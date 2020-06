SAINT-EUSTACHE, Quebec, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verdélite Sciences (« Verdélite ») lance sa nouvelle marque de cannabis Souvenir sur le marché du cannabis récréatif pour adulte au Québec. L’emballage bleu et blanc affichant la fleur de lys dans son logo souligne l'engagement de Verdélite envers le marché Québécois. Verdélite est une installation intérieure de culture du cannabis de 88 000 pieds carrés, intégrée verticalement à Saint-Eustache, en périphérie de Montréal, et comptant 67 employés à temps plein. Le personnel cumule plus de 80 années d’expérience chevronnée en territoire québécois, un gage de qualité pour les produits Souvenir faits de manière artisanale.

« Nous sommes ravis de lancer Souvenir sur le marché du cannabis récréatif pour adulte au Québec, juste à temps pour la Saint-Jean-Baptiste! L’équipe de Verdélite a travaillé corps et âme jusqu’au lancement, perfectionnant les méthodes de culture et donnant vie au concept de la marque. Nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec la SQDC et d’offrir au Québec un excellent cannabis. » — Maheep Dhillon, Vice-président, Opérations chez Verdélite.

La marque Souvenir est exclusivement vendue à travers la Société québécoise du cannabis (SQDC) où elle sera distribuée en ligne et en succursale. Avec 42 succursales en date d’aujourd’hui, la SQDC prévoit d’atteindre le cap des 70 succursales d’ici la fin de l’année visant à lutter d’avantage contre le marché noir du cannabis et accroître les ventes légales.

Souvenir vise à apporter des produits uniques au marché Québécois à des prix compétitifs. Chacun des lots de fleurs est séché en suspension afin d’optimiser sa teneur en terpènes. Emballés à la main, les lots sont livrés à la SQDC dans les semaines suivant son emballage afin de maintenir la fraicheur du produit. Possédant une large bibliothèque de variétés de plantes et une recherche continue pour développer de nouvelles souches, Souvenir a pour objectif de produire de nouvelles sélections de fleurs à chaque saison.

Les premiers produits présentés dans le cadre de ce lancement sont Chemdog et Grapefruit GG4, deux variétés fortes en THC avec des arômes et des saveurs distincts. Chemdog est une hybride classique à dominance Sativa, développée dans les années 70. Grapefruit GG4 est une combinaison de pamplemousse, de Sativa aux agrumes, et de GG4 issue de la famille Indica GG. Alors que Souvenir entre sur le marché québécois, les consommateurs peuvent s’attendre à de nouvelles variétés et gammes provenant de cette entreprise québécoise.

Pour plus d’informations sur Verdélite Science Inc., visitez https://verdelite.ca/fr ou contactez Maheep Dhillon au (604) 431-8500 ou via mdhillon@emeraldhealth.ca. Pour les demandes médias, veuillez contacter Karim Marier au (514) 706-0113 ou via karim@marigoldpr.com.

A propos de Verdélite Sciences Inc.

Verdélite est une structure produisant du cannabis artisanal premium, possédant une licence pour la culture et transformation du cannabis à Saint-Eustache, Québec. La bâtisse intérieure de 88,000 pieds carrés possède 21 salles de cultures et 16 salles de transformation. Verdélite possède une licence lui permettant de cultiver, transformer, emballer et vendre les produits de cannabis séché. La licence lui permet aussi de faire de la recherche et développement. Verdélite se concentre sur le développement SouvenirMC, une marque unique, à l’identité québécoise pour les consommateurs de cannabis récréatif pour adulte. Verdélite est une filiale d’Emerald Health Therapeutics, Inc. (TSXV: EMH; OCTQX: EMHTF).

Veuillez visiter www.emeraldhealth.ca pour plus d’informations ou contacter :

Jenn Hepburn, Directrice financière

(800) 757 3536 poste # 5

Emerald Relations aux Investisseurs

(800) 757 3536 poste # 5

invest@emeraldhealth.ca

