidgat gruvan i den nedre södra delen av gruvan och norrut med upp till 70 m.

Figure 2. Longitudinal Section and Plan Section of Youle illustrating the location of recent exploration intercepts with detail against the Youle Extension intercepts.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/caeed020-1a34-4b6e-9128-083bb1a2a11b

Tabell 2. Youle-utvidgningshöjdpunkter

Drill Hole

ID Drill

Width

(m) True Width

(m) Au Grade

(g/t) Sb Grade

(%) AuEq

(g/t) AuEq (g/t) over

min. 1.8m mining

width BC083 0.51 0.37 49.8 27.8 86.8 18.0 BC084W1 0.65 0.51 21.6 0.3 22.0 6.3 BC099 1.74 1.23 21.7 1.7 24.0 16.4 Including 0.14 0.10 263.0 15.0 283.0 15.6 BC100 1.18 1.07 44.3 26.6 79.7 47.4

Anmärkning

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %.

2. Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga A.

Regionala test vid Costerfield

En serie korta diamanttestprogram har utformats och utförts med avsikt att testa potentialer runt Costerfield som kommer att tillföra betydande tillväxt i verksamhetens livslängd.

Den tidiga framgången vid Brown-prospektet inkluderar uppmuntrande resultat i True Blue- och Robinson-prospekten.

Figure 3. Map of the regional testing programs

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9ac7212-7da2-429c-ac37-d7a3b884001a

Brown-prospektet

Efter en genomgång av historisk litteratur och en omfattande ytkartläggning av området inledde Mandalay ett diamantborrningsprogram som omfattade både Brown- och Robinson-prospekten i maj 2020 (fig. 3). Brown-borrningsprogrammet pågår fortfarande med bara två av de fem hålen som har slutförts (totalt 623 m har borrats av programmets 1 200 m). Det första borrhålet påträffade 14,51 g/t Au, över 1,27 m (sann bredd) i diamantborrhålet BWN001. Både BWN001 och BWN002 (fig. 4 och 5) borrades under den historiska Felix Brown-gruvan.

Analyser för två (BWN001 och BWN002) borrhål har återlämnats. Nedan visas de viktiga analyserna tillsammans med sina intervaller. Det huvudsakliga åderfyndigheten i Brown BWN001 består av multi-generation breccia, som innehåller löst guld samt en liten mängd pyrit och spår av sfalerit. Två huvudsakliga mineraliseringslinjer har tolkats vid Brown, som finns vid en stor antiklinal i de nordsödra delarna, som fortsätter i stort sett i flera hundra meter, beläget öster om den välkända Costerfield-antiklinalen.

Figure 4: Plan Section illustrating drill hole trace for BWN001 & BWN002 in relation to historic Felix Brown mine and mapped surface reefs in the Brown’s Program.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed986c23-675d-4ec0-91e6-fbb1456c2cd7

Tabell 3. Betydande fynd i Brown-testborrningsprogrammet

Drill Hole

ID Drill

Width

(m) True Width

(m) Au Grade

(g/t) Sb Grade

(%) AuEq

(g/t) AuEq (g/t) over

min. 1.8 m mining

width BWN001 2.21 1.27 14.5 0.0 14.5 10.2 BWN001 1.42 0.91 5.4 1.6 7.6 3.9 Including 0.19 0.12 23.2 0.2 23.5 1.6 BWN002 1.49 0.88 3.3 0.1 3.4 1.7 BWN002 1.96 1.36 0.98 0.62 1.8 1.4

Anmärkning

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %.

2. Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga B.

De fynd som erhölls i BWN001 och BWN002 utgör det första steget för att bevisa kontinuitet nedåt utmed hålet på den omfattande ytmineraliseringen och ådern fungerade i Felix Brown-gruvan. Liknande breccia av kvarts-pyrit-guld förekommer på liknande sätt i Cuffley- och Brunswick-ådrorna i Augusta-gruvan, som kan ha positiva konsekvenser för arten av de mineraliserade åderstrukturerna på djupet.

Figure 5: Cross Section illustrating interpretation from the first 2 holes drilled so far in the Brown’s Program.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/266aeb4b-57f5-420f-ba26-eaebd1480925

Robinson-prospektet

Söder om Brown-prospektet har tre hål på totalt 636 m borrats ur ett program på fem hål (900 m) till Robinson-prospektet (fig. 6 och 7). Analyser för de mest lovande proverna har lämnats tillbaka med det mest betydande fyndet som hittats i den historiska Cochrane-ådern (RB002, 2,7 g/t Au och 0,4 % Sb över en sann bredd på 1,42 m).

Diamantborrningen fram tills nu har bekräftat att geologin för Robinson- och Cochrane-ådrorna är mycket lik Brown-prospektet. Ådrorna finns i veckzonen av en stor antiklin, veckad slammig sandsten som domineras av Wapentake-formationens grumlighet. I borrkärnan konstateras att de mineraliserade strukturerna är kvartscementerade breccias med utspridd pyrit och kiseldioxid i de inkluderade stenväggarna. I RB001 konstaterades att skärningspunkten mellan Robinson-ådern inte var betydligt mineraliserad och mot bakgrund av efterföljande fynd i den närliggande Cochranes-ådern verkar den påverkas avsevärt av sen förkastning, vilket orsakade en blank i mineraliseringen. Där de mineraliserade strukturerna har påträffats i det vittrade området (t.ex. Cochrane-ådern i RB002), har ådern en synligt gulaktig färg som kännetecknar förfallna sulfider och är synonymt med guldmineralisering i distriktet.

Figure 6: Plan Section illustrating drill hole trace for RB001, RB002 and RB003 in relation to historic Robinson’s shaft and Robinsons and Cochranes’s surface reefs.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69accc9e-61dc-4d70-a410-7fbc5dfd413c

Tabell 4. Betydande fynd i Robinson-testborrningsprogrammet

Drill Hole ID Drill Width (m) True Width (m) Au Grade (g/t) Sb Grade (%) AuEq (g/t) AuEq (g/t) over min. 1.8 m mining width RB002 2.92 1.42 2.7 0.4 3.3 2.6 RB003 2.22 1.70 1.4 0.1 1.4 1.4

Anmärkning

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %.

2. Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga B.

Figure 7. Cross Section illustrating interpretation from the first 2 holes drilled so far in the Robinson’s Program.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25d4ee84-37d9-4895-a54b-bbc52cb61d31

Bekräftelsen av att Brown- och Robinson-prospekten delar en gemensam geologisk miljö, och tolkningen av båda prospekten som ligger på samma storskaliga struktur utmed stöten öppnar upp möjligheten för ytterligare oupptäckt mineralisering under den breda alluvialbildningen i Sandy Creek som löper mellan de två områden.

True Blue-test

Den första fasen av Costerfields True Blue regionala test påbörjades i mitten av mars, med de första två (623 m) av fem hål slutförda. True Blue-prospektet ligger 2,2 km väster om Youle- och Brunswick-gruvgångarna (fig. 3) och har som mål flera ådror i den historiska True Blue-gruvgångarna.

Mandalay borrade ett enda hål (TB01) under den norra änden av den gamla gruvan 2010 och påträffade en låghaltig kvarts-stibnit-ådring i starkt förkastad mark (fig. 8). Borrprover i berggrundens geokemi i området som genomfördes 2014, avslöjade också en stor antimon-guld-anomali som sträckte sig under alluvialbildning söder om de gamla gruvgångarna.

Efter en genomgång av historisk litteratur, tidigare diamant- och borrningsprogram och intensiv ytkartläggning; har två huvudsakliga förkastningssystem identifierats – Malbec- och Merlot-förkastningarna. Den första borrningsfasen testar utvidgningen nedåt utmed hålet av True Blue-schaktet och den tidigare identifierade geokemiska avvikelsen. Det första borrhålet, TB002, testade med framgång utvidgningen nedåt utmed hålet av Malbec-förkastningen under True Blue-gruvan och påträffade 5,8 g/t Au, och 14,2 % Sb över 0,13 m (sann bredd). TB003 testade kontinuiteten nedåt utmed hålet av Merlot-förkastningen och identifierade med framgång en mineralisering på 2,1 g/t Au över en sann bredd på 0,3 m och 1,5 g/t Au över 1,5 m (sann bredd) i Merlot-förkastningen (fig. 8 och 9).

Figure 8: Plan Section illustrating drill hole trace for TB002 & TB003 in relation to historic Merlot and Malbec faults.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/423d39c3-6598-40ce-a9e3-635bddca49c1

Tabell 5. Betydande fynd i True Blue-testborrningsprogrammet

Drill Hole ID Drill Width (m) True Width (m) Au Grade (g/t) Sb Grade (%) AuEq (g/t) AuEq (g/t) over min. 1.8 m mining width TB002 0.14 0.13 5.8 14.2 24.7 1.8 TB003 1.65 1.52 1.5 0.0 1.5 1.3

Anmärkning

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %

2. Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga B.

Figure 9. Cross Section illustrating interpretation so far in the True Blue Program.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/979b5532-1d9a-4a0d-9ea3-d9125571d9b7

Costerfield Deeps-programmet

Under senare delen av mars 2020 började det andra hålet i Costerfield Deeps-programmet; CD002 att borras. Syftet med hålet är att undersöka ett mycket prospektivt block som finns på djupet under Augusta-Cuffley-delen vid Costerfields gruva. Den här mineraliserade området identifierades för första gången under borrkampanjen 2015–2016 under King Cobra-förkastningen, under vilken höghaltiga guldådror med klimpar påträffades längs ner i de då djupaste hålen i distriktet. CD002 avancerade till 1 043 m i början av juni och har ännu inte kommit in i den förväntade målzonen. Det förväntas att detta diamantborrhål och kildotterhålet kommer att slutföras i augusti 2020.

Borrningsprogrammen vid Björkdal

Sedan vår senaste uppdatering i januari 2020, har Mandalay fortsatt att fokusera på de laterala och vertikala utvidgningarna av Aurora-zonen, såväl som den ytterligare undersökningen av utvecklingen av det mineraliserade området norr om den nuvarande verksamheten. Dessutom slutfördes ett ytterligare utvidgningsprogram i januari 2020 inriktat på utvidgningen nedåt utmed hålet av skarnmineraliseringen som observerats i dagbrottet.

West Pit-skarnutvidgning

Under det sista kvartalet 2019 och det första kvartalet 2020 slutförde Mandalay en ytborrningskampanj med totalt 10 diamantborrhål på 1 544 m. Syftet med detta program var att undersöka kontinuiteten nedåt utmed hålet av skarnmineraliseringen som observerats i dagbrottet. Borrningen visade med framgång att skarnfyndigheten fortsätter nedåt utmed hålet från dagbrottet och ovanför den nuvarande underjordiska infrastrukturen. Den resulterande skarnhalten var relativt låg, men höghaltig ådring (43 g/t Au över 1,02 m) påträffades under marmorfyndigheten. Ytterligare uppföljningsarbete kommer att krävas i detta område.

Tabell 6. Betydande fynd i West Pit-skarnutvidgningsprogrammet

Hole id Drilled True Au Width (m) Width (m) Grade (g/t) MP9-002 1.2 1.02 43.0 MP9-002 0.6 0.49 17.2 MP9-003 0.85 0.71 25.8

Anmärkning: Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter Den fullständiga tabellen finns i bilaga C.

Figure 12. Cross section of Björkdal Mine Area Showing the Location of the Northern Extension Intercepts.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41c3320a-3a74-4d7b-8f69-a9d2b83e1de1

Figure 13. Cross section of Björkdal Mine Area Showing the Location of the West pit Skarn Extension intercepts.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ec8a109-a6e5-4c03-995d-312ff2e392c5

Aurora-utvidgning och -avgränsning

Sedan Mandalays senaste prospekteringsuppdatering har vår förståelse av Aurora-systemet förstärkts med 13 utvidgningsborrhål (3 877 m diamantkärna) och 24 DOD-hål (Development Optimisation Drill) (ytterligare 4 230 m diamantkärna). Underjordsborrning österut och på djupet har påträffat höga halter inklusive 9,7 g/t Au över 4,3 m i MU20-011 och 14,5 g/t Au över 1,07 m i MU20-009A. Dessa hål har bekräftat förekomsten av en strukturellt kontrollerad höghaltig zon som sträcker sig mot nordost. Utvidgningen uppåt utmed hålet av zonen avslöjade blandade resultat med utvidgning till den ådring som påträffats vid grundare djup med lägre halter. Ett undantag är ME20-005, som ger halter utmed Aurora på 1,55 g/t Au guld över 4,3 m till övre östra delen. Utvidgningsborrning österut planeras för närvarande utöver de återstående fyra hålen i utvidgningsprogrammet.

Tabell 7. Betydande fynd i Aurora-utvidgningsborrningen

Hole id Drilled

Width (m) True

Width (m) Au

Grade (g/t) MU20-009A 11.05 3.35 1.9 MU20-011 7.25 4.31 9.7 MU20-018 8.85 7.21 2.5

Anmärkning: Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter Den fullständiga tabellen finns i bilaga D.

Figure 14. Björkdal Mine Scale Overview Map Showing the Location of the Aurora Zone and the Northern target test drilling in relation to mine development. Below Cross section are denoted with A-A’ (Aurora Longitudinal Section) and B-B’ (Northern Extension Cross Section).

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a550d63-3c13-4ba3-b106-2ee06ec2b2bd

Figure 15. Longitudinal Section of the Aurora Zone, Looking North, Illustrating Location of Recent Intercepts.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f030662-b320-4178-b894-6944b5cc3af0

Nordlig utvidgning

Björkdal-guldfyndigheten är en skiktad åder av malmtyp som finns i de övre delarna av Skellefte Groups metavulkaniska/vulkaniska bergart. Ådringen är lokalt strukturellt komplex, med många tvärgående funktioner som observerats och tunna mineraliserade kvartsådror i bergsväggen i närheten av de huvudsakliga kvartsådrorna. Huvuddelen av guldmineraliseringen ligger historiskt sett under och inuti marmorfyndigheten. Aurora-systemet och omgivande ådror finns ovanför marmorn som sträcker sig hundratals meter uppåt i hålet och är, som tidigare nämnts, öppen österut och nedåt.

Den nordliga utvidgningsborrningen fortsätter att påträffa höghaltig malm inuti mineraliseringen i Aurora utmed flera fyndigheter, återigen ovanför marmorn, i nordlig riktning. Underjordsborrning i detta område har utförts periodvis sedan 2016, men i och med upprättandet av Aurora har denna nordliga utvidgningsborrning blivit ett konsekvent och mycket uppmuntrande program.

Fram tills nu har tre diamantborrhål på sammanlagt 1 768 meter borrats i området under 2020. Ytterligare tre hål på 600 m kommer att borras för att slutföra detta program. Hittills är borravståndet i området > 70 m, men ett antal pyritådror kan nu spåras över en slaglängd på cirka 200 m. Även om programmet befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium har tre mineraliseringszoner hittats med halter som 26,9 g/t Au över 0,61 m i MU20-001.

Tabell 8. Betydande fynd i nordliga utvidgningsborrningen

Hole id Drilled

Width (m) True

Width (m) Au

Grade (g/t) Au (g/t) over min. 3 m

mining width MU20-001 0.85 0.61 26.9 5.5 MU20-002 2.45 2.09 2.5 1.8

Anmärkning: Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter Den fullständiga tabellen finns i bilaga E.

Figure 16. Cross section of Björkdal Mine Area Showing the Location of the Northern Extension Intercepts.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ca7aead-4604-4baf-88d5-d51786c7bc8d

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in diamantborrkärnor vid Costerfield-gruvan. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-process som omfattar regelbunden inlämning av standardreferensmaterial och ämnen med borr- och ytprover som lämnats in för analys. Standardreferensmaterialen har certifierats av Geostats Pty Ltd. Mer information finns i den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål (prefix MU) skickades till CRS Minlab Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys. Prover från borrhål för utvecklingsoptimering (prefix DOD) utfördes i ett labb på plats av ALS för provberedning och analys. Mer information finns i den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”. Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Analys i både CRS- och ALS-laboratorier utfördes med hjälp av Pal1000 (CRS) cyanidfiltreringsprocesser. I Mandalays stränga QA/QC-program ingick användning av standardreferensprover, obearbetat material, duplikat, upprepningar och kvalitetssäkringsförfaranden av interna laboratorier.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är en Charted Professional på Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Youle-fyndigheten (Costerfield) och Aurora-zonen (Björkdal). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga A. Costerfield – Youle borrningsresultat för utvidgning och produktionsoptimering

Hole ID Hole Completion Date Total Hole Depth Intercept Easting (Mine Grid) Intercept Northing (Mine Grid) Intercept Elevation (Mine Grid) Drill Width (m) True Width Au Grade (g/t) Sb Grade (%) AuEq. (g/t) AuEq (g/t) over min. 1.8 m mining width Sampled Structure BC081 14/01/2020 130.6 15345 6809 899 0.16 0.15 14.1 11.6 29.5 2.5 Youle BC082 16/01/2020 175.5 15273 6794 833 0.37 0.27 7.5 16.3 29.2 4.3 Youle BC083 23/02/2020 171.0 15270 6828 807 0.51 0.37 49.8 27.8 86.8 18.0 Youle BC084W1 23/01/2020 164.9 15267 6879 784 0.65 0.51 21.6 0.3 22.0 6.3 Youle BC085 23/01/2020 539.3 15232 6718 831 0.30 0.22 0.4 0.0 0.4 0.1 Youle BC085 23/01/2020 539.3 15243 6722 807 0.27 0.20 3.8 1.3 5.6 0.6 Splay Vein BC086 17/03/2020 683.9 15195 6945 693 0.20 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 Youle BC090 30/01/2020 152.6 15271 6708 874 0.20 0.13 0.1 0.0 0.1 0.0 Youle BC091 3/02/2020 185.5 15262 6672 886 0.43 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 Youle BC092 4/02/2020 92.5 15334 6749 907 0.26 0.25 0.7 0.3 1.2 0.2 Youle BC095 12/03/2020 693.7 15227 7065 638 0.43 0.31 0.2 0.0 0.2 0.0 Youle BC098 27/04/2020 279.5 15421 7104 923 0.15 0.11 19.2 29.4 58.4 3.5 Youle BC098 27/04/2020 279.5 15427 7107 925 0.15 0.12 0.7 6.1 8.8 0.6 Splay Vein BC098 27/04/2020 279.5 15436 7112 927 0.16 0.12 28.4 15.9 49.6 3.4 Splay Vein BC099 21/04/2020 314.5 15420 7139 898 1.74 1.23 21.7 1.7 24.0 16.4 Youle Including 0.14 0.10 263.0 15.0 283.0 15.6 Youle BC100 15/04/2020 306.4 15406 7111 879 1.18 1.07 44.3 26.6 79.7 47.4 Youle BC100 15/04/2020 306.4 15411 7114 879 0.16 0.15 5.6 39.3 57.9 4.8 Splay Vein BC102 28/04/2020 211.6 15392 7136 866 0.10 0.08 24.5 1.0 25.8 1.2 Splay Vein BC102 28/04/2020 211.6 15401 7144 865 1.94 0.76 0.6 1.9 3.2 1.3 Youle KD597 5/12/2019 70.0 15383 6855 919 0.46 0.21 44.5 5.4 51.7 6.0 Youle KD599 12/12/2019 80.0 15400 6880 937 4.63 4.40 2.5 2.7 6.1 6.1 Youle + Splays Including 0.14 0.13 20.6 21.1 48.7 3.6 Youle KD604 10/12/2019 75.1 15417 6958 946 0.80 0.11 5.7 1.1 7.1 0.4 Youle KD604 10/12/2019 75.1 15434 6953 954 0.74 0.46 14.0 4.4 19.9 5.0 Splay Vein KD605 13/12/2019 50.7 15421 6974 937 0.11 0.11 6.8 9.0 18.8 1.1 Splay Vein KD606 9/01/2020 69.1 15427 7002 934 0.13 0.11 2.0 1.4 3.8 0.2 Splay Vein KD608 7/01/2020 61.7 15388 6943 890 0.34 0.30 61.5 7.6 71.6 11.8 Youle KD609 18/12/2019 55.1 15406 6952 902 1.21 1.11 11.7 3.9 16.9 10.5 Youle KD610 21/12/2019 50.7 15395 6962 889 0.15 0.15 46.1 6.7 55.0 4.6 Youle KD612 14/01/2020 66.0 15410 6998 905 0.19 0.15 22.9 29.1 61.7 5.0 Youle KD615 16/12/2019 74.1 15413 7004 920 0.31 0.22 54.2 44.0 112.8 13.5 Youle KD615 16/12/2019 74.1 15426 7015 918 0.16 0.09 0.5 7.6 10.7 0.5 Splay Vein KD618 17/12/2019 80.0 15405 6887 947 1.28 1.07 5.3 2.3 8.3 5.0 Youle + Splays Including 0.14 0.12 30.8 9.7 43.7 2.8 Youle KD619 18/12/2019 72.0 15405 6914 918 0.55 0.47 139.0 51.8 208.0 53.9 Youle KD620 19/12/2019 51.7 15377 6882 903 0.32 0.22 16.7 10.6 30.8 3.7 Youle KD621 6/01/2020 60.0 15371 6862 905 0.08 0.07 68.3 31.2 109.8 4.4 Youle KD622A 31/01/2020 62.2 15393 6896 910 1.40 1.07 24.7 3.5 29.3 17.5 Youle KD623 16/01/2020 64.0 15414 6938 945 2.50 1.92 20.7 17.6 44.1 44.1 Youle KD624 30/01/2020 78.2 15416 6914 950 2.31 1.77 61.7 15.0 81.7 80.3 Youle Including 0.26 0.20 280.0 37.9 330.5 36.6 Youle KD625 7/02/2020 64.4 15409 6897 948 0.57 0.42 173.7 10.3 187.4 44.1 Splay Vein KD625 7/02/2020 64.4 15411 6897 949 1.59 1.44 28.2 16.2 49.8 39.9 Youle KD626 4/02/2020 32.2 15387 6793 931 0.14 0.08 0.0 0.5 0.7 0.0 Youle KD627A 5/02/2020 35.4 15373 6793 928 0.16 0.12 0.2 1.0 1.6 0.1 Youle KD628 11/02/2020 55.2 15379 6733 938 0.39 0.32 0.1 0.2 0.4 0.1 Youle KD629 12/02/2020 49.5 15372 6736 934 0.51 0.49 0.2 0.0 0.2 0.1 Youle KD632 13/02/2020 58.2 15380 6752 937 0.23 0.18 0.6 0.0 0.6 0.1 Youle KD632 13/02/2020 58.2 15383 6752 935 0.12 0.08 0.6 9.1 12.7 0.6 Splay Vein KD633 14/02/2020 50.0 15368 6751 929 0.38 0.36 0.3 0.1 0.4 0.1 Youle KD639 19/02/2020 57.5 15386 6923 898 1.40 1.06 30.7 8.0 41.3 24.3 Youle KD640 21/02/2020 44.7 15382 6951 880 0.27 0.26 104.0 17.3 127.0 18.0 Youle KD641 20/02/2020 59.7 15372 6914 888 0.48 0.31 44.4 14.2 63.3 11.1 Youle KD673 26/02/2020 102.0 15400 7043 915 1.20 0.85 1.2 13.3 19.0 8.9 Youle KD674A 17/03/2020 127.1 15415 7086 901 0.32 0.16 1.6 35.5 48.9 4.3 Youle KD675 23/03/2020 130.0 15405 7082 887 0.20 0.14 80.1 46.5 142.0 11.4 Youle KD676 26/03/2020 104.1 15399 7049 865 0.60 0.30 211.0 34.6 257.1 42.8 Youle KD676 26/03/2020 104.1 15405 7053 858 0.73 0.42 39.1 8.2 50.0 11.6 Splay Vein KD677 26/02/2020 35.6 15376 6766 934 0.26 0.24 31.5 30.8 72.5 9.7 Youle KD678 27/02/2020 39.0 15391 6771 943 0.08 0.07 22.3 14.1 41.1 1.7 Youle KD679 2/03/2020 38.9 15377 6781 933 0.13 0.12 32.2 17.7 55.8 3.7 Youle KD681 28/02/2020 115.4 15438 7053 925 0.11 0.08 2.9 17.7 26.5 1.2 Youle KD682 3/03/2020 127.9 15419 7057 927 0.22 0.19 8.4 16.8 30.7 3.3 Splay Vein KD682 3/03/2020 127.9 15446 7075 930 0.15 0.12 35.7 10.8 50.1 3.3 Youle KD683 10/03/2020 129.0 15417 7060 918 0.17 0.07 2.7 11.8 18.4 0.8 Splay Vein KD683 10/03/2020 129.0 15426 7066 918 0.13 0.08 3.6 16.4 25.5 1.2 Youle KD684 30/03/2020 145.5 15421 7079 920 1.53 1.10 6.1 4.8 12.5 7.6 Youle KD685 31/03/2020 24.0 15419 6975 942 1.10 0.46 46.6 45.8 107.5 27.8 Youle KD686 31/03/2020 26.0 15430 6975 951 2.21 0.27 0.0 0.3 0.5 0.1 Youle KD687 14/04/2020 100.2 15426 6984 945 1.35 1.11 39.6 19.2 65.2 40.1 Youle Including 0.10 0.08 162.0 51.1 230.0 10.5 Youle KD687 14/04/2020 100.2 15417 6987 942 0.15 0.11 15.1 32.8 58.8 3.6 Splay Vein KD687 14/04/2020 100.2 15432 6981 947 0.57 0.15 10.4 25.5 44.4 3.6 Splay Vein KD688 1/04/2020 39.2 15420 6811 967 1.61 1.23 4.7 1.3 6.4 4.4 Splay Vein KD688 1/04/2020 39.2 15415 6815 964 2.56 1.96 4.7 4.5 10.7 10.7 Youle + Splays KD689 2/04/2020 27.3 15399 6825 953 0.90 0.09 62.8 41.3 117.8 6.2 Youle KD695 10/04/2020 37.1 15366 6771 926 0.42 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 Youle KD696 20/04/2020 110.1 15440 7040 947 1.31 1.10 3.7 2.8 7.5 4.6 Youle KD696 20/04/2020 110.1 15447 7042 949 0.63 0.22 5.1 4.6 11.2 1.3 Splay Vein KD697 16/04/2020 100.6 15431 7016 939 0.15 0.12 1.2 1.2 2.8 0.2 Youle KD698 21/04/2020 114.6 15416 7005 948 0.30 0.25 1.9 6.1 10.0 1.4 Youle KD699 14/05/2020 121.1 15414 7092 903 0.14 0.11 58.4 23.5 89.7 5.3 Youle KD702 19/05/2020 144.0 15417 7098 910 1.37 1.02 4.1 6.0 12.1 6.8 Youle

Anmärkningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %

2. När kompositens sanna bredd är större än 1,8 m är den utspädda AuEq g/t inte utspädd.

Bilaga B. Costerfield – resultat för regional borrning

Hole ID Hole Completion Date Total Hole Depth Intercept Easting (Mine Grid) Intercept Northing (Mine Grid) Intercept Elevation (Mine Grid) Drill Width (m) True Width Au Grade (g/t) Sb Grade (%) AuEq. (g/t) AuEq (g/t) over min. 1.8 m mining width Sampled Structure if Known BWN001 21/05/2020 323.6 17634 6267 1126 2.21 1.27 14.5 0.0 14.5 10.3 Felix Lode BWN001 21/05/2020 323.6 17597 6267 1094 0.07 0.07 2.6 0.1 2.6 0.1 BWN001 21/05/2020 323.6 17587 6267 1086 0.40 0.37 1.8 0.2 2.1 0.4 BWN001 21/05/2020 323.6 17586 6267 1085 0.72 0.00 0.6 0.1 0.7 0.0 BWN001 21/05/2020 323.6 17579 6266 1079 0.64 0.37 0.6 0.2 0.9 0.2 BWN001 21/05/2020 323.6 17578 6266 1079 0.13 0.07 0.7 0.6 1.5 0.1 BWN001 21/05/2020 323.6 17576 6266 1076 1.42 0.91 5.4 1.6 7.6 3.8 Western Lode Including 0.19 0.12 23.2 0.2 23.5 1.6 Western Lode BWN002 4/06/2020 300.0 17581 6271 1132 1.49 0.88 3.3 0.1 3.4 1.7 Western Lode Including 0.18 0.11 24.4 0.0 24.4 1.5 Western Lode BWN002 4/06/2020 300.0 17588 6271 1126 2.23 1.15 0.7 0.4 1.2 0.8 BWN002 4/06/2020 300.0 17626 6271 1089 1.96 1.36 1.0 0.6 1.8 1.4 Felix Lode RB001 22/04/2020 244.7 17405 4907 1113 2.96 2.09 0.5 0.0 0.5 0.5 Cochrane Lode RB002 1/05/2020 241.6 17397 4942 1151 2.92 1.42 2.7 0.4 3.3 2.6 Cochrane Lode RB003 8/05/2020 149.9 17381 5047 1173 2.22 1.70 1.4 0.1 1.5 1.4 Cochrane Lode RB003 8/05/2020 149.9 17327 5044 1135 0.29 0.26 0.0 0.0 0.1 0.0 Robinson Lode TB002 30/03/2020 229.1 13251 7204 1134 0.14 0.13 5.8 14.2 24.7 1.8 Malbec Fault TB003 15/04/2020 242.4 13615 6579 1119 0.34 0.21 1.0 0.0 1.0 0.1 TB003 15/04/2020 242.4 13601 6579 1109 1.65 1.52 1.5 0.0 1.5 1.2 Merlot Splay TB003 15/04/2020 242.4 13550 6580 1070 0.33 0.30 2.1 0.0 2.1 0.4 TB003 15/04/2020 242.4 13549 6580 1070 0.41 0.35 0.9 0.0 0.9 0.2

Anmärkningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %

2. När kompositens sanna bredd är större än 1,8 m är den utspädda AuEq g/t inte utspädd.

Bilaga C. Björkdal – skärningspunkter för skarn i West Pit

Hole id Hole

Completion

Date Intercept

Northing

(Mine Grid) Intercept

Easting

(Mine Grid) Intercept

Elevation

(Mine Grid) From

(m) To

(m) Drilled

Width

(m) True

Width

(m) Au

Grade

(g/t) Au (g/t)

over min. 3 m

mining width MP9-001 8/10/2019 1056 1212 -140 75.7 76.2 0.45 0.36 1.3 0.2 MP9-002 12/10/2019 1026 1241 -183 123.8 124.5 0.65 0.54 1.2 0.2 MP9-002 1025 1241 -184 125.0 126.2 1.20 1.02 43.0 14.6 MP9-002 1020 1241 -192 134.3 134.9 0.60 0.49 17.2 2.8 MP9-003 16/10/2019 1075 1257 -150 75.1 75.6 0.50 0.41 1.1 0.2 MP9-003 1062 1267 -190 118.0 118.9 0.85 0.71 25.8 6.1 MP9-003 1059 1270 -200 128.6 129.6 1.00 0.84 0.9 0.3 MP9-004 22/10/2019 1004 1120 -135 61.0 61.4 0.35 0.28 1.4 0.1 MP9-004 984 1121 -171 102.0 102.5 0.50 0.41 0.9 0.1 MP9-005 30/11/2019 1111 1324 -172 101.2 101.9 0.70 0.58 2.2 0.4 MP9-005 1106 1329 -183 114.5 114.6 0.05 0.01 1.6 0.0 MP9-005 1106 1329 -184 114.7 115.7 1.05 0.89 7.8 2.3 MP9-006 6/12/2019 1077 1220 -197 131.7 132.0 0.35 0.28 1.2 0.1 MP9-006 1076 1219 -199 133.7 134.7 0.92 0.77 1.2 0.3 MP9-007 10/01/2020 1136 1157 -166 87.8 88.1 0.35 0.28 12.6 1.2 MP9-007 1123 1150 -191 116.6 117.6 1.00 0.84 8.6 2.4 MP9-007 1112 1144 -212 141.5 141.9 0.45 0.36 2.8 0.3 MP9-007 1105 1141 -226 157.3 157.8 0.50 0.41 1.5 0.2 MP9-008 7/01/2020 1119 1199 -208 132.1 132.8 0.65 0.54 2.4 0.4 MP9-009 17/12/2019 1123 1231 -168 107.0 107.4 0.40 0.32 1.0 0.1 MP9-009 1103 1250 -199 148.0 149.0 1.00 0.84 2.0 0.5 MP9-009 1101 1252 -201 151.7 152.0 0.35 0.28 2.9 0.3 MP9-015 11/12/2019 1142 1233 -90 6.4 7.0 0.65 0.54 1.3 0.2 MP9-015 1130 1232 -102 23.0 23.5 0.50 0.41 1.8 0.2 MP9-015 1043 1227 -191 147.6 148.2 0.60 0.49 4.2 0.7

Bilaga D. Björkdal – skärningspunkter i Aurora

Hole id Hole

Completion

Date Intercept

Northing

(Mine Grid) Intercept

Easting

(Mine Grid) Intercept

Elevation

(Mine Grid) From

(m) To

(m) Drilled

Width

(m) True

Width

(m) Au

Grade

(g/t) Au (g/t)

over min. 3 m

mining width DOD2019-050 12/09/2019 1752 1109 -421 111.0 114.0 3.00 2.75 0.32 0.30 DOD2019-048 29/09/2019 1724 1102 -380 95.8 99.1 3.30 3.04 3.05 3.05 DOD2019-049 20/09/2019 1739 1107 -400 100.9 104.4 3.50 3.31 0.16 0.16 DOD2019-051 17/09/2019 1738 1125 -387 99.8 103.0 3.20 3.17 0.29 0.29 DOD2019-068 23/11/2019 1718 1269 -321 189.6 194.9 5.30 5.01 0.68 0.68 DOD2019-069 13/11/2019 1726 1324 -316 185.6 190.8 5.20 5.19 1.9 1.9 DOD2019-070 8/11/2019 1729 1348 -316 187.4 193.3 5.85 5.83 2.3 2.3 DOD2019-089 16/10/2019 1745 1045 -438 134.3 138.3 4.00 2.66 0.2 0.2 DOD2019-090 23/09/2019 1743 1079 -420 114.7 118.0 3.30 2.71 0.7 0.6 DOD2019-091 14/09/2019 1760 1081 -453 132.0 135.0 3.00 2.24 0.5 0.4 DOD2019-109 3/10/2019 1760 1122 -423 116.0 119.3 3.25 3.03 0.0 0.0 DOD2019-110 9/10/2019 1757 1097 -439 121.3 124.8 3.55 2.90 0.2 0.2 DOD2019-136 9/12/2019 1831 1437 -483 98.8 105.5 6.75 6.09 0.6 0.6 DOD2019-137 29/11/2019 1812 1467 -463 94.0 101.0 7.00 5.73 0.6 0.6 DOD2019-138 3/12/2019 1812 1484 -462 105.6 110.1 4.55 3.38 1.1 1.1 DOD2019-139 6/12/2019 1832 1456 -493 105.4 113.7 8.35 6.76 0.4 0.4 DOD2019-140 12/12/2019 1835 1408 -505 104.6 108.2 3.60 3.03 1.3 1.3 DOD2019-151 28/12/2019 1847 1434 -511 119.0 123.4 4.40 3.56 1.1 1.1 DOD2019-152 20/01/2020 1838 1454 -512 115.7 119.9 4.20 3.11 1.3 1.3 DOD2019-153 24/01/2020 1838 1480 -508 122.2 133.4 11.25 7.90 1.2 1.2 DOD2019-154 27/01/2020 1849 1413 -527 125.8 130.3 4.50 3.38 5.3 5.3 DOD2019-155 3/01/2020 1854 1437 -531 132.5 137.9 5.45 3.97 0.1 0.1 DOD2020-032 21/03/2020 1775 1494 -381 168.0 172.5 4.45 3.89 1.2 1.2 DOD2020-033 21/03/2020 1762 1451 -363 145.9 150.0 4.15 4.00 0.5 0.5 ME20-004 4/03/2020 1649 1409 -151 119.0 123.0 4.00 3.74 0.1 0.1 ME20-005 17/03/2020 1743 1526 -293 331.8 336.4 4.60 4.30 1.6 1.6 ME20-006 26/03/2020 1650 1190 -246 230.6 234.9 4.35 4.33 0.1 0.1 ME20-007 9/04/2020 1672 1116 -274 254.4 257.2 2.85 2.66 1.1 1.0 MU20-007 4/04/2020 1775 1589 -371 305.5 310.0 4.50 4.05 0.6 0.6 MU20-009A 30/03/2020 1923 1597 -670 327.1 329.0 1.95 1.07 14.5 5.2 MU20-009A 1957 1595 -701 368.4 379.5 11.05 3.35 2.0 2.0 MU20-010 19/02/2020 1960 1640 -686 363.6 364.2 0.60 0.38 3.8 0.5 MU20-011 19/05/2020 1912 1545 -642 307.3 314.5 7.25 4.31 9.7 9.7 MU20-012 21/04/2020 1811 1626 -458 124.5 128.2 3.75 3.45 0.3 0.3 MU20-014 4/03/2020 1870 1602 -496 163.7 172.5 8.80 7.26 0.2 0.2 MU20-015 25/02/2020 1812 1572 -442 137.0 138.4 1.35 1.14 2.4 0.9 MU20-018 4/05/2020 1803 1619 -397 121.3 130.1 8.85 7.21 2.5 2.5 MU9-001A 6/06/2019 1632 1087 -201 316.3 323.0 6.70 5.89 0.2 0.2 MU9-002 5/09/2019 1700 1381 -253 312.4 315.0 2.65 2.13 0.3 0.2 MU9-003 12/01/2020 1658 1068 -244 339.0 343.7 4.70 3.91 0.2 0.2 MU9-004 29/07/2019 1634 991 -234 339.0 344.8 5.75 4.55 0.5 0.5 MU9-006 20/12/2019 1657 1285 -225 294.9 298.7 3.80 3.36 0.0 0.0 MU9-007 20/01/2020 1731 1477 -307 348.0 353.3 5.35 4.95 0.8 0.8 MU9-030 28/11/2019 1809 1051 -524 279.5 281.5 2.05 1.46 0.6 0.3

Bilaga E. Björkdal – skärningspunkter för nordlig utvidgning

Hole id Hole

Completion

Date Intercept

Northing

(Mine Grid) Intercept

Easting

(Mine Grid) Intercept

Elevation

(Mine Grid) From

(m) To

(m) Drilled

Width

(m) True

Width

(m) Au

Grade

(g/t) Au (g/t)

over min. 3 m

mining width MU20-001 11/02/2020 1860 1227 -506 14.8 15.2 0.45 0.38 1.0 0.1 MU20-001 1863 1227 -508 18.1 18.5 0.40 0.29 3.2 0.3 MU20-001 1895 1228 -521 52.7 53.1 0.35 0.20 3.6 0.2 MU20-001 1896 1228 -522 53.6 54.1 0.50 0.31 1.1 0.1 MU20-001 1997 1232 -562 162.1 162.7 0.55 0.38 3.4 0.4 MU20-001 2003 1233 -564 168.6 169.3 0.70 0.50 0.9 0.2 MU20-001 2041 1235 -578 209.3 210.4 1.05 0.82 3.9 1.1 MU20-001 2117 1242 -603 289.7 290.9 1.25 0.92 1.6 0.5 MU20-001 2132 1243 -608 305.2 305.8 0.65 0.50 2.7 0.5 MU20-001 2140 1244 -610 313.6 314.3 0.70 0.66 3.3 0.7 MU20-001 2155 1245 -615 329.2 329.9 0.65 0.61 1.3 0.3 MU20-001 2166 1246 -618 340.7 341.5 0.85 0.61 27.0 5.5 MU20-001 2223 1252 -635 401.0 401.4 0.45 0.21 1.4 0.1 MU20-001 2238 1253 -639 416.9 417.2 0.35 0.32 1.4 0.1 MU20-001 2252 1255 -643 430.8 431.2 0.40 0.31 10.1 1.0 MU20-002 29/04/2020 1831 1321 -495 0.8 2.3 1.55 0.95 3.2 1.0 MU20-002 1912 1301 -528 90.9 91.4 0.50 0.27 1.1 0.1 MU20-002 1984 1285 -555 169.7 170.4 0.70 0.64 3.0 0.6 MU20-002 2012 1279 -566 200.1 200.8 0.70 0.57 1.5 0.3 MU20-002 2039 1273 -575 229.3 230.4 1.10 1.01 2.1 0.7 MU20-002 2046 1271 -578 237.4 237.7 0.30 0.25 1.8 0.2 MU20-002 2093 1261 -594 287.8 288.4 0.60 0.34 0.9 0.1 MU20-002 2136 1252 -609 334.4 334.7 0.25 0.15 6.6 0.3 MU20-002 2142 1251 -611 339.4 341.9 2.45 2.09 2.5 1.8 MU20-002 2148 1250 -613 346.7 347.2 0.50 0.27 1.1 0.1 MU20-002 2150 1249 -613 349.2 349.5 0.35 0.31 0.9 0.1 MU20-002 2155 1248 -615 354.2 354.9 0.70 0.61 1.8 0.4 MU20-002 2162 1247 -617 362.5 362.9 0.40 0.15 0.8 0.0 MU20-002 2165 1246 -618 364.7 365.4 0.70 0.50 5.5 0.9 MU20-002 2174 1244 -621 374.4 375.0 0.60 0.54 1.4 0.3 MU20-002 2175 1244 -621 376.0 377.0 1.00 0.92 2.5 0.8 MU20-002 2178 1244 -622 379.0 379.5 0.45 0.40 3.0 0.4 MU20-002 2180 1243 -623 381.5 381.8 0.35 0.31 3.0 0.3 MU20-002 2198 1240 -628 400.7 401.0 0.35 0.31 1.3 0.1 MU20-002 2204 1239 -630 406.5 407.1 0.60 0.56 1.9 0.3 MU20-002 2215 1236 -633 418.8 419.2 0.40 0.21 1.4 0.1 MU20-003 1/06/2020 1825 1169 -502 15.5 15.8 0.35 0.25 1.4 0.1 MU20-003 1837 1167 -509 29.1 29.7 0.60 0.34 2.5 0.3 MU20-003 1840 1167 -511 32.5 33.2 0.75 0.75* 1.8 0.5 MU20-003 2194 1144 -690 431.0 431.3 0.30 0.19 4.9 0.3 MU20-003 2216 1145 -699 454.6 455.4 0.80 0.52 1.9 0.3 MU20-003 2261 1147 -715 502.4 502.7 0.30 0.19 8.7 0.6

Anmärkningar

*Sann bredd som inte är tillförlitlig som skärningspunkt förknippades inte med en mätbar åder.