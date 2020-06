June 23, 2020 02:00 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.6.2020 KLO 9.00



ROBIT OYJ:N AVAINHENKILÖILLE SUUNNATUN OSAKEANNIN LOPPUTULOS

Robit Oyj:n hallitus päätti 11.6.2020 suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, jossa yhtiön avainhenkilöiden merkittäväksi tarjottiin yhteensä enintään 96 500 yhtiön uutta osaketta.

Yhtiön hallitus on 22.6.2020 päättänyt osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Uusien osakkeiden merkintähinta osakkeelta oli 1,91 euroa. Osakeannissa merkittiin hyväksytysti yhteensä 96 000 uutta osaketta. Osakeannissa merkityt osakkeet vastaavat noin 0,45 prosenttia Robit Oyj:n kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet osakkeet merkitään merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24.6.2020.

Edellä mainittujen rekisteröintien jälkeen uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä Robit Oyj:n muiden osakkeiden kanssa (kaupankäyntitunnus: ROBIT ja ISIN-tunnus: FI4000150016).

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Robit Oyj:llä on yhteensä 21 179 900 osaketta. Yhtiöllä on hallussa 150 793 omia osakkeita, jotka vastaavat noin 0,71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Robit Oyj:n avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on tiedotettu 25.3.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

+358 400 622 092

harri.sjoholm@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com