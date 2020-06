June 23, 2020 04:15 ET

June 23, 2020 04:15 ET

ROBIT OYJ JOHDON LIIKETOIMET 23.6.2020 KLO 11.15



ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Halonen, Arto

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj

LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20200623094630_3

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-22

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000150016

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 1,91 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 10 000 Keskihinta: 1,91 EUR

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com