Athenex, Inc.

June 23, 2020 10:23 ET

紐約州水牛城, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 作為一家致力於研究、開發及將下一代癌症和相關病症新型治療商業化的國際生物製藥公司,今天宣佈 Teresa Bair, Esq. 擢升至行政職位,擔任總法律顧問兼行政高級副總裁。她將向 Athenex 行政總裁匯報。



Bair 擁有超過 23 年的私人和企業內部法律經驗,其原本職位是法律事務和行政高級副總裁。她自 2015 年加入 Athenex 以來相繼擔任不同職務,而且職責逐漸增加。作為總法律顧問,她將繼續監察公司遍及全球各地的所有法律事務,並擔任董事會的公司秘書。作為行政事務高級副總裁,Bair 女士將領導美國業務的行政和政府關係,並將與公司的全球高級管理團隊保持緊密合作。

Athenex 行政總裁兼董事會主席劉耀南博士說:「Teresa 有寶貴的法律顧問經驗,以及獨一無二的企業知識和經驗,這使她成為 Athenex 的企業資產。她參與業務的多個方面,並一直致力實現我們的企業目標。Teresa 也還將繼續就法律和企業管治事宜向董事會和領導團隊提供建議。我們很高興擢升她至行政職位,也相信她將繼續在 Athenex 成為有力而傑出的領袖。」

Bair 女士補充說:「Athenex 上下所有人的動力是在癌症治療方面達到嶄新的研究範式。我很高興能夠擔任新的行政職位成為總法律顧問,與各位同事一起履行將創新癌症治療方法推出市場並改善全球健康成果的使命。」

在加入 Athenex 之前,Bair 女士是 PLLC Harris Beach PLLC 的合夥人;該律師事務所獲全美公認,而她在此為包括財富 500 強公司在內的不同商業客戶成功作為代表,並提供複雜而多元化的建議。她是 BirchBioMed Inc.、水牛城大學法律學院校友會 (University at Buffalo Law Alumni Association) 及紐約西部婦女基金會 (Western New York Women’s Foundation) 的董事會成員,也是 Varia Ventures 和水牛研究所基因組學和數據分析 (Buffalo Institute for Genomics & Data Analytics) 的顧問委員會成員。她從紐約水牛大學法學院取得法律博士 (JD),並持有鮑林格林州立大學 (Bowling Green State University) 的工商管理學士學位。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年,Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司,並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療藥物商業化的領導者。Athenex 下設三個平台,分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技:(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery;(2) Src 酶抑制劑;(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球,致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約州的水牛城和克拉倫斯、德州的休斯頓、伊利諾伊州的芝加哥、香港、台灣的台北、中國的重慶、英國的曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉市及阿根廷的布宜諾斯艾利斯等多個地方,均設有辦事處。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.athenex.com。

