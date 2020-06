Blagnac, France, le 23 juin 2020-17h35,

Montréal, Canada

Projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, le secteur de l’aviation commerciale connaît de fortes turbulences pour une période estimée de 3 à 5 ans.

SOGECLAIR a réalisé près de 40% de son chiffre d’affaires en 2019 sur ce segment, principalement au travers de ses filiales européennes, SOGECLAIR aerospace France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni pour l’ingénierie.

C’est dans ce contexte que SOGECLAIR aerospace SAS a annoncé un projet de PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) qui concernerait jusqu’à 245 personnes en France.

Des mesures d’adaptation des effectifs à la nouvelle réalité du marché sont à l’étude principalement pour les filiales allemande, britannique et espagnole et pourraient concerner jusqu’à environ 50% du total des effectifs touchés par les mesures prévues dans la filiale française.

