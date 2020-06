MONTRÉAL, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe des Revêtements spécialisés de TC Transcontinental annonce l’ajout du film brillant de haute performance reflexMC CE à sa gamme de films à revêtement dur reflexMC. Le nouveau film à revêtement résistant transparent et brillant reflexMC CE est fait de polyester à haute stabilité de qualité optique. Le revêtement est appliqué dans une salle blanche de classe ISO 7 (classe 10 000). Le film est composé d’une matière brevetée à l’épreuve des égratignures d’un côté et d’un enduit sur lequel on peut imprimer de l’autre. Ainsi, on peut y faire des impressions avec des encres à base de solvants et des encres anti-UV.



Figurent parmi les caractéristiques de qualité de reflexMC CE, une excellente clarté optique et une excellente fonction haptique, une dureté exceptionnelle, une bonne résistance aux produits chimiques et une souplesse qui permet le gaufrage. Grâce à son rapport prix-performance, le reflexMC CE est le produit idéal pour la prochaine génération de dispositifs d’affichage électronique, d’interrupteurs tactiles à membrane (MTS), d’interfaces personne-machine (HMI), de produits d’électronique imprimée, de commandes de fonction, de capteurs, d’interfaces à surface tactile capacitive et d’étiquettes durables. Résistant à une mise à l’essai de plus de trois millions d’itérations, le reflexMC CE a une durée de vie sans pareil à la flexion.

« D’après notre expérience, le film de polyester à revêtement résistant reflexMC LT Digital actuel de TC Transcontinental donne les meilleurs résultats qui soient en matière de qualité d’impression, d’adhérence de l’encre et de rendement parmi tous les matériaux que nous avons mis à l’essai pour l’impression à jet d’encre UV numérique. Les essais ont aussi confirmé que le film a une durée de vie de plus de trois millions d’itérations », affirme Marc Offord, directeur général d’Evans Graphics à Maidenhead, au Royaume‑Uni.

Le reflexMC CE ajoute une option de film à revêtement résistant en matériau optique transparent à la gamme existante de produits reflexMC. Ce nouveau produit témoigne de l’expérience de plus de 50 ans de l’équipe de Revêtements spécialisés en fabrication de films transparents de qualité optique en salle blanche. « La fabrication et la production du reflexMC CE respecte les normes les plus rigoureuses en matière de salle blanche et de qualité, permettant aux clients de développer des interfaces électroniques et des dispositifs tactiles avancés », explique George Rose, vice-président des ventes et du marketing internationaux pour l’équipe des Revêtements spécialisés. « Nous avons passé deux ans à mettre au point le reflexMC CE, travaillant à créer une chimie optique et des processus optimaux. Nous avons investi du temps pour créer un produit qui offre une valeur inégalée dans l’industrie sur le plan du prix et de la performance, mobilisant pour ce faire les capacités et le savoir-faire de TC Transcontinental », ajoute-t-il. Le produit est offert dans le monde entier dès maintenant. Il se décline en deux épaisseurs, 125 μm et 175 μm, en grands rouleaux de base ou en toiles converties.

La gamme de produits reflexMC comprend le film à revêtement résistant brillant reflexMC CE et le film à revêtement résistant texturé reflexMC LT Digital. Ce dernier possède une fonction antimicrobienne de série grâce à SteriTouch®, une technologie à base d’argent intégrée à la formule de revêtement dur. L’équipe de Revêtements spécialisés de TC Transcontinental est déterminée à mettre au point de nouveaux produits de films de polyester à revêtement résistant, offrant des solutions optimales pour répondre à des besoins en perpétuelle évolution.

Pour avoir des détails et recevoir un échantillon de la gamme de produits reflex, cliquez ici , ou visitez www.tc.tc/advancedcoatings (disponible en anglais seulement).

À propos de Transcontinental Revêtements Spécialisés

Transcontinental Revêtements Spécialisés est un chef de file mondial dans le développement, la fabrication et la distribution de revêtements de haute qualité pour des films et autres substrats spécialisés destinés à rehausser, à renforcer et à protéger les produits de la vie quotidienne. Elle dessert des marchés variés tels que celui de l’optique, du médical, de l’électronique, de l’imagerie médicale et des technologies électroniques.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le premier imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

SteriTouch® est une marque enregistrée de SteriTouch® Ltd.

Pour renseignements :

Médias

Mélanie Montplaisir

Chef, relations publiques et gestion de la marque

TC Transcontinental

Téléphone : +1 514 954-4157

melanie.montplaisir@tc.tc