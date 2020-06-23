魁北克康华, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altasciences 今天宣布任命Joseph A. Francisco博士为首席毒物学家，自2020年6月22日起就任。



Francisco博士是一位非临床开发专业人员，拥有从早期发现到后期营销阶段的临床前研究专业知识。他为Altasciences带来了超过25年的CRO和生物技术行业经验，特别是小分子、蛋白质疗法和细胞疗法的开发。

“Joe对成功临床前药物开发计划的战略和策略的理解和经验（包括计划设计、开展和总体管理）将确保Altasciences客户获得专家级科学和监管建议，从而使其临床前开发战略与全球监管预期保持一致，”Altasciences工厂运营执行副总裁Steve Mason表示。

Francisco博士作为共同作者发表过20多篇科研论文以及众多美国和国际专利申请。他还担任包括美国毒理学院和毒理学会在内的多个行业团体的成员和委员。他的第一个学位是化学工程和生物化学，他还拥有化学工程博士学位。

Altasciences是一家中型CRO，为支持非临床和临床市场提供人才和规模，同时为客户创建新的外包模式。

“自2018年10月 收购我们的临床前业务 以来，通过汇集分享我们的文化和价值观的高技能专家，尤其是我们以卓越的客户服务提供专家指导的重心，我们继续在西雅图我们的工厂打造一支世界级的团队。我们非常高兴地欢迎Joe加入我们的团队，”Altasciences首席执行官Chris Perkin补充道。

关于Altasciences

Altasciences是一家具有前瞻性思维、中等规模的合同研究组织，为制药和生物技术公司提供经过验证、灵活的临床前及临床药理学研究方法，包括配方、制造和分析服务。 25年多以来，Altasciences与申办方合作，为基于专业知识、更快且更全面的早期药物开发决策提供支持。Altasciences的一体化全套服务解决方案包括临床前安全性测试、临床药理学和概念验证、生物分析、项目管理、医学写作、生物统计学和数据管理，且均可根据委托方的具体要求进行定制。 Altasciences帮助申办方以更快的速度为有需要的人们提供更好的药物。