紐約州水牛城, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. （下稱「Athenex」或「公司」） (NASDAQ: ATNX) 是一家致力發現、開發和商業化癌症治療及相關疾病新型治療的全球生物製藥公司，於今天宣佈已與領先的全球投資公司 Oaktree Capital Management, L.P. 管理的基金簽訂 2.25 億美元貸款協議（下稱「協議」）。公司預計融資所得資金將用於口服紫杉醇和 encequidar（口服紫杉醇）的商業上市、正在進行的產品線開發、現有債務的再融資、製造基礎設施以及營運資金和一般公司用途。



該協議為 Athenex 提供高達 2.25 億美元的資本。其中 1 億美元前期資金的貸款收益將用於全額償還 Perceptive Credit Opportunities Fund 現有債務融資。而總額為 1.25 億美元的額外債務，則視乎 Athenex 能否實現某些監管和商業里程碑而提供。該筆貸款於 2026 年 6 月到期。關於定期貸款的更多資訊，詳載於 Athenex 於 2020 年 6 月 22 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格。

Athenex 主席兼行政總裁 Johnson Lau 醫生說：「我們很高興能與 Oaktree 成為合作夥伴，繼續致力為患者提供創新的癌症治療。這筆定期貸款將為 Athenex 提供財務靈活性，以繼續推進我們主要候選藥物的開發和商業化。我們打算進一步投資口服紫杉醇的生命週期管理和其他研發活動，在最大程度上提高我們產品線的潛在價值。這筆資金還將提供必要的資金，以支持我們作為商業階段生物製藥公司的營運。我們很感激 Perceptive Credit Opportunities Fund 能成為我們的信貸合作夥伴，使我們能夠建立臨床管道。」

Oaktree 董事總經理 Aman Kumar 表示：「我們很高興成為 Athenex 的長期合作夥伴，為臨床和商業化活動提供財務支援。我們相信口服紫杉醇和 Orascovery 平台可以為世界各地的癌症患者提供重要的治療選擇。」

Perceptive Advisors 的投資組合經理 Sam Chawla 補充說：「我們很高興與 Athenex 建立融資合作關係並為公司的業務拓展和業務發展提供支援。我們祝賀 Athenex 憑藉其兩種主要候選藥物所取得的巨大臨床進展。我們繼續堅信 Athenex 的長期潛力，並希望看到該公司發展至新的水平，以為需要幫助的癌症患者提供重要的藥物。」

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 和 Royalty/Revenue Interest Capital Advisors LLC 擔任 Athenex 的財務顧問，而 Cooley LLP 則擔任 Athenex 的法律顧問。Sullivan & Cromwell LLP 擔任 Oaktree 的法律顧問。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年， Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，亦致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶多個地方、英國曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉城和阿根廷布宜諾斯艾利斯設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

關於 Oaktree

Oaktree 是全球投資管理公司領導者，專注另類投資，截至 2020 年 3 月 31 日，其管理的資產達 1,130 億美元。該公司強調對信貸、私募股權、不動產和上市股票的投資採用機會主義、價值導向和風險控制方法。該公司僱有 950 多名員工和在全球 19 個城市設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 Oaktree 網站 http://www.oaktreecapital.com/ 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續營運的歷史仍有可能持續；與冠狀病毒公共衛生流行病相關的風險和不確定性，及其對公司業務、現金流和財務狀況的潛在影響；將 CIDAL 資產整合到現有業務中的能力；競爭；知識產權風險；以及在國際性和中國開展業務有關的風險；包括冠狀病毒等公共衛生流行病的影響；不確定何時（如有可能），我們可在重慶工廠重新開始生產 API；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈當日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

聯絡人



Athenex, Inc.：

Randoll Sze

財務總監

電郵： RandollSze@athenex.com