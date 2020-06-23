马休斯, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental 高级涂布公司宣布，他们已经将reflex™CE Gloss高光光泽度透明高性能薄膜添加到其reflex™系列加硬涂层薄膜中。全新的reflex™CE Gloss是一款高光泽度的透明加硬涂层薄膜，采用高稳定光学级别聚酯材料，它是通过ISO 7级(10000级)洁净室认证的。该产品具有防刮性，在薄膜的一边使用专用的加硬涂层配方进行涂布，在另一边涂布可印刷涂层，可同时使用溶剂和UV丝网印刷油墨进行印刷。



reflex™CE Gloss高光泽度的透明加硬涂层薄膜的性能特点包括卓越的光学清晰度和触觉功能，卓越的硬度、耐化学性和灵活的可压花性能。reflex™CE Gloss产品的卓越的性价比使其成为下一代电子显示屏、薄膜触控开关(MTS)、人机界面(HMI)、印刷电子、功能控制、传感器、电容触控界面和耐用标签的理想产品。经过超过300万次的按键测试，reflex™CE Gloss产品拥有业界领先的触摸开关寿命。

埃文斯-图形总经理Marc Offord在英国梅登黑德说：“根据我们的经验，TC Transcontinental公司当前生产的reflex™ LT数码加硬磨砂聚酯薄膜在数码UV喷墨打印中可以获得最佳的打印质量、油墨附着力和性能。测试还证实，薄膜支持触摸开关寿命超过300万次按键测试。”

reflex™ CE Gloss高光泽度的透明加硬涂层薄膜的加入为现有的reflex™产品组合增加了光学级别的透明加硬薄膜。reflex™CE Gloss产品充分利用了Transcontinental公司在无尘室环境中生产光学透明膜的50多年先进涂布经验。Transcontinental高级涂布公司全球销售和市场副总裁George Rose说：“reflex™CE Gloss产品的开发和生产遵循最严格的洁净室和质量标准，允许客户开发先进的电子接口和触控设备。”该团队花了两年时间开发reflex™CE Gloss高光泽度的透明加硬涂层薄膜，致力于生产最好的光学化学和工艺。 Rose补充说：“我们花时间创造了一个产品，提供行业领先的价值，在价格和性能方面，利用TC Transcontinental公司先进的制造能力和知识。”该产品可立即在全球范围内提供，厚度有两种，分别为125um和175um，可以提供母卷和切张。

reflex™产品组合包括reflex™CE Gloss高光泽度的透明加硬涂层薄膜和reflex™LT数码加硬薄膜，后者是一种带磨砂纹理的加硬涂层薄膜，通过将SteriTouch®银基技术整合到加硬涂层配方中，提供了作为标准特性的抗菌功能。Transcontinental高级涂布公司致力于加硬涂层聚酯薄膜新产品的开发，提供最优的解决方案，以满足不断发展的需求。

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关于Transcontinental 高级涂布公司

Transcontinenta高级涂布公司在光学、医疗、电子、数字成像和电子技术的精密涂层薄膜和特殊衬底的开发、制造和销售方面处于全球领先地位。他们还提供独特的专业薄膜和涂布服务，包括合同和收费，以及加工服务。

关于TC Transcontinental 公司

TC Transcontinental公司是北美软包装行业的领导者，也是加拿大最大的打印机制造商。公司还被定位为加拿大领先的法语教育出版集团。40多年来，TC Transcontinental的使命一直是创造高质量的产品和服务，使企业能够吸引、接触和留住他们的目标客户。

尊重、团队合作、绩效和创新是公司及其员工的强烈价值观。TC Transcontinental对其利益相关者的承诺是负责任地开展其业务活动。

Transcontinental 股份有限公司(TSX: TCL.A TCL.B)，被称为TC Transcontinental公司，拥有近8,500名员工，其中多数来自加拿大、美国和拉丁美洲。在截至2019年10月27日的财年，TC Transcontinental公司的收入超过了30亿加元。如需更多信息，请访问TC Transcontinental的网站： www.tc.tc/advancedcoatings

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