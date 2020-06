MONTRÉAL, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental Advanced Coatings annuncia l’ingresso delle pellicole trasparenti ad alta prestazione reflex™ CE nella sua linea di pellicole con rivestimento reflex™. La nuova reflex™ CE è una pellicola trasparente lucida con rivestimento formulata su grado ottico, in poliestere altamente stabilizzato. Il rivestimento avviene in una camera bianca con certificazione ISO Classe 7 (Classe 10.000). Il prodotto vanta una formulazione di rivestimento proprietaria, resistente ai graffi da un lato della pellicola e un rivestimento stampabile dall’altro, rendendo possibile la stampa con inchiostri solventi e serigrafici UV.



Le caratteristiche di prestazione di reflex™ CE includono un'eccellente chiarezza ottica e funzionalità tattile, una durezza eccezionale, resistenza chimica e flessibilità per la goffratura. Il rapporto qualità/prezzo di reflex™ CE lo rende il prodotto ideale per display elettronici di nuova generazione, interruttori tattili a membrana (MTS), interfacce uomo-macchina (HMI), elettronica stampata, controlli funzionali, sensori, interfacce tattili capacitive ed etichette durevoli. Testata su oltre 3 milioni di messe in azione, reflex™ CE ha una resistenza alla flessione leader nel settore.

“Secondo la nostra esperienza, l’attuale pellicola in poliestere con rivestimento reflex™ LT Digital di TC Transcontinental offre il meglio in termini di qualità di stampa, adesione di inchiostro e risultati prestazionali rispetto a tutti i materiali che abbiamo testato per la stampa digitale a inchiostro UV inkjet. I test hanno inoltre confermato che la pellicola supporta una durata degli interruttori per più di 3 milioni di messe in azione” – ha affermato Marc Offord, General Manager di Evans Graphics a Maidenhead, nel Regno Unito.

reflexTM CE si aggiunge al portfolio esistente di prodotti reflex TM con la sua pellicola a rivestimento otticamente trasparente. reflex™ CE sfrutta l'esperienza cinquantennale di Transcontinental Advanced Coatings nella produzione di pellicole otticamente trasparenti in ambienti sterili. “Lo sviluppo e la produzione di reflex™ CE aderiscono ai più rigidi standard qualitativi e di camera bianca, permettendo ai clienti di sviluppare interfacce elettroniche avanzate e dispositivi tattili” – ha affermato George Rose, Vice Presidente delle vendite e marketing di Transcontinental Advanced Coatings. Il team ha lavorato per due anni allo sviluppo di reflex™ CE per generare la migliore chimica ottica e il migliore processo. Rose aggiunge: “Abbiamo dedicato tutto il tempo necessario per creare un prodotto in grado di offrire un valore leader nel settore in termini di prezzo e prestazioni, sfruttando le avanzate capacità produttive e le conoscenze di TC Transcontinental”, ha quindi proseguito Rose. Il prodotto è già disponibile, a livello mondiale, con due spessori da 125 um e 175 um, sia come master roll che in fogli convertiti.

Il portfolio di prodotti reflex™ comprende il rivestimento trasparente reflex™ CE e il reflex™ LT Digital, una pellicola con rivestimento testurizzato che offre una funzionalità antimicrobica come caratteristica standard attraverso l’incorporazione della tecnologia a base di argento SteriTouch® nella formulazione del rivestimento stesso. Transcontinental Advanced Coatings si impegna a sviluppare nuovi prodotti di pellicole in poliestere con rivestimento che offrono soluzioni ottimali capaci di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti.

Informazioni su Transcontinental Advanced Coatings

Transcontinental Advanced Coatings è leader mondiale nello sviluppo, la produzione e la distribuzione di pellicole rivestite di precisione e substrati speciali per immagini ottiche, mediche, elettroniche, digitali e tecnologie elettroniche. Offre inoltre pellicole speciali e servizi di rivestimento, tra cui produzione per conto di terzi o produzione a contratto e trasformazione.

Informazioni su TC Transcontinental

TC Transcontinental è leader negli imballaggi flessibili in Nord America e il più grande tipografo in Canada. Il Gruppo è inoltre uno dei principali operatori editoriali di materiali educativi in lingua francese canadese. Da più di 40 anni, la missione di TC Transcontinental è quella di creare prodotti e servizi di qualità che permettano alle attività di attrarre, raggiungere e trattenere i clienti target.

Rispetto, lavoro di squadra, prestazioni e innovazione sono valori forti in cui il Gruppo e i suoi dipendenti credono. L’impegno di TC Transcontinental nei confronti dei suoi stakeholder è perseguire le attività aziendali in modo responsabile.

Transcontinental Inc. (TSX: TCL.A TCL.B), nota come TC Transcontinental, conta circa 8.500 dipendenti, di cui la maggior parte risiede in Canada, negli Stati Uniti e in America Latina. TC Transcontinental ha registrato ricavi superiori a 3,0 miliardi di dollari canadesi per l’anno fiscale terminato il 27 ottobre 2019. Per maggiori informazioni, rimandiamo al sito web di TC Transcontinental www.tc.tc .

SteriTouch® è un marchio registrato di SteriTouch® Ltd.

