À propos de Thales Canada



Chef de file canadien en recherche et technologie, Thales Canada allie plus de 50 ans d’expérience et le talent de plus de 2 500 personnes qualifiées d’un océan à l’autre. Générant un chiffre d’affaires de plus de 800 millions de dollars, Thales Canada offre des capacités de pointe dans les secteurs de la défense, du transport ferroviaire urbain, de l’aviation civile, de l’identité et de la sécurité numériques, répondant ainsi aux besoins et aux conditions les plus complexes de ses clients dans tous les environnements d’exploitation.



À propos de Thales



Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et de la sécurité numériques, et de la défense. Avec 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros en 2019.



Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, mégadonnées, intelligence artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des États.