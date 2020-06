PATTISON Affichage est fière d’élargir son Réseau numérique : Résidentiel à Montréal grâce à ses nouveaux partenaires Devimco Immobilier et La Presse. Cette expansion permet au réseau d’écrans dans les ascenseurs de PATTISON de franchir les murs de la plus haute tour d’habitation à Montréal, soit le Maestria.

PATTISON Affichage est fière d’élargir son Réseau numérique : Résidentiel à Montréal grâce à ses nouveaux partenaires Devimco Immobilier et La Presse. Cette expansion permet au réseau d’écrans dans les ascenseurs de PATTISON de franchir les murs de la plus haute tour d’habitation à Montréal, soit le Maestria.

MONTRÉAL, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage, la plus importante compagnie d’affichage au Canada, est fière d’annoncer son partenariat avec le promoteur immobilier québécois, Devimco Immobilier et le leader de l’information numérique en langue française, La Presse. Ces partenariats stratégiques accroissent la présence déjà grandissante de PATTISON dans la région puisque la compagnie s’est récemment vue octroyer la représentation publicitaire du Réseau express métropolitain (REM).



PATTISON Affichage deviendra le fournisseur de produits d’affichage numérique pour Devimco Immobilier. En effet, 68 écrans numériques seront déployés dans les ascenseurs de 20 nouvelles propriétés résidentielles et de deux immeubles de bureaux en construction dans la grande région de Montréal. Par ce partenariat, PATTISON verra également ses écrans numériques de classe mondiale s’étendre dans les projets de développement de la firme immobilière, dont les Tours Maestria Condominiums, les plus hautes tours résidentielles à Montréal et Solar Uniquartier à Brossard, le plus important projet immobilier à usage mixte au Québec.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec PATTISON qui, grâce à un outil de communication efficace à valeur ajoutée, nous permettra d’offrir la meilleure expérience qui soit dans l’ensemble de nos tours résidentielles. La technologie moderne a préparé le terrain pour les appareils multifonctionnels qui rendent nos vies plus faciles, plus rapides, plus plaisantes et, ultimement, meilleures. Ces écrans numériques dynamiques permettront à nos résidents et locataires de se tenir au courant en tout temps des principales nouvelles, de l’état de la circulation, de la météo locale et des renseignements propres à l’immeuble comme la livraison de paquets et autres avis d’intérêt », confirme Marco Fontaine, vice-président, développement, ventes et marketing chez Devimco Immobilier.

PATTISON Affichage est également fière de proposer du contenu informatif en français de première qualité sur l’ensemble de son réseau provincial d’écrans numériques dans les ascenseurs par le biais du service de diffusion numérique de nouvelles de La Presse. Le contenu étant mis à jour à la minute près, les écrans fourniront de l’information de premier ordre à la fois contextuelle et pertinente aux personnes qui seront exposées aux écrans pendant la journée.

Ces nouveaux partenariats renforcent la position dominante et en croissance de PATTISON dans le marché suite au gain récent du REM, le nouveau mode de transport de type métro léger de la région de Montréal dont les premiers trains s’ébranleront en 2021. Le projet de transport public s’étendant sur 67 km reliera le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, la Rive-Nord, l’Ouest-de-l’Île et l’aéroport par le biais de 26 stations.

« La croissance de notre Réseau numérique dans les ascenseurs fournit une commodité et un outil de communication de premier plan à nos propriétés commerciales et résidentielles à travers la province. Avec l’arrivée du Réseau express métropolitain en 2021, PATTISON fournira aux annonceurs un accès réel aux consommateurs dans des endroits clés durant la journée, précise Dominic Loporcaro, vice-président, Région de l’est chez PATTISON Affichage. Nous sommes enchantés d’annoncer ces importants partenariats qui élargissent l’offre de PATTISON Affichage dans la région très convoitée de Montréal, et par le fait même, de mettre les pieds dans le futur de la ville de magnifique façon.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques et des unités d’affichage au niveau de la rue et dans les transports collectifs, dans les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier , un des chefs de file du développement immobilier au Québec, se démarque dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets immobiliers d’envergure, notamment des complexes de type lifestyle et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Les projets immobiliers de l’entreprise se distinguent par la création d’environnements de vie uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu.

À propos de La Presse

La Presse, média d’information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise indépendante et à but non lucratif. Ses contenus se déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se distingue par une couverture riche et diversifiée de l’actualité. Le quotidien est également reconnu pour ses séries et dossiers de fond ainsi que pour le large espace qu’il consacre aux débats.

