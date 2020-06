AMSTERDAM, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, fournisseur mondial de solutions de gouvernance d'Internet, d'accès au cloud et de SD-WAN, annonce l'acquisition de la plateforme de renseignements de connectivité Comsave, accélérant l'automatisation du sourçage et du provisionnement de sa suite de services mondiaux d'accès à Internet.



Comsave est le pionnier d'une plateforme d'e-commerce révolutionnaire dans l'industrie, automatisant le sourçage et le provisionnement de services d'accès du dernier kilomètre et Internet pour plusieurs fournisseurs de services.

Cette acquisition reflète l'engagement d'Expereo à simplifier le réseautage mondial pour les entreprises et fournisseurs de services multinationaux. Elle accélère également l'établissement de la plateforme numérique d'Expereo, expereo.one, en tant que plateforme de choix pour le sourçage et la gestion des solutions mondiales d'accès à Internet et au cloud, ainsi que de SD-WAN, mettant le contrôle entre les mains des clients et des partenaires au moyen de renseignements complets en matière de connectivité et de performance applicative.

« Comsave a été le pionnier de l'automatisation du sourçage et du provisionnement de services d'accès à Internet, ayant construit un écosystème d'API et une plateforme à la pointe du secteur pour une multitude de fournisseurs de services », a déclaré Matthijs van Seventer, PDG de Comsave. « En vue de développer ces activités à l'échelle mondiale avec Expereo, le renforcement des synergies de nos plateformes technologiques et de notre vision commune constitue une étape suivante incroyable pour Comsave et ses partenaires », a-t-il ajouté.

L'investissement d'Expereo est guidé par une vision partagée entre les deux sociétés consistant en une transformation numérique du paysage fragmenté des fournisseurs « du dernier kilomètre », donnant aux clients et aux partenaires le contrôle de la dernière pièce du puzzle de la connectivité mondiale.

« Nos capacités combinées simplifient l'accès, un aspect complexe et coûteux, dans la structuration et le sourçage des solutions de connectivité mondiales pour nos partenaires et nos clients. Grâce au personnel, à la technologie et au savoir-faire de Comsave, nous pouvons radicalement simplifier et réduire le coût de la gestion d'une multitude de fournisseurs d'accès, accélérant ainsi la transformation numérique de nos partenaires et de nos clients », explique Irwin Fouwels, PDG d'Expereo.

« Nous sommes ravis que Matthijs et son équipe nous rejoignent dans ce voyage. Nous sommes particulièrement fiers de réaliser cette acquisition en ces temps difficiles pour tant de monde. Cela témoigne de la robustesse de nos activités, ainsi que de l'engagement et de la capacité d'Apax Partners à mettre en œuvre notre stratégie de croissance », conclut M. Fouwels.

À propos de Comsave

Comsave est la plateforme indépendante de connectivité et de renseignements sur les réseaux à la croissance la plus rapide d'Europe, étant reconnue comme un partenaire de solution intégrée pour les opérateurs, les grossistes et les fournisseurs de services, en vue de les aider à bénéficier d'un sourçage et d'une connexion efficaces.

À propos d'Expereo

Expereo est le plus grand fournisseur de solutions de réseaux gérés, notamment des services mondiaux de connectivité Internet, de SD-WAN et d'accélération du cloud. Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, et soutient des sites d'entreprises et de gouvernements dans le monde entier, aidant à améliorer la productivité de chaque entreprise au moyen de performances Internet flexibles et optimales.

À propos d'Apax Partners

Expereo a été rachetée par Apax Partners en 2018.

Apax Partners est une société de capital-investissement européenne de premier plan. Forte de plus de 45 ans d'expérience, Apax Partners fournit des financements par capitaux propres à long terme pour construire et renforcer des entreprises de classe mondiale. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners dépassent les 4 milliards d'euros. Ces fonds bénéficient à des entreprises à croissance rapide du marché intermédiaire dans quatre secteurs de spécialisation : les technologies et les télécommunications, les biens de consommation, les soins de santé et les services.

