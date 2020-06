Les artistes numériques peuvent profiter d’un contrôle total sur pratiquement tous les éléments de leurs œuvres lorsqu’ils appliquent l’un des 12 nouveaux styles basés sur l’IA. Utilisez l’intensité, le niveau de détail, la correspondance de couleur et plus encore pour créer des œuvres uniques très rapidement.

Les artistes numériques peuvent profiter d’un contrôle total sur pratiquement tous les éléments de leurs œuvres lorsqu’ils appliquent l’un des 12 nouveaux styles basés sur l’IA. Utilisez l’intensité, le niveau de détail, la correspondance de couleur et plus encore pour créer des œuvres uniques très rapidement.

Painter 2021 est la toute dernière version du logiciel de peinture numérique professionnel le plus puissant et créatif disponible sous macOS et Windows. Crédit d'artiste: Archan Nair

Painter 2021 est la toute dernière version du logiciel de peinture numérique professionnel le plus puissant et créatif disponible sous macOS et Windows. Crédit d'artiste: Archan Nair

OTTAWA, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Painter 2021 est la toute dernière version du logiciel de peinture numérique professionnel le plus puissant et créatif disponible sous macOS et Windows. Cette nouvelle version permet aux artistes numériques d’accéder à un flux de travail avec les styles basés sur l’IA qui offre les possibilités de personnalisation, de contrôle et de réalisme Natural-Media™ que les professionnels demandent. De plus, avec une toute nouvelle catégorie de styles compatibles avec la technologie de peinture épaisse, un grand choix d’options de teinture de duplication et des optimisations de performances impressionnantes basées sur le GPU, Painter® 2021 propose aux artistes davantage de solutions pour maximiser leur créativité et leur productivité.



« En réimaginant complètement la technologie de transfert de styles, nous offrons aux artistes un contrôle créatif très précis sur leurs résultats », a expliqué Chris Pierce, Chef des produits pour les Arts numériques chez Corel. « Tandis que Painter 2021 peut utiliser l’IA pour accélérer le mécanisme de peinture des photos, les puissantes capacités de personnalisation vous permettent d’examiner et d’ajuster pratiquement tous les détails afin de vous assurer que votre œuvre finale au rendu peint à la main est aussi personnel et authentique que possible. »

Painter 2021 simplifie le flux de travail créatif des artistes numériques professionnels et de ceux qui aspirent à le devenir, qui évoluent dans une grande variété d’industries, notamment le secteur du divertissement, de l’illustration, de la photographie, des mangas et des beaux-arts.

NOUVEAU ! Styles artistiques basés sur l’IA

Painter propose un choix de 12 nouveaux styles artistiques. Grâce au contrôle total sur pratiquement tous les éléments, y compris l’intensité, le niveau de détail, la correspondance et le lissage de couleur, les artistes peuvent obtenir des résultats uniques qui leur sont propres. Finalisez vos peintures en ajoutant des détails avec le pinceau de votre choix ou utilisez la peinture automatique pour obtenir un style de peinture réalisée à la main, plus rapidement que jamais.





Painter propose un choix de 12 nouveaux styles artistiques. Grâce au contrôle total sur pratiquement tous les éléments, y compris l’intensité, le niveau de détail, la correspondance et le lissage de couleur, les artistes peuvent obtenir des résultats uniques qui leur sont propres. Finalisez vos peintures en ajoutant des détails avec le pinceau de votre choix ou utilisez la peinture automatique pour obtenir un style de peinture réalisée à la main, plus rapidement que jamais. NOUVEAU ! Flux de travail avec la peinture épaisse

Travaillez avec la technologie Peinture épaisse très réaliste de Painter comme jamais auparavant. Découvrez la nouvelle catégorie de styles compatible avec la technologie de Peinture épaisse, les styles Peinture épaisse améliorés et de nouvelles options de flux de travail pour repousser vos limites artistiques. Déplacez le calque de la toile ou un calque par défaut existant sur un calque Peinture épaisse et explorez de toute nouvelles façons de peindre.





Travaillez avec la technologie Peinture épaisse très réaliste de Painter comme jamais auparavant. Découvrez la nouvelle catégorie de styles compatible avec la technologie de Peinture épaisse, les styles Peinture épaisse améliorés et de nouvelles options de flux de travail pour repousser vos limites artistiques. Déplacez le calque de la toile ou un calque par défaut existant sur un calque Peinture épaisse et explorez de toute nouvelles façons de peindre. NOUVEAU ! Optimisations des performances

Faites l’expérience de l’outil Brush Accelerator™ plus intuitif qui analyse et applique les meilleurs paramètres Painter en fonction des spécificités de votre équipement et de votre carte graphique. Painter 2021 propose désormais deux fois plus de styles de tampon qui bénéficient de l’accélération GPU, des technologies de style liquide et délavé jusqu’à quatre fois plus rapides et une plus grande rapidité de changement de style et d'outil.





Faites l’expérience de l’outil Brush Accelerator™ plus intuitif qui analyse et applique les meilleurs paramètres Painter en fonction des spécificités de votre équipement et de votre carte graphique. Painter 2021 propose désormais deux fois plus de styles de tampon qui bénéficient de l’accélération GPU, des technologies de style liquide et délavé jusqu’à quatre fois plus rapides et une plus grande rapidité de changement de style et d'outil. NOUVEAU ! Teinte de clone

Pour créer plus facilement des œuvres d’art uniques avec n’importe quel style de duplication, utilisez la fonction Teinture de duplication et sélectionnez de façon dynamique les couleurs de votre choix lorsque vous peignez à partir de votre image source. Cet outil polyvalent fonctionne également avec la duplication multipoint, ce qui vous permet de réaliser des créations entièrement nouvelles à partir d’œuvres existantes. En plus, vous disposez d’une toute nouvelle catégorie de styles de teinture de duplication.





Pour créer plus facilement des œuvres d’art uniques avec n’importe quel style de duplication, utilisez la fonction Teinture de duplication et sélectionnez de façon dynamique les couleurs de votre choix lorsque vous peignez à partir de votre image source. Cet outil polyvalent fonctionne également avec la duplication multipoint, ce qui vous permet de réaliser des créations entièrement nouvelles à partir d’œuvres existantes. En plus, vous disposez d’une toute nouvelle catégorie de styles de teinture de duplication. AMÉLIORATION ! Contrôle des calques

Optimisez votre flux de travail en choisissant de peindre sur n’importe quel type de calque et masquez la toile directement à partir de la boîte de dialogue Nouvelle image. Identifiez facilement les styles compatibles avec les différents types de calques, y compris Encre liquide, Peinture épaisse et Aquarelle grâce aux nouveaux indicateurs visuels affichés pour chaque style.





Optimisez votre flux de travail en choisissant de peindre sur n’importe quel type de calque et masquez la toile directement à partir de la boîte de dialogue Nouvelle image. Identifiez facilement les styles compatibles avec les différents types de calques, y compris Encre liquide, Peinture épaisse et Aquarelle grâce aux nouveaux indicateurs visuels affichés pour chaque style. AMÉLIORATION ! Prise en charge Mac

Les utilisateurs Mac peuvent maintenant utiliser l’application Sidecar sous macOS Catalina pour afficher une image en miroir de leur Mac sur un iPad et peindre en utilisant l’Apple Pencil avec la récente prise en charge de l’inclinaison. Sur MacBook Pro et iPad, les artistes gagnent en efficacité grâce à la récente prise en charge contextuelle de la Touch Bar et du Trackpad (pavé tactile) multipoint sur MacBook Pro.

Prix ​et disponibilité



Painter 2021 est disponible en anglais, allemand, français, japonais et chinois traditionnel. Pour la première fois, Corel propose son logiciel Painter sous la forme d’un abonnement annuel, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité d'accéder aux fonctions les plus récentes et aux mises à jour dès leur publication. Cette option économique est proposée au prix de vente au détail conseillé de $199 USD / 225 € par an et inclut l’accès aux offres de packs de styles gratuits. Pour les clients qui préfèrent souscrire une licence perpétuelle, le logiciel complet est proposé au prix de vente au détail conseillé de $ 429 USD / 424.95 € et pour les propriétaires enregistrés de toute version antérieure, une version de mise à jour est disponible au prix de vente au détail conseillé de $ 229 USD / 218.95 €. Les prix Européens s'entendent TVA comprise (TTC).

Procurez-vous la version d'essai gratuit de 30 jours ou achetez la version électronique en téléchargement sur le site www.painterartist.com .

À propos de Corel

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com .

© 2020 Corel Corporation. Corel, le logo Corel, la montgolfière Corel, Painter, Natural Media, Brush Accelerator, CorelDRAW, MindManager, Pinnacle et WinZip sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et ailleurs. ClearSlide est une marque de commerce ou déposée de ClearSlide Inc. au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Parallels est une marque de commerce ou déposée de Parallels International GmbH au Canada, aux États-Unis et ailleurs. macOS est une marque de commerce d’Apple Inc. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans les présentes restent la propriété de leur détenteur respectif. Brevets : www.corel.com/patent .

Contact presse :

Marise Varanda

Responsable Relations Publiques EMEA

marise.varanda@corel.com

www.painterartist.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6965192d-bdfe-48f8-b955-1f0df7895db3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0795fad-90c8-4b55-b527-0910f8ba55a2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a44ef6cd-5980-4e8e-b4d6-bca58b05ea20

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca5d3e07-a37d-4efc-b1b7-32ba9f639af0

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c851d87-3db9-457c-a85c-280c97ccae72