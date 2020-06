LAVAL, Québec, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altasciences a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Joseph A. Francisco au poste de toxicologue en chef, à compter du 22 juin 2020.



Le Dr Francisco est un professionnel du développement non clinique possédant une expertise dans les études précliniques, de la découverte précoce jusqu'à la phase de post-commercialisation. Il rejoint Altasciences avec plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la recherche contractuelle et de la biotechnologie, en particulier dans le développement de petites molécules, de produits thérapeutiques protéiques et de thérapies cellulaires.

« Les connaissances et l'expérience de Joe sur les aspects stratégiques et tactiques des programmes de développement de médicaments précliniques couronnés de succès, y compris la conception, la conduite et la gestion globale des programmes, garantiront que les clients d'Altasciences reçoivent des conseils d'experts scientifiques et réglementaires afin que leurs stratégies de développement précliniques soient conformes aux exigences réglementaires mondiales », a déclaré Steve Mason, vice-président exécutif des opérations sur site chez Altasciences.

Le Dr Francisco a co-rédigé plus de 20 publications scientifiques et plusieurs demandes de brevets aux États-Unis et à l'international. Il est également membre et conseiller au sein de plusieurs groupes industriels, dont l'American College of Toxicology et la Society of Toxicology. Il a obtenu son premier diplôme en génie chimique et biochimie et il est également titulaire d'un doctorat en génie chimique.

Altasciences est une société de recherche contractuelle de taille moyenne qui fournit le talent et l'envergure nécessaires pour soutenir les marchés cliniques et non cliniques tout en créant un nouveau paradigme d'externalisation pour ses clients.

« Depuis l'acquisition de notre activité préclinique en octobre 2018, nous avons continué de constituer une équipe de classe mondiale sur notre site de Seattle en rassemblant des spécialistes hautement qualifiés qui partagent notre culture et nos valeurs et, en particulier, en nous concentrant sur la fourniture de conseils d'experts associés à un service client exceptionnel. Nous sommes très heureux d'accueillir Joe au sein de notre équipe », a ajouté Chris Perkin, PDG d'Altasciences.

À propos Altasciences

Altasciences est une société de recherche contractuelle avant-gardiste de taille moyenne offrant aux entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie une approche éprouvée et flexible des études pharmacologiques précliniques et cliniques , y compris des services de formulation, de fabrication et d'analyse . Depuis plus de 25 ans, Altasciences s'associe avec des sponsors pour aider à soutenir des décisions de développement de médicaments précoce éclairées, plus rapides et plus complètes. Les solutions complètes et intégrées d'Altasciences comprennent des tests d'innocuité précliniques , des preuves de concept et études pharmacologiques cliniques , des analyses biologiques , la gestion des programmes, des publications médicales, des statistiques biologiques et la gestion des données, le tout personnalisable selon les exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide les sponsors à apporter plus rapidement de meilleurs médicaments aux personnes qui en ont besoin.