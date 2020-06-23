阿姆斯特丹, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo 提供全球互聯網、雲端存取，及 SD-WAN 解決方案管理服務，現宣佈收購連接性情報平台 Comsave，以加速其全球互聯網存取服務系列的自動化採購及供應功能。



Comsave 率先提供革命性的電子商貿平台，從多個服務供應商自動化互聯網採購及供應，以及最後連接至用戶的存取服務。

這次收購反映 Expereo 致力為跨國企業及服務供應商簡化全球網絡。同時亦加速 Expereo 發展其數碼平台 expereo.one，成為全球互聯網、雲端存取，及 SD-WAN 解決方案採購及管理平台之選，讓客戶及合作夥伴掌握連接性及應用程式表現的全面資料。

「Comsave 領先業界率先發展互聯網服務採購及供應自動化，並已建立橫跨不同服務供應商的平台及 API 生態系統。」Comsave 的行政總裁 Matthijs van Seventer 說。「能夠與 Expereo 共同合作，結合我們兩者的技術平台及共同願景，擴展服務至全球，是 Comsave 及其合作夥伴的重要發展里程碑。」他繼續說。

這項投資是鑒於 Expereo 與 Comsave 有著共同的願景，致力數碼轉營供應商現在支離破碎的「最後一程」連接最終用戶部分，並讓客戶及合作夥伴掌握全球連接性的最後一站。

「結合我們雙方的能力，讓我們為合作夥伴及客戶簡化全球連接性建構及採購解決方案中繁複及昂貴的存取部分。Comsave 的人才、技術及知識，讓我們可以全面簡化管理多個不同存取供應商，並降低管理成本，從而加快我們合作夥伴及客戶的數碼轉營」Expereo 的行政總裁 Irwin Fouwels 解釋著說。

我們很高 Matthijs 和他的團隊加入，與我們並肩前進。這時期對於很多公司都充滿挑戰，能够在這時完成收購，我們特別引以為榮。這顯示我們兩間公司的業務實力，以及 Apax Partners 對於實踐我們發展策略的承諾及能力。」Fouwels 總結說。

關於 Comsave

Comsave 是歐洲發展最快的獨立網絡情報及連接性平台，廣受電訊商、批發商及服務供應商信賴，作為提供有效採購及連接整合解決方案的合作夥伴。

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關於 Expereo

Expereo 是領先業界的網絡管理解決方案供應商，覆蓋全球網絡連接性、SD-WAN 及雲端加速服務。Expereo 作為三成 Fortune 500 企業信賴的合作夥伴，支援全球企業及政府網站，透過靈活及優化的互聯網表現，協助每一間公司提升效率。

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關於 Apax Partners

Apax Partners 於 2018 年收購 Expereo。

Apax Partners 是領先業界的歐洲私人股權公司， 擁有超過 45 年經驗，為世界級公司提供長線股權融資，以建立及強化公司。Apax Partners 管理及提供建議的資金超過 40 億歐元。資金投資於高增長的中位市場公司，投資範圍包括 4 個專門領域︰科技及電訊、消費者、保健，及服務。

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