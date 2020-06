Rijkswaterstaat heeft Heijmans aangewezen voor het uitvoeren van groot onderhoud en aanpassingen aan de rijksweg A79 tussen Maastricht en Heerlen. De uitvoering start in november 2020 en de werkzaamheden zijn gereed in december 2021. Het project in Zuid-Limburg heeft een waarde van circa € 24 miljoen.

De werkzaamheden van het groot onderhoud bestaan onder meer uit het vervangen van de deklaag door geluidsreducerend asfalt (ZOAB) en het aanpassen van geleiderails, afwatering en bermen. Aanvullend worden er ook werkzaamheden vanuit het zogeheten programma Meer Veilig 2 verricht. Daarbij worden ten behoeve van de verkeersveiligheid de rijbanen verbreed en wordt een aantal op- en afritten verlengd. Het uitgangspunt is dat de A79 een autosnelweg blijft met een maximumsnelheid van 100 km/u.

Bart Smolders, directeur Heijmans Infra: “Als specialist beheersen we alle facetten van onderhoud tot in de puntjes. We zijn blij met deze gunning, om vorm te mogen geven aan een veilige verbinding tussen oost en west in de provincie Limburg. We gaan de A79 weer toekomstbestendig maken in één van de allermooiste stukjes van Nederland. Deze weg, met name belangrijk voor toerisme en de regio, is straks veiliger, beter en duurzamer.”

Over rijksweg A79

De A79 is een landschappelijk bijzondere snelweg. De weg verbindt de A2 bij Maastricht met de A76 in Heerlen, is 17 kilometer lang en loopt door een heuvelachtig gebied langs de rand van het Geuldal. De weg kent één van de weinige dalbruggen in Nederland. De weg bedient voornamelijk karakteristieke dorpen en stadjes in de omgeving en ontsluit een groot deel van het Heuvelland. De weg is tussen 1967 en 1975 aangelegd als autoweg. In 1984 werd de weg door de provincie overgedragen aan het Rijk, waarna deze een jaar later als autosnelweg werd bestempeld.

Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

