Après les premières livraisons d’OMNEO Premium et la reprise industrielle post-COVID du site de Crespin, la Région lance une commande supplémentaire pour renouveler son parc

Un train certifié Origine France Garantie pour moderniser les grandes lignes de Normandie





Bombardier Transport, fournisseur mondial de solutions de mobilités, a reçu une commande supplémentaire de 11 rames BOMBARDIER OMNEO Premium, automotrices à deux niveaux intervilles (270 voitures) de SNCF pour le compte de la Région Normandie qui finance à 100% cette commande. Cette levée d’options s’élève au total à 162 millions d’euros (182 millions de dollars US) et s’inscrit dans le cadre du contrat signé avec SNCF en 2010 qui prévoit la fabrication d’un maximum de 860 trains de la plateforme OMNEO pour les Régions. Cette commande de 11 rames OMNEO Premium s’ajoute à une précédente commande de 16 rames OMNEO Premium reçue en mars dernier, représentant un montant de 245 millions d’euros ($275 millions de dollars US). Les valeurs données incluent les indexations de prix basées sur une évaluation de bonne foi des hypothèses. Ce sont donc au total 27 OMNEO Premium supplémentaires que Bombardier fournira à SNCF pour la Région Normandie.



La Région Normandie compte déployer ces nouveaux trains plus spacieux et confortables sur les lignes très fréquentées de Paris – Vernon - Rouen et Paris – Evreux – Serquigny. Les premiers trains de cette commande seront livrés à partir de fin 2023. La Région disposera alors d’une flotte de 67 OMNEO Premium, dont la maintenance sera principalement réalisée dans le nouveau technicentre SNCF de Sotteville-lès-Rouen, ainsi qu’à Caen et au Havre. Le choix de la Région de disposer d’une flotte de matériel de la même famille permettra de gagner en flexibilité d’exploitation et d’optimiser les coûts de maintenance.

« Les voyageurs vont découvrir un nouveau style de voyage en train avec l’OMNEO Premium de Bombardier. Nos ingénieurs ont misé sur l’espace au profit des voyageurs et des places assises, et des équipements intérieurs grand confort », a déclaré Laurent Bouyer, Président de Bombardier Transport France. « Ces trains, entièrement conçus et fabriqués sur notre site à Crespin, en Région Hauts-de-France, ont reçu la certification Origine France Garantie. »

En Janvier 2020, Bombardier a commencé à livrer les premières rames de la commande initiale de 40 exemplaires signée en novembre 2016 qui sont désormais mises en service commercial. La Région Normandie a été la première région à commander des trains de type OMNEO Premium pour laquelle Bombardier a développé un aménagement intérieur et une livrée extérieure personnalisés aux couleurs de la Région.

La version OMNEO Premium a été imaginée pour permettre aux voyageurs de retrouver le plaisir des trajets longue distance et offre un niveau de confort exceptionnel. En 1ère comme en 2ème classe, chaque voyageur dispose de deux accoudoirs indépendants et d’un dispositif d’inclinaison du dossier, d’une liseuse individuelle, d’une prise USB et d’une prise électrique et d’une large tablette. L’information voyageur est assurée par des afficheurs LED répartis dans la rame et des écrans TFT dans les salles pour les voyageurs. Une indication dynamique des réservations des sièges apporte une information très utile aux voyageurs.

L’aménagement de ces nouvelles rames OMNEO sera légèrement adapté pour permettre d’atteindre 553 places assises par rame de 135 mètres, et offrira 12 emplacements vélos par rame.

La plateforme OMNEO, dont sont issus le Regio 2N et l’OMNEO Premium, est une famille de trains à deux niveaux extra-larges qui allie capacité, confort et accessibilité. Les différentes versions permettent d’assurer des services périurbains, régionaux et intervilles. La performance d’environ 250 trains de cette famille qui circulent aujourd’hui contribue à la régularité du service.

A ce jour, les Régions ont commandé 455 rames de la plateforme OMNEO soit 118 rames de version OMNEO Premium pour Centre-Val de Loire (32), Hauts-de-France (19) et Normandie (67); et 337 Regio 2N pour l’Auvergne-Rhône-Alpes (59), Bretagne (26), Centre-Val de Loire (14), Hauts-de-France (25), Ile-de-France (142), Nouvelle Aquitaine (24), Occitanie (18), Pays-de-la-Loire (13), Provence-Alpes-Côte d’Azur (16).

À propos de Bombardier Transport France

Premier site industriel ferroviaire français, Bombardier est implanté à Crespin (Nord) depuis 30 ans. Près de 2000 personnes travaillent sur le site dont 500 ingénieurs et cadres. D’une part, l’entreprise conçoit, construit et met en service une large gamme de matériels pour les Régions françaises. D’autre part, la branche services rénove et répare des matériels roulants en s’appuyant sur son centre d’expertise en ingénierie spécialisé dans la maintenance et la modernisation des trains.

Une première dans l’industrie ferroviaire, les trains Francilien et OMNEO/Regio 2N sont certifiés « Origine France Garantie ». Quatre contrats emblématiques sont en cours de production à Crespin: 1) l’OMNEO, en versions Premium Intercités et régionale avec le Regio 2N; 2) le Francilien pour l’Île-de-France; 3) le RER NG, dans le cadre d’un consortium pour Île-de-France Mobilités, qui circulera sur les RER E et D, 4) et depuis décembre 2019 le métro MF19 pour la RATP et Île-de-France Mobilités dans le cadre d’un consortium.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36,000 personnes.

À propos de Bombardier

Avec près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

