与其他四种抗生素相比，依拉环素对特定的支原体亚群拥有更强的抗菌效果



数据表明，对药物敏感和耐药的支原体引起的一些呼吸道感染，依拉环素可能提供了替代治疗方案

中国上海, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云顶新耀（Everest Medicines），一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及其它亚洲市场未满足的医疗需求，今日公布了一项体外研究的结果。研究结果显示，依拉环素（在美国和欧盟地区以XeravaTM进行销售）对药物敏感以及耐药的支原体的抗菌效果明显优于四环素、阿奇霉素、莫西沙星和克林霉素。这些结果表明，作为替代大环内酯类药物和现有抗生素治疗由人类支原体引起的某些呼吸道感染的潜在治疗方案，依拉环素有进一步临床研究的价值。

该研究结果已发表在2020年6月的Antimicrobial Agents and Chemotherapy (AAC)杂志上。该论文题为“依拉环素和其他抗菌药物对人类支原体和脲原体的体外活性”，线上版可 在此 查阅。

此项研究对依拉环素及四环素、阿奇霉素、莫西沙星和克林霉素四种抗菌药物进行了针对支原体和脲原体（一种非典型病原体）的体外药敏研究。结果表明， 依拉环素对几乎所有被测试的134株分离株（其中包括37株大环内酯类、四环素类和/或氟喹诺酮类耐药株）的最小抑菌浓度（MICs）均低于0.25微克/毫升。

云顶新耀感染疾病首席医疗官朱煦表示：“众所周知，这些非典型病原体是引起呼吸系统疾病如支气管炎的重要因素, 尤其在中国和其他亚洲国家是社区获得性肺炎的主要致病体之一。除了考虑到现有抗生素的治疗局限性和安全性风险外，细菌耐药性特别是多重耐药革兰阴性菌的流行率显著升高，凸显出对呼吸道感染性病的新型创新药物的迫切需求。我们期待着推进依拉环素的临床开发，为中国和亚洲的患者提供这一重要的治疗选择。”

关于XeravaTM (依拉环素)

XeravaTM 依拉环素是全新一代注射用全合成的广谱四环素类抗生素，对多重耐药革兰阴性菌等中国常见的耐药菌具有广泛的体外抗菌活性。依拉环素目前已被批准在美国和欧洲用于治疗复杂性腹腔内感染（cIAI）患者。依拉环素已于 2020 年 4 月在新加坡获得批准。云顶新耀目前正在中国进行该适应症的 III 期临床试验，以支持监管部门批准后在中国境内上市。Xerava系从Tetraphase制药公司获得的相关权利。更多信息，请访问 https://www.xerava.com/ 。

关于云顶新耀（Everest Medicines）

云顶新耀是一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及其它 亚洲市场未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、 化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已经建立了八个潜在全球首创或同类领先的分子组合，其中许多都处于临床研发的后期阶段。该公司专注的治疗领域包括肿瘤、自身免疫性疾病、心肾疾病和感染疾病。 目前有四种药物正在中国开展临床试验，另有两种药物将于 2020 年开始注册试验。 欲知详细信息，请访问该公司网站： www.everestmedicines.com 。

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