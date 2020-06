BILAN 2019 & PERSPECTIVES 2020



Le Groupe IRD enregistre une activité soutenue en 2019,

avec une accélération de ses interventions en faveur de la transformation des entreprises

A l’occasion de son Assemblée Générale le 23 juin 2020, la Direction du Groupe IRD a présenté le bilan détaillé de son activité 2019 et dévoilé ses perspectives pour ses 3 métiers : Capital-Investissement, Conseil & accompagnement du dirigeant et Immobilier. Au global, le Groupe IRD a investi 49,1 M€ (vs 46,8 M€ en 2018) au capital des entreprises en 2019, toutes régions confondues, dont 20 M€ en Hauts-de-France, et 42,5 M€ (vs 31,5 M€) dans des projets immobiliers structurants pour la région Hauts-de-France ; Le groupe enregistre également une montée en puissance de son activité Conseil & accompagnement des dirigeants, dynamisée par le développement de coBoost, l’activateur de croissance de l’IRD.

En 2019, le résultat net consolidé atteint 9 M€ dont 6,5 M€ part du Groupe.

« A la lumière de la crise que nous traversons, commenter l’activité 2019 du Groupe IRD peut sembler anecdotique. 2019 ? C’était il y a un siècle ! Cette crise modifie notre rapport au temps et accélère les transformations. Certes, l’impact est pour certains violent, mais cette crise Covid-19 a également des vertus : celles de révéler nos valeurs et d’amplifier notre sens du collectif. Au sein du groupe IRD, ce jeu collectif était déjà présent « avant », je dirai même dans nos gènes. L’accélérateur de transformation Covid-19 nous a permis de développer notre intelligence collective. Ensemble, nous pouvons transformer les menaces en opportunités. A commencer par la réindustrialisation de notre région ? » Gérard MÉAUXSOONE, Président.

FAITS MARQUANTS 2019 :

> Année record pour Nord Création

14 nouvelles pépites sont entrées dans le portefeuille de Nord Création en 2019, pour 2 M€ d’investissements. En investissant dans la création et le développement de petites entreprises, en soutenant la transformation et l’émergence de nouveaux business modèles, Nord Création contribue à la vitalité du tissu économique, et à l’essor de futures pépites comme Champicarde qui investit dans un nouveau modèle de culture bio résolument vertueux, ou So Sample qui replace l’humain au cœur du commerce de demain.

> IRD Entrepreneurs entre en action

2019 marque l’entrée en action du nouveau fonds IRD Entrepreneurs dédié aux PME, et dans lequel 47 entrepreneurs régionaux se sont engagés. Impliqués dans l’économie de leur territoire, ces entrepreneurs aguerris, experts de leur secteur, apportent écoute, conseil et accompagnement de proximité autour de 4 verticales métiers : retail, industrie, numérique, agroalimentaire. IRD Entrepreneurs est doté de 19 M€ avec des tickets d’investissement compris entre 1 et 3 M€. Ses 2 premières opérations : Iris Informatique, le « Uber » de la maintenance informatique (opération 2019), et Faber, l’un des leaders français de la communication outdoor (opération 2020).

> Des activités de Conseil en pleine ascension

Les activités de conseil du Groupe IRD poursuivent leur développement autour de l’accompagnement stratégique du dirigeant. Des activités qui cimentent les métiers d’investissement de l’IRD et connaissent un fort développement en 2019. Nord Financement affiche 23 M€ de fonds levés autour de 8 opérations, Nord Transmission compte 7 opérations de cessions-transmissions réussies représentant 37,3 M€ de CA au global et 171 emplois pérennisés. Et enfin coBoost, l’accélérateur du Groupe IRD, signe une première année d’activité soutenue avec 10 entreprises accompagnées au long cours, et la perspective de doubler ce chiffre en 2020.

Le cap des 350 opérations a été atteint pour les 35 ans de Nord Transmission. 10 000 emplois, plus d’un milliard d’euros de Chiffres d’Affaires des entreprises accompagnées, deux chiffres qui reflètent la dynamique des activités de transmission du Groupe IRD.

> Le pôle Immobilier de l’IRD attire et fixe les sièges de décision en région

Investisseur immobilier et aménageur d’espaces à potentiel tertiaire ou commercial, le Pôle immobilier de l’IRD développe des projets structurants pour les territoires. En dix ans, il a contribué à attirer et/ou fixer de grands groupes dans les Hauts-de-France comme Bayer à Eurasanté, Eiffage, Spie, KPMG, Kiloutou et Suez. Ce qui représente 5 500 emplois fixés sur nos territoires.

En 2019, l’activité immobilière de l’IRD été soutenue, avec 42,5 M€ investis, 65 opérations en portefeuille, 274 M€ d’actifs immobiliers et plus de 30 hectares créés en aménagement. Parmi les projets phares : la livraison prochaine du siège de l’Etablissement Français du sang à Eurasanté ou celle du restaurant panoramique (le NÜ) intégré au projet Swam à Euralille.

> Le Groupe IRD animateur du territoire

Acteur économique des Hauts-de-France, le Groupe IRD a participé à l’organisation d’une trentaine d’événements, dont :

un focus sur la reprise d’entreprise avec le magazine Reprendre et transmettre,

un événement « Cap sur l’export » avec la Société Générale,

le colloque ARE sur le thème « Comment rebondir après un échec »,

une série d’afterworks avec Humanis,

le lancement de la 2 ème promotion de l’accélérateur Hauts-de-France en partenariat avec la Région et BPI France,

promotion de l’accélérateur Hauts-de-France en partenariat avec la Région et BPI France, le lancement de la saison 3 de Booster PME en partenariat avec ITEEM, Centrale Lille et Skema BS.

…

« La priorité, c’est le présent, la relance, les yeux rivés sur un demain incertain que nous nous efforçons tous de construire meilleur qu’avant, plus éthique, plus agile, plus respectueux de l’environnement. Après les soignants, les entrepreneurs « réveillants » sont engagés sur le front de la reprise. Une urgence vitale pour nos entreprises, nos emplois, nos territoires ! Pleinement mobilisées et solidaires pendant le confinement, nos équipes sont aujourd’hui en première ligne de la relance, au cœur de « la Cité de la Reprise », nouvelle plateforme digitale d’Entreprises & Cités. Sans certitudes, mais avec de belles convictions : pousser plus loin de curseur de la coopération, hybrider les compétences, mutualiser les opportunités, lancer de nouvelles initiatives et façonner ensemble l’économie du monde de demain… Avec une ambition : être acteur de la transformation des entreprises et du territoire. » Thierry DUJARDIN, Directeur Général.

PERSPECTIVES 2020 SUR LES 3 MÉTIERS DU GROUPE IRD :

CAPITAL INVESTISSEMENT :

Renforcement du positionnement des activités de capital investissement sur le segment des PME/ETI avec le déploiement du FPCI IRD Entrepreneurs, le lancement des FPCI Cap Entrepreneurs 2 (UI Gestion) et FPCI GEI 3 (sous gestion de Poincaré Gestion, dont l’IRD est actionnaire)

Consolidation des interventions en primo-développement pour accompagner les TPE à fort potentiel de croissance

Développement l’animation des participations en accompagnement de leurs projets de développement par IRD Gestion grâce à : La communauté IRD Connect : collaborations inter-entreprises, échanges de bonnes pratiques, webinar, chaîne de podcasts « IRD VOX »… L’activateur de croissance coBoost Le partenariat accélérateur Hauts-de-France avec le Conseil Régional et BPI France Les formations : Club HeliOm, Cité Apprenante…

Elargissement du périmètre géographique d’intervention du Groupe IRD aux régions périphériques des Hauts-de-France.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT :

Nord Transmission et Nord Financement :

Développement des activités de conseil à l’ensemble des Hauts-de-France

Engagement fort des équipes au sein de la Cité de la Reprise

Lancement d’une nouvelle offre de service Nord Transmission « Appui à l’acquisition » pour accompagner les projets de croissance externe.

coBoost :

Création d’un « Flash Diagnostic 360 » pour les participations de l’IRD – 5 sociétés accompagnés en avril/mai avec un très bon niveau de satisfaction.

Montée en puissance de l’activateur de croissance avec une prévision de 20 entreprises accompagnées en 2020

Développement d’une offre de co-dev/co-design

IMMOBILIER :

Renforcement du positionnement de BATIXIS, en prestations techniques, en co-investissement et en « maturation » d’opérations. Consolider l’activité de BATIXIS en Investissement ou co-investissement dans les locaux réalisés pour répondre aux besoins des PME

Augmentation des capacités d’investissement avec la création de foncières thématiques

Accroîssement du développement de projets durables dans une logique sociétale et urbanistiques globale

Développement de l’activité de reconfiguration de sites









A PROPOS DU GROUPE IRD

Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France, le Groupe IRD est un acteur majeur du développement économique au Nord de Paris. Modèle d’ingénierie financière globale et unique en son genre, il conjugue 3 métiers - le capital investissement, l’immobilier d’entreprise et le conseil financier (levées de fonds/transmission/conseil stratégique). Sa mission : apporter des solutions pour activer la croissance des entreprises, de la start-up à l’ETI.

Intégré au Fonds de dotation Entreprises & Cités, le Groupe IRD est acteur d’un modèle pionnier d’entreprise à mission avec pour ambitions l’attractivité, le développement et l’excellence de la région Hauts-de-France.

