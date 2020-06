SKAGEN Fondene AS

June 23, 2020 03:00 ET

For at leve op til kravene i Benchmarkforordningens (Benchmark Regulation EU 2016/1011) artikel 28, stk. 2 og artikel 29, stk. 2 har skagen SKAGEN Fondene offentliggjort opdaterede prospekter for følgende af SKAGENs fonde:

OMX Short Name Navn ISIN SKIFOA SKAGEN Focus A NO0010735129 SKIGLO SKAGEN Global A NO0008004009 SKIKON SKAGEN Kon-Tiki A NO0010140502 SKIM2 SKAGEN m2 A NO0010657356 SKIVEK SKAGEN Vekst A NO0008000445 SKIAVK SKAGEN Avkastning NO0008000452 SKITEL SKAGEN Tellus NO0010327786

Opdateringerne består af følgende:

Ændring i ordlyd for aktiefondenes prospekter:

" Fondens renferenceindeks er leveret af MSCI Limited, en administrator godkendt og registreret hos ESMA jf. Benchmarkforordningen.

SKAGEN har udarbejdet en plan i tilfælde af, at fondens referenceindeks skulle ophøre eller ændres væsentligt. Planen identificerer et eller flere relevante indeks, som kan erstatte det nuværende. En udskifting af referenceindekset kræver, at fondens vedtægter opdateres. Processen herfor følger de procedurer, som fremgår af den norske verdipapirfondloven og – forskriften, herunder godkendelse fra andelsejerne og det norske Finanstilsynet."





Referenceindekset for SKAGEN Avkastning er ændret fra Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) til et sammensat indeks bestående af 80% NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X), for bedre at refekltere fondens investeringsunivers og risiko. Ændringen er vedtaget af SKAGENs bestyrelse (styret). Fondens vedtægter nævner ikke referenceindekset, hvorfor det ikke har været nødvendigt at indkalde til et andelsejermøde for at foretage ændringen.

Outsourcing af opgaver til Storebrand Asset Management AS: betjening af kunder i Norge og Sverige inkluderer nu i tillæg også Danmark.

De opdaterede prospekter er vedhæftet denne meddelsle.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan vi kontaktes på tlf. 7010 4001 eller kundeservice@skagenfondene.dk.

Venlig hilsen

Søren Risager Rasmussen

Adm. direktør

Stine Melsted

Compliance & Project Advisor

