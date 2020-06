QUÉBEC, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a remporté trois (3) nouveaux projets en Amérique du Nord. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 5,8 M $, porteront le carnet de commandes de projets de la Société à 35,9 M $.



La ville de Pearland, au Texas, a sélectionné H 2 O Innovation comme fournisseur de systèmes de filtration membranaire pour sa nouvelle usine de traitement d’eau de surface. Le système de filtration membranaire FiberFlexMC fournira une capacité nette de filtrat de 38 611,1 m3/jour (10,2 MGD) d'eau potable, traitant le canal américain alimenté par la rivière Brazos. Le système recevra un prétraitement consistant en une oxydation de dioxyde de chlore dans la canalisation d'eau brute, suivie des étapes de coagulation, de floculation et de sédimentation, puis des filtres à tamis fournis par H 2 O Innovation. « Remporter ce projet nous permet d’augmenter notre présence et notre engagement au Texas, un marché stratégique pour H 2 O Innovation. Notre commercialisation du premier système à plateforme ouverte, ou comme nous l'appelons, FiberFlexMC, a non seulement été couronnée de succès et acceptée, mais est désormais la norme et l’option privilégiée. Nous avons le sentiment d’aller au-delà des standards de l’industrie », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

H 2 O Innovation a également remporté un contrat pour concevoir, construire, livrer et mettre en service un système conteneurisé d'osmose inverse (« RO ») dans le cadre du Sustainable Water Infrastructure Project (SWIP) de la ville de Santa Monica, en Californie. Le système de RO traitera une combinaison d'eaux pluviales/de ruissellement urbain et d'eau souterraine saumâtre provenant de la Santa Monica Urban Runoff Recycling Facility (SMURRF) pour produire jusqu'à 1 892,7 m3/jour (0,5 MGD). Le produit final, dans le cadre du SWIP de la Ville, sera mélangé à d’autres eaux pour la recharge des nappes phréatiques et la réutilisation indirecte sous forme d'eau potable. Il s'agit du deuxième projet qu’H 2 O Innovation a signé avec la ville de Santa Monica (CA) pour son programme SWIP.

« Nous nous sommes concentrés sur la réutilisation d’eau depuis le début des années 2000 avec le système de RO du Terminal Island Water Reclamation Plant Advanced Water Treatment Facility (Los Angeles Sanitation), l'une des premières usines de filtration membranaire de RO construites pour une réutilisation indirecte sous forme d'eau potable, et produisant 18 927 m3/jour (5,0 MGD). Avec ces deux nouveaux projets en Californie, nous gardons ce même objectif et visons le même succès », a ajouté David Faber, vice-président - ventes de systèmes d’H 2 O Innovation.

Le troisième projet concerne le ministère des Transports du Québec (MTQ), qui remplace l'infrastructure d’une halte routière existante, située à Lavaltrie. Le bioréacteur à membranes (« MBR ») sera installé dans un nouveau bâtiment de service et inclura les exigences LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Par conséquent, le perméat du MBR est recyclé comme eaux de chasse des toilettes.

