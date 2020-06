June 23, 2020 10:50 ET

AMSTERDAM,, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, der globale Anbieter für verwaltete Internet-, Cloudzugriffs- und SD-WAN-Lösungen, kündigt die Übernahme von Comsave, der Plattform für intelligente Konnektivität, an. Dadurch beschleunigt das Unternehmen die Automatisierung von Beschaffung und Bereitstellung seiner Service-Suites für globalen Internetzugang.



Comsave leistet mit seiner bahnbrechenden E-Commerce-Plattform Pionierarbeit, mit der sowohl die Beschaffung als auch die Bereitstellung von Internet- und Last-Mile-Access-Services über mehrere Dienstanbieter hinweg automatisiert werden.

Die Übernahme spiegelt den Einsatz von Expereo für eine Vereinfachung globaler Netzwerke für multinationale Unternehmen und Dienstanbieter wider. Außerdem wird so die Etablierung der digitalen Plattform von Expereo, expereo.one, als erste Wahl für die Beschaffung und Verwaltung globaler Internet-, Cloudzugriffs- und SD-WAN-Lösungen beschleunigt. Dank eines vollen Einblicks in die Konnektivität und Anwendungsleistung haben Kunden und Partner hier die volle Kontrolle.

„Comsave war dank seiner branchenführenden Plattform und seines branchenführenden API-Ökosystems für eine Vielzahl von Dienstanbietern Vorreiter bei der Automatisierung der Beschaffung und Bereitstellung von Internetzugangsdiensten“, erläutert Matthijs van Seventer, CEO von Comsave. „Dies mit Expereo nun auf globaler Ebene zu skalieren, indem wir auf die Synergien unserer Technologieplattformen und gemeinsamen Vision aufbauen, ist ein großartiger nächster Schritt für Comsave und seine Partner", so van Seventer weiter.

Die Investition von Expereo wird durch die gemeinsame Vision der beiden Unternehmen hin zu einer digitalen Transformation der fragmentierten Landschaft der Last-Mile-Anbieter vorangetrieben. Kunden und Partnern soll so die Kontrolle über dieses letzte Teil im globalen Konnektivitätspuzzle gegeben werden.

„Durch unsere vereinten Fähigkeiten werden die komplexen und kostspieligen Zugriffskomponenten bei der Entwicklung und Beschaffung globaler Konnektivitätslösungen für unsere Partner und Kunden vereinfacht. Mit den Mitarbeitern, Technologien und dem Know-how von Comsave können wir die Verwaltung einer Vielzahl von Zugriffsanbietern erheblich vereinfachen und deren Kosten reduzieren. Das ermöglicht uns, die digitale Transformation unserer Partner und Kunden zu beschleunigen“, erklärt Expereo CEO Irwin Fouwels.

„Wir freuen uns, dass Matthijs und sein Team uns auf diesem Weg begleiten. Wir sind besonders stolz darauf, diese Übernahme in diesen für so viele schwierigen Zeiten abzuschließen. Das unterstreicht sowohl die Robustheit beider Unternehmen als auch den Einsatz und die Fähigkeit von Apax Partners, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen“, so Fouwels.

Über Comsave

Comsave ist die am schnellsten wachsende unabhängige intelligente Netzwerk- und Konnektivitätsplattform Europas. Als etablierter integrierter Lösungspartner für Netzbetreiber, Großhändler und Dienstanbieter hilft Comsave bei der effizienten Beschaffung und Anbindung.

Über Expereo

Expereo ist der führende Anbieter für verwaltete Netzwerklösungen, darunter globale Internetkonnektivitäts-, SD-WAN- und Cloudbeschleunigungs-Dienste. Expereo ist der bewährte Partner von 30 % der Fortune-500-Unternehmen und versorgt Unternehmen und Regierungen an Standorten rund um die Welt. Außerdem unterstützt Expereo Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Produktivität durch flexible und optimale Internetperformance.

Über Apax Partners

Expereo wurde 2018 von Apax Partners übernommen.

Apax Partners ist eine führende europäische Privatkapitalgesellschaft. Apax Partners verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung und bietet langfristige Beteiligungsfinanzierung für den Aufbau und die Stärkung erstklassiger Unternehmen. Die von Apax Partners verwalteten und beratenen Fonds belaufen sich auf mehr als vier Milliarden Euro. Diese Fonds investieren in schnell wachsende mittelständische Unternehmen mit Spezialisierung in den folgenden vier Branchen: Technik und Telekommunikation, Verbraucher, Gesundheitswesen und Dienstleistungen.

