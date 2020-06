MONTREAL, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental Advanced Coatings erweitert ihr reflex™ Produktprogramm an Polyesterfilmen mit Hardcoat-Beschichtung mit dem hochwertigen reflex™ CE Gloss, einer klaren, hochqualitativen und thermostabilisierten Polyesterfolie. Das neue reflex™ CE Gloss wird nach ISO Class 7 (Class 10,000) in einem Reinraum produziert. Es zeichnet sich aus durch eine kratzfeste patentierte Hardcoat-Beschichtung auf der einen und durch eine zum Siebdruck vorbehandelten Beschichtung auf der anderen Seite



Zu den Eigenschaften des reflex™ CE Gloss zählen hervorragende optische Klarheit und haptische Funktionalität, ausgezeichnete Härte, exzellente Chemikalienbeständigkeit wie Dehnbarkeit wodurch es zur Prägung geeignet ist. Das Preis-Leistungsverhältnis des reflex™ CE Gloss macht es zu einem idealen Produkt für die nächste Generation an elektronischen Displays, Membrantastschaltern (MTS), Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), gedruckten elektronische Schaltungen, Sensoren, Funktionssteuerungen, kapazitiven Touch-Interfaces und beständigen Etiketten. Mit mehr als 3 Mio. Tasthüben bietet reflex™ CE Gloss hervorragende Beständigkeit.

“Laut unserer Erfahrung lassen sich mit dem reflex™ LT Digital Polyesterfilm mit Hardcoat-Beschichtung der Firma TC Transcontinental die beste Druckqualität, Druckfarbenhaftung sowie allgemeine Gesamtleistung aller Filme welche wir im digitalen UV-Tintenstrahldruckverfahren getestet haben, erzielen. Tests ergaben weiterhin, dass sich mit dem Film mehr als 3 Millionen Tasthübe erzielen lassen” sagte Marc Offord, General Manager von Evans Graphics in Maidenhaid, UK.

Die Ergänzung der bestehenden reflex TM Produktserie durch den klaren hartbeschichteten reflexTM CE Gloss Polyesterfilm nutzt die mehr als 50-jährige Erfahrung der Transcontinental Advanced Coatings in der Herstellung optisch klarer Filme in Reinräumen. “Die Entwicklung wie die Produktion des reflex™ CE Gloss findet in einem Reinraum unter Einhaltung strengster Qualitätsstandards statt um Kunden die Entwicklung fortgeschrittener elektronischer Schnittstellen und Touch-Geräte zu ermöglichen” so George Rose,Vice President of Global Sales and Marketing der Firma Transcontinental Advanced Coatings. reflex™ CE Gloss wurde von unserem Entwicklungsteam über zwei Jahre unter Einsatz bester optischer und chemischer Prozesse entwickelt. So fügt George Rose hinzu, “Wir haben uns auf die Entwicklung eines Produkts konzentriert welches, aufgrund TC Transcontinental’s fortgeschrittener Produktionsmethoden und Erfahrung, ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bietet.” Das Produkt ist global in zwei Dicken von125my und 175my als Format- oder Rollenware erhältlich.

Das reflex™ Produktprogramm umfasst das klare reflex™ CE Gloss sowie das texturierte reflex™ LT Digital, beide mit Hardcoat-Beschichtung, wobei die Beschichtung des reflex™ LT Digital als Standardzusatz das SteriTouch® enthält, eine auf Silber-Technologie basierende Komponente welche antimikrobiellen Schutz bietet.

Transcontinental Advanced Coatings widmet sich der Entwicklung innovativer Polyesterfilme mit Hardcoat-Beschichtung um optimale Produktlösungen für ständig evolvierende Anforderungen zu bieten.

Weitere Informationen oder reflex™ Produktmuster können Sie anfordern über bitte klicken Sie hier oder besuchen Sie unsere Website www.tc.tc/advancedcoatings

Transcontinental Advanced Coatings

Transcontinental Advanced Coatings hat eine führende globale Position in der Entwicklung, Herstellung und Distribution von präzisionsbeschichteten Filmen und Spezialprodukten für den optischen, medizinischen und elektronischen Bereich sowie den Bereich der digitalen Bildbearbeitung. Die Firma bietet weiterhin spezielle Filme sowie einen Beschichtungs- und Konfektionierungsservice.

TC Transcontinental

TC Transcontinental ist markttführend im Bereich flexibler Verpackungen in Nordamerika wie auch die größte Druckfirma Kanadas. Die Firma ist weiterhin die führende kanadische Verlagsgruppe für Lehrbücher- und -materialien in französischer Sprache. Seit über 40 Jahren gehört es zu den zentralen Werten des Unternehmens hochqualitative Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, um es Unternehmen zu ermöglichen, Ihre Zielgruppen-Kunden zu erreichen und zu erhalten.

Respekt, Zusammenarbeit, Leistung und Innovation sind die zentralen Werte der Firma und ihrer Mitarbeiter. TC Transcontinental’s Verpflichtung gegenüber ihren Stakeholders ist äußerste Integrität.

Transcontinental Inc. (TSX: TCL.A TCL.B), oder auch TC Transcontinental, beschäftigt fast 8,500 Mitarbeiter davon die Mehrzahl in Kanada, den Vereinigten Staaten und Lateinamerika. Im Finanzjahr 2019 (mit Ende 27. Oktober) erzielte TC Transcontinental einen Umsatz von mehr also C$3.0 Milliarden. Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Internetseite www.tc.tc

SteriTouch® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SteriTouch® Ltd.

Medienanfragen:

Mélanie Montplaisir

Specialist Public Relations and Brand Management

TC Transcontinental

Telephone: +1 514 954-4157

melanie.montplaisir@tc.tc

Verkaufsanfragen: