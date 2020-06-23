阿姆斯特丹, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球托管互联网、云接入和SD-WAN解决方案提供商Expereo宣布收购互联情报平台Comsave，加速全球互联网接入服务套件采购和供应的自动化。



Comsave开创了行业颠覆性的电子商务平台，自动化跨多个服务提供商的互联网和最后一英里接入服务的采购和供应。

此次收购反映了Expereo对简化跨国企业和服务提供商全球网络互联的承诺。它还加快了Expereo数字平台expereo.one的建立速度。该平台作为采购和管理全球互联网、云接入和SD-WAN解决方案的首选平台，可全面洞察互联性和应用程序性能，从而将控制权交到客户和合作伙伴手中。

“Comsave率先实现了互联网接入服务采购和供应的自动化，跨众多服务提供商建立了行业领先的平台和API生态系统，”Comsave首席执行官Matthijs van Seventer表示。“通过Expereo在全球范围内的推广，以我们技术平台的协同作用和共同愿景为基础，Comsave正与其合作伙伴走向精彩的下一阶段，”他补充道。

Expereo的投资受两家公司共同愿景的推动，即通过数字化方式完成“最后一英里”供应商零碎格局的转型，让客户和合作伙伴控制全球互联拼图的最后一块。

“我们结合后的能力简化了为合作伙伴和客户设计和寻找全球连接解决方案的复杂性，减少了昂贵的接入组件。凭借Comsave的人才、技术和专业知识，我们可以从根本上简化和降低管理众多接入供应商的成本，从而加速我们的合作伙伴和客户的数字化转型。”Expereo首席执行官Irwin Fouwels表示。

“我们很高兴Matthijs和他的团队加入我们的旅程。尤其令我们感到自豪的是，我们能够在此艰难时期完成此次收购，这证明了我们业务的稳健性以及Apax Partners对执行我们增长战略的承诺和实力。”Fouwels总结道。

关于Comsave

Comsave是欧洲发展最快的独立网络情报和互联平台，是备受运营商、批发商和服务提供商信赖的综合解决方案合作伙伴，可帮助他们有效地获取资源和连接。

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关于Expereo

Expereo是领先的托管网络解决方案提供商，包括全球互联网连接、SD-WAN和云加速服务。Expereo是备受30%的财富500强公司及世界各地的企业和政府网站信赖的合作伙伴，通过灵活、优异的互联网性能帮助增强每一个企业的生产力。

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关于Apax Partners

Expereo于2018年被Apax Partners收购。

Apax Partners是一家领先的欧洲私募股权公司。Apax Partners拥有45年丰富行业经验，提供长期股权融资来打造和壮大世界级企业。Apax Partners管理和提供咨询服务的基金超过40亿欧元。这些基金投资以下四个专业领域的发展迅速的中间市场公司：科技和电信、消费品、医疗保健和服务。

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